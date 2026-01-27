Szoboszlai mindenkit lepipált Liverpoolban, csapattársainak felesleges erőlködniük

Az Origo cikke szerint az Arsenal elleni, tavaly augusztus 31-i szabadrúgásgól volt az a pillanat, amikor Angliában is átbillent a mérleg, Szoboszlai Dominik rendkívül látványos lövéssel döntötte el a rangadót. Bár csapata azóta gyengélkedik, a magyar válogatott csapatkapitányára nem lehet panasz, 31 tétmeccsen nyolc gólt és hat gólpasszt jegyez az idény eddig eltelt részében. Legutóbb a Bournemouth ellen villant, az asszisztja után ismét szabadrúgásból volt eredményes, ezelőtt pedig az Olympique Marseille ellen talált be pontrúgásból a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Szoboszlai Dominik a Marseille után a Bournemouth kapuját is bevette szabadrúgásból Fotó: Glyn Kirk/AFP

Szoboszlai Dominik az első a Liverpoolnál

A még 49 évesen is aktív Kenesei Krisztiánnak volt olyan idénye az NB I-ben, amikor 15 góljából hatot szabadrúgásból szerzett, és tulajdonképpen egész karrierje során, minden klubjában ő volt az ügyeletes pontrúgó. Nem véletlen, hogy pontosan átlátja, milyen szintet ért el Szoboszlai.

– Dominik eljutott oda Liverpoolban, hogy ő az első számú rúgó. Oldalszabadrúgások, szögletek, minden.

Az lenne a hülye csapattárs, aki ezek után erőlködne

– mondta a Tóth Alexék elleni gólról Kenesei, aki a legurítás technikájáról is részletesen beszélt. – Egy legurításnál tudsz csalni pár centit. Nem helyből rúgod. Két verzió van: erőből vagy ésszel. Ő ésszel oldotta meg – ideális helyre.

Kenesei szerint a Bournemouth elleni szabadrúgás már nem a technikai bravúrról szólt, hanem a felkészültségről és a szerepkörről. Ilyen helyzetben már nem az a kérdés, ki rúgja, hanem az, hogyan. A legurítás lehetőséget ad arra, hogy a rúgó ne helyből, hanem mozgásból érkezzen a labdához, ezzel pár centit nyerjen távolságban és szögben is. A 29-szeres válogatott csatár úgy véli, az ilyen gólok mutatják igazán, hol tart egy játékos: nem improvizál, hanem előre tudja, mit akar csinálni, és a helyzet minden apró előnyét kihasználja.

A Liverpool szerdán az azeri Qarabag ellen zárja a BL-alapszakaszt, míg a bajnokságban szombat este a Newcastle Unitedot fogadja.