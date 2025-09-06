Marco Rossivilágbajnoki-selejtezőSzalai AttilaÍrországmagyar válogatott

Szalai Attila: Az egész csapat álma a világbajnoki szereplés

A magyar labdarúgó-válogatott péntek este bejárta a dublini Nemzeti Stadiont, a játékosok jókedvűen sétáltak a gyepen, a hangulatra nem lehetett panasz egy nappal az írek elleni világbajnoki selejtező előtt. Marco Rossi szövetségi kapitány a pénteki sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Portugália kiemelkedik a csoportból, így várhatóan a magyar csapat az írekkel vívhat nagy csatát a második helyért. Éppen ezért különösen fontos a ma esti mérkőzés.

Kibédi Péter
2025. 09. 06. 5:50
A kapitány és a játékosa is kemény csatára számít Dublinban
A kapitány és a játékosa is kemény csatára számít Dublinban Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Péntek délelőtt még Telkiben edzett a magyar labdarúgó-válogatott, majd repülőre szállt és Dublin felé vette az irányt. Írországban már nem tréningezett a csapat, de a mérkőzés helyszínén negyedórás terepszemlét tartottak.

A magyar válogatott alaposan szemügyre vette a dublini Nemzeti Stadion gyepszőnyegét
A magyar válogatott alaposan szemügyre vette a dublini Nemzeti Stadion gyepszőnyegét (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka) 

Jó hangulatban érkezett a magyar válogatott

A játékosok magyar idő szerint pénteken este 8 órakor érkeztek a Nemzeti Stadionba, és egyből a pályára sétáltak, ahol negyedórát töltöttek kedélyesen beszélgetve, tréfálkozva. A gyepen kisebb-nagyobb csoportok alakultak: Szoboszlai Dominik csapatkapitány Szalai Ádámmal tárgyalt hosszabban, Kerkez Milos a Dárdai testvérekkel diskurált. A két kapus közül Dibusz Dénes egykori csapattársával, a kommentátorként jelen lévő Bogdán Ádámmal folytatott eszmecserét.

A kapitány mosolya optimista volt egy nappal az írek elleni világbajnoki selejtező előtt
A kapitány mosolya optimista volt egy nappal az írek elleni világbajnoki selejtező előtt (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka) 

Marco Rossi nagy csatára számít

Legutóbb tavaly júniusban találkozott a magyar és az ír válogatott: azon a felkészülési meccsen az írek hosszabbításban szerzett góllal 2–1-re nyertek. Ezúttal azonban jóval nagyobb a tét. A két együttes közel azonos játékerőt képvisel, így várhatóan Portugália mögött, Azerbajdzsán előtt a második és harmadik helyért küzdenek. Éppen ezért különösen fontos, hogy válogatottunk jól kezdje a selejtezőt.

Kiegyensúlyozott meccsre számítok, ami apró részleteken dőlhet el, és mindent meg kell tennünk, hogy ezek a részletek a mi javunkra döntsenek

– fogalmazott Marco Rossi a stadionséta után a hivatalos sajtótájékoztatón.

A válogatott elszántan vág neki a világbajnoki selejtezőknek, cél a kijuás a vb-re
A válogatott elszántan vág neki a világbajnoki selejtezőknek, cél a kijutás a vb-re (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka) 

Egy lépéssel közelebb az álomhoz

A sajtótájékoztató másik résztvevője, Szalai Attila újságírói kérdésre elmondta: az egész csapatnak az a vágya, hogy világbajnokságon lépjen pályára.

Az álmunk, hogy Magyarország 40 év után ismét vb-n szerepeljen. Mindenki tisztában van azzal, mennyire nehéz lesz. A közelmúltban sikerült olyan csapatokat legyőznünk, amelyek papíron sokkal erősebbek voltak nálunk. Ez a futball szépsége: a mérkőzéseket nem papíron, hanem a pályán játsszák

 – mondta a 47-szeres válogatott védő.

Robbie Keane nyomában

A sajtószobában egy ikonikus alak fotójára bukkantunk: Robbie Keane, az írek legendája és a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője szerepelt rajta. A 146-szoros ír válogatott hazájában ma is óriási tiszteletnek örvend; a városban még mindig találni üzletet, ahol a nevével ellátott mezt árusítják.

Az Írország–Magyarország világbajnoki selejtező szombaton 20.45-kor kezdődik Dublinban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekkommunizmus

A magántulajdon államosítása kommunizmus!

Felföldi Zoltán avatarja

Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter megalapítsa a vagyonvisszaszerzési bizottságát, és elkezdjen államosítani!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.