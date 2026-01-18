kugyela zalánmagyar labdarúgótorinoas romaSerie A

Nem is játszott, mégis mérföldkőhöz ért a magyar labdarúgó pályafutása

A Torino vendéglátóként 2-0-s vereséget szenvedett az AS Romától az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Serie A 21. fordulójának vasárnapi mérkőzésén. A torinóiak cserejátékosa, a 18 éves Kugyela Zalán ugyan nem kapott szerepet, de a kudarc ellenére egy picit boldog is lehetett, hiszen először nevezték be a keretbe felnőtt első osztályú bajnokin.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 20:05
A 18 éves Kugyela Zalán (27) pályafutása újabb fontos állomásához érkezett vasárnap este. Forrás: torinofc.it
Tulajdonképpen papírforma-eredmény született azáltal, hogy az AS Roma idegenben legyőzte a Torino csapatát. A rómaiak a 2-0-s sikerrel kihasználták a Juventus szombat esti, Cagliari elleni vereségét, és a pontverseny negyedik, már BL-kvalifikációt érő helyére léptek. A Torino maradt a középmezőnyben, és bizony, elkezdhet a kiesőzóna felé nézelődni. A csapat magyar játékosa, a 18 esztendős Kugyela Zalán viszont mérföldhőhöz érkezett, ami a pályafutását illeti, hiszen először ülhetett le a cserepadra egy olasz első osztályú bajnokin.

Íme, a torinóiak vasárnapi meccskerete, benne először Kugyela Zalán nevével
Íme, a torinóiak vasárnapi meccskerete, benne először Kugyela Zalán nevével (Fotó: facebook.com/TorinoFootballClub)

 

Kugyela Zalán mozgalmas hétvégéje

A fiatal magyar futballista Békéscsabán született 2007. július 20-án. Az MTK utánpótláscsapatának tagja volt, amikor 2023-ban megvásárolta a Torino. Kugyela Zalán az olaszok U17-es csapatában kezdett, majd játszott az U18-as, legutóbb pedig az U20-as együttesben, mindeközben pedig már a korosztályos magyar válogatottban is számolnak vele.

Kugyela Zalán még az MTK ifistájaként
Kugyela Zalán még az MTK ifistájaként (Fotó: Facebook.com/zalan.kugyela)

Kugyela a 2025/2026-os szezonban eddig 18 utánpótlás-bajnokin, valamint két kupameccsen kapott játéklehetőséget. A pálya bal szélén, a középpályán vagy a védelemben játszik a legtöbbször, legutóbb szombaton, a Monza elleni, idegenbeli U20-as találkozón védőként teljesített 90 percet. A felnőttek között mind ez idáig nem számoltak vele, 2026. január 18-án, vasárnap – egy nappal az utánpótlásmeccs után – azonban csereként benevezték a Torino és az AS Roma Serie A-ban rendezett mérkőzésére. A 95-ös mezt viselve várt bevetésre.

 

Kétgólos hazai vereség

Kugyela Zalán végül nem állt be a Torionóba, amely kétgólos vereséget szenvedett az AS Romától. A rómaiak góljait a holland Donyell Malen és az argentin Paulo Dybala szerezte. A Serie A aktuális fordulójából három mérkőzés maradt: még vasárnap este az AC Milan fogadja a Leccét, majd hétfőn Cremonense–Hellas Verona és Lazio–Como összecsapásokat rendeznek. A Torino legközelebb éppen a Como vendége lesz január 24-én.

