Szalai Attila: Az egész csapat álma a világbajnoki szereplés

Péntek délelőtt még Telkiben edzett a magyar labdarúgó-válogatott, majd repülőre szállt és Dublin felé vette az irányt. Írországban már nem tréningezett a csapat, de a mérkőzés helyszínén negyedórás terepszemlét tartottak.

A magyar válogatott alaposan szemügyre vette a dublini Nemzeti Stadion gyepszőnyegét (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Jó hangulatban érkezett a magyar válogatott

A játékosok magyar idő szerint pénteken este 8 órakor érkeztek a Nemzeti Stadionba, és egyből a pályára sétáltak, ahol negyedórát töltöttek kedélyesen beszélgetve, tréfálkozva. A gyepen kisebb-nagyobb csoportok alakultak: Szoboszlai Dominik csapatkapitány Szalai Ádámmal tárgyalt hosszabban, Kerkez Milos a Dárdai testvérekkel diskurált. A két kapus közül Dibusz Dénes egykori csapattársával, a kommentátorként jelen lévő Bogdán Ádámmal folytatott eszmecserét.

A kapitány mosolya optimista volt egy nappal az írek elleni világbajnoki selejtező előtt (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Marco Rossi nagy csatára számít

Legutóbb tavaly júniusban találkozott a magyar és az ír válogatott: azon a felkészülési meccsen az írek hosszabbításban szerzett góllal 2–1-re nyertek. Ezúttal azonban jóval nagyobb a tét. A két együttes közel azonos játékerőt képvisel, így várhatóan Portugália mögött, Azerbajdzsán előtt a második és harmadik helyért küzdenek. Éppen ezért különösen fontos, hogy válogatottunk jól kezdje a selejtezőt.

Kiegyensúlyozott meccsre számítok, ami apró részleteken dőlhet el, és mindent meg kell tennünk, hogy ezek a részletek a mi javunkra döntsenek

– fogalmazott Marco Rossi a stadionséta után a hivatalos sajtótájékoztatón.

A válogatott elszántan vág neki a világbajnoki selejtezőknek, cél a kijutás a vb-re (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Egy lépéssel közelebb az álomhoz

A sajtótájékoztató másik résztvevője, Szalai Attila újságírói kérdésre elmondta: az egész csapatnak az a vágya, hogy világbajnokságon lépjen pályára.

Az álmunk, hogy Magyarország 40 év után ismét vb-n szerepeljen. Mindenki tisztában van azzal, mennyire nehéz lesz. A közelmúltban sikerült olyan csapatokat legyőznünk, amelyek papíron sokkal erősebbek voltak nálunk. Ez a futball szépsége: a mérkőzéseket nem papíron, hanem a pályán játsszák

– mondta a 47-szeres válogatott védő.

Robbie Keane nyomában

A sajtószobában egy ikonikus alak fotójára bukkantunk: Robbie Keane, az írek legendája és a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője szerepelt rajta. A 146-szoros ír válogatott hazájában ma is óriási tiszteletnek örvend; a városban még mindig találni üzletet, ahol a nevével ellátott mezt árusítják.

Az Írország–Magyarország világbajnoki selejtező szombaton 20.45-kor kezdődik Dublinban.