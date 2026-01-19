légióWilli OrbánSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

A mennyet és a poklot is megjárta a magyar légió két gólszerzője

Már a Bundesliga is folytatódott, így egyre több magyar futballista lép pályára. A légió tagjainak a zömére számított az edzője, ketten gólt is szereztek, Szoboszlai Dominik és Willi Orbán volt eredményes, előbbi viszont elhibázott egy tizenegyest. Két kapust is dicsértek a szurkolók és az újságírók, ám Gulácsi Péter és Tóth Balázs is vesztes meccs után kapta az elismerést. A Serie A-ban egy fiatal magyar játékos is helyet kapoitt a Torino keretében.

Pajor-Gyulai László
2026. 01. 19. 5:47
Willi Orbán volt a légió egyik gólszerzője, a Freiburg elleni 2-0-ra megnyert bajnoki meccsen talált be a Bundesligában. Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
Emlékezetes hete volt a magyar légió legtöbbre taksált tagjának. A Liverpool hétfőn az FA-kupában 4-1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsely-t, és az első gólt Szoboszlai Dominik szerezte egy káprázatos távoli lövéssel, igaz, a gólöröm titokzatos módon közömbösre sikeredett. Aztán még az első félidőben nagyot hibázott a saját kapuja előtt, lényegében kihagyhatatlan helyzetbe hozta az ellenfelet egy flegma sarkazással, amely ezzel felzárkózott 2-1-re. A szurkolók így is a meccs emberének választották, mert valóban remekelt, de a legtöbb szó még napokkal később is a hibájáról esett, az ellenfél edzője tiszteletlennek nevezte.

A légió egy góllal lett szegényebb, mert Szoboszlai kihagyott egy büntetőt
Bár ő nincs a képen, Szoboszlai kihagyott tizenegyesével góllal lett szegényebb a légió Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szombaton pedig a Premier League-ben az újonc Burnley vendégeskedett az Anfield Roadon, és az első gólt ismét Szoboszlai szerezhette volna, ám a keresztlécre bombázott tizenegyesből. A végeredmény nagy csalódás, 1-1 lett , minket, magyarokat legfeljebb az vigasztalhat, hogy Arne Slot vezetőedző kiemelte a 78. percben lecserélt Kerkez Milos jó játékát.

 

A légió felemás hetet zárt a Bundesligában

Az angol másodosztályban a West Bromwich Albion Callum Stayles-szal a védelmében hazai pályán kapott ki 3-2-re a Middlesbrough-tól, a Blackburn Rovers pedig Ipswichben szenvedett 3-0-ás vereséget, a kapuját Tóth Balázs védte, és ő volt csapata legjobbja, csapata a közösség oldalán is kiemelte az egyik bravúrját. A harmadik vonalban, a League One-ban a Plymouth Argyle a Peterborough vendégeként nyert 1-0-ra, Szűcs Kornél a 99. percben állt be. 

A német élvonalban két fordulót is lezavartak a múlt héten. Az RB Leipzig szerdán 2-0-ra verte a Freiburgot Lipcsében, az első gólt Willi Orbán szerezte, majd szombaton ugyancsak hazai környezetben 5-1-re kikapott a csapat a Bayern Münchentől. A lipcsei kaput mindkétszer Gulácsi Péter védte , és Willi Orbán is végig a pályán volt. Az Union Berlin csütörtökön Augsburgban ért el 1-1-et, majd vasárnap a Vfb Stuttgart vendégeként szerzett pontot az 1-1-es végeredménnyel, Schäfer András mindkétszer kezdett, előbb 64, majd 75 percet kapott.

András Schäfer of 1.FC Union Berlin looks on during the 1. Bundesliga match between Union Berlin and VfL Wolfsburg at Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Germany on April 6, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Schäfer András helye biztosnak látszik az Union Berlin kezdőcsapatában  Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Bundesliga 2-ben a Braunschweig otthon kapott ki 3-0-ra a Magdeburgtól, Szabó Levente nem kapott helyet a keretben , a Hertha pedig Berlinben játszott Dárdai Mártonnal a védelemben 0-0-t a Schalke 04-gyel. Az olasz másodosztályban a Spezia Palermóban lépett pályára, a végeredmény 1-0 lett a hazai csapat javára egy első percben szerzett góllal, Nagy Ádám a kispadon ragadt. A spanyol másodosztályú FC Andorra 2-1-re győzött a Mirandes stadionjában, a kapuját Yaakobishvili Áron védte, Yaakobishvili Antal nem volt tagja a keretnek. 
A Skót Kupa 4. fordulójában a Dundee United Keresztes Krisztiánt végig bevetve 2-0-ra nyert otthon az Ayr ellen. A portugál élvonalban a Rio Brave házigazdaként vallott 2-0-ás kudarcot a Benficával szemben, Nikitscher Tamás a 73. percben állt be. A francia Ligue 1-ben a Le Havre a Rennes vendégeként 1-1-gyel zárt, Loic Nego kezdett, és végig a pályán volt. 

 

Varga Barnabás először kezdett az AEK-ban

Az olasz Serie A-ban vasárnap a Torino vendége az AS Roma volt, és a hazai csapat keretébe először bekerült a 18 éves Kugyela Zalán is. Nem állt be, a csapata pedig 2-0-ás vereséget szenvedett. Görögországban az AEK Athén a kupában otthon kapott ki 1-0-ra az OFI Krétától, Varga Barnabás az 58. percben lépett pályára, az AEK tulajdonosa a kiesés miatt megbüntette a játékosokat. Vasárnap fővárosi rangadót játszott az AEK ugyanott a Panathinaikosszal – a végeredmény Luka Jovics mesternégyesével 4-0 lett, a magyar válogatott csatár először kapott helyet a görög együttes kezdőjében, az 56. percben lecserélték, nem ment neki a játék.

A török bajnokságban csökkent a magyar futballsiták létszáma, miután Csoboth Kevin távozott a Genclerbirligitől, és többhónapos tartozás miatt fel is jelentette a klubot az UEFA-nál. A Kasimpasa Szalai Attilát a kispadon felejtve játszott 0-0-t otthon az Antalyasporral, és a csapat edzője kimondta, elégedetlen a magyar védővel . A Kocaelispor Balogh Botondra csak az 58. perctől számítva kapott ki hazai pályán 2-1-re a Trabzonsportól, a Galatasaray pedig szerény 1-1-et ért el a saját pályáján a Gaziantep ellen, Sallai Roland végigjátszotta a meccset. 

 

