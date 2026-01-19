A mennyet és a poklot is megjárta a magyar légió két gólszerzője

Schäfer András helye biztosnak látszik az Union Berlin kezdőcsapatában Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Bundesliga 2-ben a Braunschweig otthon kapott ki 3-0-ra a Magdeburgtól, Szabó Levente nem kapott helyet a keretben , a Hertha pedig Berlinben játszott Dárdai Mártonnal a védelemben 0-0-t a Schalke 04-gyel. Az olasz másodosztályban a Spezia Palermóban lépett pályára, a végeredmény 1-0 lett a hazai csapat javára egy első percben szerzett góllal, Nagy Ádám a kispadon ragadt. A spanyol másodosztályú FC Andorra 2-1-re győzött a Mirandes stadionjában, a kapuját Yaakobishvili Áron védte, Yaakobishvili Antal nem volt tagja a keretnek.

A Skót Kupa 4. fordulójában a Dundee United Keresztes Krisztiánt végig bevetve 2-0-ra nyert otthon az Ayr ellen. A portugál élvonalban a Rio Brave házigazdaként vallott 2-0-ás kudarcot a Benficával szemben, Nikitscher Tamás a 73. percben állt be. A francia Ligue 1-ben a Le Havre a Rennes vendégeként 1-1-gyel zárt, Loic Nego kezdett, és végig a pályán volt.

Varga Barnabás először kezdett az AEK-ban

Az olasz Serie A-ban vasárnap a Torino vendége az AS Roma volt, és a hazai csapat keretébe először bekerült a 18 éves Kugyela Zalán is. Nem állt be, a csapata pedig 2-0-ás vereséget szenvedett. Görögországban az AEK Athén a kupában otthon kapott ki 1-0-ra az OFI Krétától, Varga Barnabás az 58. percben lépett pályára, az AEK tulajdonosa a kiesés miatt megbüntette a játékosokat. Vasárnap fővárosi rangadót játszott az AEK ugyanott a Panathinaikosszal – a végeredmény Luka Jovics mesternégyesével 4-0 lett, a magyar válogatott csatár először kapott helyet a görög együttes kezdőjében, az 56. percben lecserélték, nem ment neki a játék.

A török bajnokságban csökkent a magyar futballsiták létszáma, miután Csoboth Kevin távozott a Genclerbirligitől, és többhónapos tartozás miatt fel is jelentette a klubot az UEFA-nál. A Kasimpasa Szalai Attilát a kispadon felejtve játszott 0-0-t otthon az Antalyasporral, és a csapat edzője kimondta, elégedetlen a magyar védővel . A Kocaelispor Balogh Botondra csak az 58. perctől számítva kapott ki hazai pályán 2-1-re a Trabzonsportól, a Galatasaray pedig szerény 1-1-et ért el a saját pályáján a Gaziantep ellen, Sallai Roland végigjátszotta a meccset.