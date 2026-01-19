A mennyet és a poklot is megjárta a magyar légió két gólszerzője

Emlékezetes hete volt a magyar légió legtöbbre taksált tagjának. A Liverpool hétfőn az FA-kupában 4-1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsely-t, és az első gólt Szoboszlai Dominik szerezte egy káprázatos távoli lövéssel, igaz, a gólöröm titokzatos módon közömbösre sikeredett. Aztán még az első félidőben nagyot hibázott a saját kapuja előtt, lényegében kihagyhatatlan helyzetbe hozta az ellenfelet egy flegma sarkazással, amely ezzel felzárkózott 2-1-re. A szurkolók így is a meccs emberének választották, mert valóban remekelt, de a legtöbb szó még napokkal később is a hibájáról esett, az ellenfél edzője tiszteletlennek nevezte.
Szombaton pedig a Premier League-ben az újonc Burnley vendégeskedett az Anfield Roadon, és az első gólt ismét Szoboszlai szerezhette volna, ám a keresztlécre bombázott tizenegyesből. A végeredmény nagy csalódás, 1-1 lett , minket, magyarokat legfeljebb az vigasztalhat, hogy Arne Slot vezetőedző kiemelte a 78. percben lecserélt Kerkez Milos jó játékát.
A légió felemás hetet zárt a Bundesligában
Az angol másodosztályban a West Bromwich Albion Callum Stayles-szal a védelmében hazai pályán kapott ki 3-2-re a Middlesbrough-tól, a Blackburn Rovers pedig Ipswichben szenvedett 3-0-ás vereséget, a kapuját Tóth Balázs védte, és ő volt csapata legjobbja, csapata a közösség oldalán is kiemelte az egyik bravúrját. A harmadik vonalban, a League One-ban a Plymouth Argyle a Peterborough vendégeként nyert 1-0-ra, Szűcs Kornél a 99. percben állt be.
A német élvonalban két fordulót is lezavartak a múlt héten. Az RB Leipzig szerdán 2-0-ra verte a Freiburgot Lipcsében, az első gólt Willi Orbán szerezte, majd szombaton ugyancsak hazai környezetben 5-1-re kikapott a csapat a Bayern Münchentől. A lipcsei kaput mindkétszer Gulácsi Péter védte , és Willi Orbán is végig a pályán volt. Az Union Berlin csütörtökön Augsburgban ért el 1-1-et, majd vasárnap a Vfb Stuttgart vendégeként szerzett pontot az 1-1-es végeredménnyel, Schäfer András mindkétszer kezdett, előbb 64, majd 75 percet kapott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!