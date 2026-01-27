Szalai Attilát bejelentették Lengyelországban, a búcsúzó Hoffenheim furcsa dolgot állít a magyar védőről

Hétfőn már a magyar sportsajtó kész tényként közölte, keddre hivatalos lett: a magyar válogatott hátvédje, Szalai Attila fél év után távozik a török Kasimpasától. A 28 éves védő a tavaszt már a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecinnél tölti kölcsönben, erről kedden számoltak be a felek. Szalainak magyar csapattársa is lesz, ugyanis a lengyel klubot erősíti augusztus óta Molnár Rajmund is, igaz, a szélső a mostani idényben már nem léphet pályára. Molnár elülső keresztszalagja december 2-án szakadt el, azóta megműtötték, leghamarabb nyáron térhet vissza.

Szalai Attila már Lengyelországban, kedden megvolt a bejelentés is Fotó: X/Képernyőkép

Szalai Attila érkezését bejelentette új klubja, de…

A Pogon Szczecin kedd délelőtt jelentette be Szalai Attila érkezését, aki itt is a 41-es mezszámot fogja viselni. A magyar védő kölcsönadásáról a Hoffenheim is megemlékezett, ugyanakkor a német klubnál nem végeztek alapos munkát.

A Hoffeinheim a cikkében azt írja, „2019-es debütálása óta 49 nemzetközi mérkőzésen lépett pályára a magyar válogatottban, és két gólt szerzett” – csakhogy Szalai nem 49-szer, hanem 53-szor vette fel a címeres mezt…

A két gól legalább stimmel – 2022-ben Luxembourg ellen egy felkészülési mérkőzésen, majd 2025 őszén a portugálok elleni bravúros 2-2-es döntetlen során. A Hoffenheimnél mindez talán jól jelzi, hogy mennyire foglalkoznak a magyar játékossal, aki még 2023-ban igazolt a csapathoz, de csak ötször lépett pályára.

A lengyel klubnál ennél már pontosabbak voltak, ott azt írták, „Szalai tapasztalt válogatott játékos is. A védő U16-os, U19-es és U21-es szinten is képviselte hazáját. 53 alkalommal lépett pályára a felnőtt válogatottban, két gólt szerzett és két gólpasszt adott”. Mindez pedig a valóságnak meg is felel.

Végre eljön Szalai Attila ideje?

Szalai 2023 nyarán a Fenerbahcétól igazolt a Hoffenheimhez, ám Németországban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az első fél évben mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a Hoffeinheim színeiben, majd fél évre a Freiburghoz került kölcsönbe, amely hasonlóan nem sikerült jól. A 49-szeres magyar válogatott játékos az előző évadban nem játszott a Hoffenheimben, a szezon második felére a Standard Liege-hez került kölcsönbe. Míg a mostani idényt a török Kasimpasánál kezdte meg, ahol gyorsan a kezdőben találta magát, még csapatkapitány is volt , klubja azonban januárban felmondta a kölcsönszerződését. A válogatott szempontjából is kulcsfontosságú lenne egy jó formában lévő, magabiztos Szalai Attila, akire Marco Rossi az őszi vb-selejtezőkön is alapemberként számított.