Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

Szalai AttilaEmre BelözogluKasimpasa

Szalai Attila a távozása után beolvasott edzőjének, aki közellenség volt a futballvilágban

Szalai Attila nehéz időszak után ősszel végre rendszeresen játszott klubszinten. A Kasimpasa azonban decemberben edzőt váltott, s Emre Belözoglu azonnal kitette a kezdőből Szalait. A magyar védő tavasszal már a lengyel Pogon Szczecinben futballozik, s búcsúzóul még odaszólt Emrének, aki a múltja tele van balhékkal.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 6:57
Szalai Attila hamar a Kasimpasa csapatkapitánya lett, aztán Emre Belözoglu kinevezése mindent tönkretett Fotó: Anadolu via AFP/Arife Karakum
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalai Attila és Emre Belözoglu útja először akkor keresztezte egymást, amikor 2021 elején a török a Fenerbahce sportigazgatójaként szerepet játszott Szalai leigazolásában. Ez a magyar védő legjobb időszakának eleje volt, Emre pedig rövid ideig a vezetőedzője is volt a csapatnál, de korábban távozott, mint Szalai. Amikor viszont Emre 2025 decemberében a Kasimpasa vezetőedzője lett, az addigra már csapatkapitánnyá vált Szalait azonnal kitette a kezdőcsapatból.

Emre Belözoglu érkezése mindent megváltoztatott, Szalai Attila távozott a Kasimpasától
Emre Belözoglu érkezése mindent megváltoztatott, Szalai Attila távozott a Kasimpasától Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas

Szalai Emre öt meccse alatt egyszer kezdett, egyszer pedig csereként néhány percet kapott, noha előtte a Kasimpasa 16 meccséből csupán kettőt hagyott ki.

Szalai Attila éles kritikája Emre Belözogluról

Szalai nem is maradt a török klubnál, s miután távozott a Pogon Szczecinhez, a közösségi médiában búcsúüzenetben köszönt el a Kasimpasától. S a magyar védő nem kertelt, amikor Emréről írt.

Az első naptól olyan dolgokért hibáztatott, amelyek nem az én felelősségem voltak. Ezek a Fenerbahcénál töltött időmből származó ügyek. Nyílt beszélgetés helyett csend volt. Őszinteség helyett a hátam mögött tett kijelentéseket.

– írta Szalai, aki azoknak köszönetet mondott a bejegyzésben, akik a klubnál őszinték voltak vele.

Emre Belözoglu balhéi

Nem Szalai Attila az első, aki kétségbe vonja Emre karakterét. A török volt az egyik főkolompos a 2026-os, Svájc ellen kieséssel végződött vb-pótselejtező utáni balhéban, négy meccsre tiltották el.

Később Emre többször szembesült a rasszizmus vádjával, s a Didier Zokora megsértése után kifejezetten közellenséggé vált, még a játékvezetők szemet is hunytak Emre faragása fölött.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.