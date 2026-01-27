Szalai AttilaLengyelországPogon Szczecin

Szalai Attilát bejelentették Lengyelországban, a búcsúzó Hoffenheim furcsa dolgot állít a magyar védőről

Szalai Attila a 2025/26-os idény második felét a lengyel Pogon Szczecinnél tölti, minderről a klub keddi közleményében számolt be. A 28 éves magyar válogatott védő a balul sikerült törökországi kaland után igazolt kölcsönben Lengyelországba. A Hoffenheim azonban valótlanságot írt le Szalai Attilával kapcsolatban a játékos távozásáról szóló cikkében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 10:56
Szalai Attila már új klubja, a lengyel Pogon Szczesin mezében pózol
Szalai Attila már új klubja, a lengyel Pogon Szczesin mezében pózol Fotó: X/Pogon Szczecin
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn már a magyar sportsajtó kész tényként közölte, keddre hivatalos lett: a magyar válogatott hátvédje, Szalai Attila fél év után távozik a török Kasimpasától. A 28 éves védő a tavaszt már a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecinnél tölti kölcsönben, erről kedden számoltak be a felek. Szalainak magyar csapattársa is lesz, ugyanis a lengyel klubot erősíti augusztus óta Molnár Rajmund is, igaz, a szélső a mostani idényben már nem léphet pályára. Molnár elülső keresztszalagja december 2-án szakadt el, azóta megműtötték, leghamarabb nyáron térhet vissza. 

Szalai Attila már Lengyelországban, kedden megvolt a bejelentés is
Szalai Attila már Lengyelországban, kedden megvolt a bejelentés is  Fotó: X/Képernyőkép

Szalai Attila érkezését bejelentette új klubja, de…

A Pogon Szczecin kedd délelőtt jelentette be Szalai Attila érkezését, aki itt is a 41-es mezszámot fogja viselni. A magyar védő kölcsönadásáról a Hoffenheim is megemlékezett, ugyanakkor a német klubnál nem végeztek alapos munkát. 

A Hoffeinheim a cikkében azt írja, „2019-es debütálása óta 49 nemzetközi mérkőzésen lépett pályára a magyar válogatottban, és két gólt szerzett” – csakhogy Szalai nem 49-szer, hanem 53-szor vette fel a címeres mezt…

A két gól legalább stimmel – 2022-ben Luxembourg ellen egy felkészülési mérkőzésen, majd 2025 őszén a portugálok elleni bravúros 2-2-es döntetlen során. A Hoffenheimnél mindez talán jól jelzi, hogy mennyire foglalkoznak a magyar játékossal, aki még 2023-ban igazolt a csapathoz, de csak ötször lépett pályára.

A lengyel klubnál ennél már pontosabbak voltak, ott azt írták, „Szalai tapasztalt válogatott játékos is. A védő U16-os, U19-es és U21-es szinten is képviselte hazáját. 53 alkalommal lépett pályára a felnőtt válogatottban, két gólt szerzett és két gólpasszt adott”. Mindez pedig a valóságnak meg is felel.

Végre eljön Szalai Attila ideje?

Szalai 2023 nyarán a Fenerbahcétól igazolt a Hoffenheimhez, ám Németországban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az első fél évben mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a Hoffeinheim színeiben, majd fél évre a Freiburghoz került kölcsönbe, amely hasonlóan nem sikerült jól. A 49-szeres magyar válogatott játékos az előző évadban nem játszott a Hoffenheimben, a szezon második felére a Standard Liege-hez került kölcsönbe. Míg a mostani idényt a török Kasimpasánál kezdte meg, ahol gyorsan a kezdőben találta magát, még csapatkapitány is volt , klubja azonban januárban felmondta a kölcsönszerződését. A válogatott szempontjából is kulcsfontosságú lenne egy jó formában lévő, magabiztos Szalai Attila, akire Marco Rossi az őszi vb-selejtezőkön is alapemberként számított.

A Pogon Szczecin a bajnokságban 18 forduló után 21 ponttal a tizedik helyen áll a 18 csapatos Ekstraklasában. Az együttes legközelebb február elsején, vasárnap lép pályára a Motor Lublin otthonában. Szalai Attila jó eséllyel ezen a mérkőzésen be is mutatkozhat új csapatában.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu