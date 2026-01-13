Hiába a nagy baki, Szoboszlai rekorderré vált a Premier League-futballisták közt

A Liverpool hétfőn este megtette, amit vártak tőle, nagy különbségű győzelemmel jutott tovább az FA-kupában. Még ha a 4-1-es végeredmény nem is erről árulkodik, a harmadosztályú Barnsley sok fejtörést okozott a Premier League címvédőjének, és a találkozó Szoboszlai Dominik teljesítménye miatt marad igazán emlékezetes a szurkolóknak. A magyar középpályás lőtt egy pazar gólt – tökéletes távoli bombáját még sokáig fogják különböző összefoglalókban mutogatni –, majd elkövetett egy súlyos hibát, amivel szépített a Barnsley és amit a sok ellendrukkere kárörvendően emleget fel a találkozó lefújása óta.

A vezető gólt szerző Szoboszlai Dominik a hibája ellenére rekordot döntött a Liverpool játékosaként Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

Szoboszlai Dominik rekordot állított fel

Azonban a Liverpool legjobbja így is tett arról, hogy a Vörösök szurkolói ne a hibájáról, hanem az újabb elképesztő teljesítményéről beszéljenek, ami egyedülálló rekordhoz vezetett a jelenlegi PL- és FA-kupa-idényben. A BBC ugyanis kiderítette, hogy az angol élvonal csapataiban Szoboszlain kívül senki sem volt képes eddig arra a 2025/26-os évadban, hogy egy találkozón belül gólt lőjön, száznál több jó passza legyen (105), tíznél több párharcot nyerjen (12), miközben ismét két poszton 138 alkalommal érjen labdába.

Szoboszlai statisztikája a Barnsley elleni FA-kupa-meccsen osztályzat: 9,1

lövés: 3

gól: 1

várható gólok (xG): 0,06

passzhatékonyság: 94 százalék (112-ből 105 jó)

labdaérintés: 138

kapu előtti labdaérintés: 2

sikeres cselek: 100 százalék (2/2)

sikeres párharcok: 12

A fenti statisztikai adatok egyértelműen azt bizonyítják, jelenleg valóban Szoboszlai Dominik az, akinek a formája meghatározó a Liverpool játékát és sikereit nézve.