Szalai Attila a távozása után beolvasott edzőjének, aki közellenség volt a futballvilágban

Szalai Attila és Emre Belözoglu útja először akkor keresztezte egymást, amikor 2021 elején a török a Fenerbahce sportigazgatójaként szerepet játszott Szalai leigazolásában. Ez a magyar védő legjobb időszakának eleje volt, Emre pedig rövid ideig a vezetőedzője is volt a csapatnál, de korábban távozott, mint Szalai. Amikor viszont Emre 2025 decemberében a Kasimpasa vezetőedzője lett, az addigra már csapatkapitánnyá vált Szalait azonnal kitette a kezdőcsapatból.

Emre Belözoglu érkezése mindent megváltoztatott, Szalai Attila távozott a Kasimpasától Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas

Szalai Emre öt meccse alatt egyszer kezdett, egyszer pedig csereként néhány percet kapott, noha előtte a Kasimpasa 16 meccséből csupán kettőt hagyott ki.

Szalai Attila éles kritikája Emre Belözogluról

Szalai nem is maradt a török klubnál, s miután távozott a Pogon Szczecinhez, a közösségi médiában búcsúüzenetben köszönt el a Kasimpasától. S a magyar védő nem kertelt, amikor Emréről írt.

Az első naptól olyan dolgokért hibáztatott, amelyek nem az én felelősségem voltak. Ezek a Fenerbahcénál töltött időmből származó ügyek. Nyílt beszélgetés helyett csend volt. Őszinteség helyett a hátam mögött tett kijelentéseket.

– írta Szalai, aki azoknak köszönetet mondott a bejegyzésben, akik a klubnál őszinték voltak vele.

Emre Belözoglu balhéi

Nem Szalai Attila az első, aki kétségbe vonja Emre karakterét. A török volt az egyik főkolompos a 2026-os, Svájc ellen kieséssel végződött vb-pótselejtező utáni balhéban, négy meccsre tiltották el.

Később Emre többször szembesült a rasszizmus vádjával, s a Didier Zokora megsértése után kifejezetten közellenséggé vált, még a játékvezetők szemet is hunytak Emre faragása fölött.