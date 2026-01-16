Csoboth KevinTörökországGenclerbirligiFilipovics Vladan

A magyar Eb-hős feljelentette csapatát, távozott, de nehéz helyzetbe került

Egyoldalú szerződésbontással távozott a 25 éves magyar támadó Törökországból. Csoboth Kevin kölcsönben a török élvonalbeli Genclerbirligi játékosa volt, ám klubja tartozik neki, ezért volt lehetősége kilépni. Ezzel együtt nincs könnyű helyzetben a játékos, akinek a szabályok szerint korlátozottak a lehetőségei a továbblépésre.

2026. 01. 16.
A magyar válogatott támadó, Csoboth Kevin (képünkön piros mezben) elhagyja Törökországot. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek
Sajtóhírek szerint kéthavi fizetéssel tartozik a 2024-es Európa-bajnokság magyar–skót találkozóján győztes gólt szerző, 19-szeres magyar válogatott labdarúgónak a Genclerbirligi. Mivel a fizetési határidő lejárt, Csoboth Kevin egyoldalúan szerződést bontott, és feljelentette az ankarai klubot a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél, a FIFA-nál. A kölcsönszerződés ezzel megszűnt, Csobothnak vissza kell térnie eredeti klubjához, a svájci St. Gallenhez.

Csoboth Kevin (zöld-fehérben, jobbra) első lépésként visszatér svájci klubjához
Csoboth Kevin (zöld-fehérben, jobbra) első lépésként visszatér svájci klubjához (Fotó: Anadolu/Seyit Ahmet Eksik)

 

Csoboth Kevin nem véletlenül jutott a mellőzés sorsára

A 25 éves játékos tavaly szeptemberben került Törökországba, azóta mindössze hét tétmérkőzésen, epizódszereplőként lépett pályára. A Genclerbirligi legutóbbi nyolc bajnokijából csupán egyszer, csereként állhatott be néhány percre.

Csoboth Kevin kapcsán azért is jelenhettek meg azok a hírek, hogy nem számol vele a Genclerbirligi, mert a klubnál már tudták, hogy a játékos feljelenti a klubot a török szövetségnél. A FIFA ilyen esetekre vonatkozó előírásának megfelelően a Genclerbirliginek fizetési felszólítást küldtünk, aminek a határideje lejárt, így Csoboth Kevin egyoldalúan szerződést bont a török klubbal

 – magyarázta a játékos menedzsere, Filipovics Vladan.

 

A FIFA kedvező elbírálásában bíznak

Csoboth Kevin nincs könnyű helyzetben a folyatást illetően, mivel a játékjogát 2024 óta birtokoló St. Gallen ismét kölcsönadná, ám ő ebben a szezonban már két csapatban szerepelt (a Genclerbirligi előtt pályára lépett a St. Gallenben is), így már nem kerülhetne olyan bajnokságba, ahol 2025 ősszén kezdődött a szezon. A futballista és ügynöke ugyanakkor bízik benne, hogy a különleges körülmények miatt a FIFA kivételt tesz vele.

– A FIFA-nak jelezni fogjuk a történteket és kérvényezzük, hogy Csoboth Kevin egy harmadik csapatban is pályára léphessen ebben az idényben, mert ha ezt az engedélyt nem kapjuk meg, akkor csak olyan bajnokságba igazolhat, amelyben most kezdődik az új idény. Bízunk a kedvező elbírálásban – mondta Filipovics.

Ez volt Csoboth Kevin eddigi pályafutásának legemlékezetesebb találata:

