Liu Shaoangba páros lábbal belerúgtak Kínában, majd a falban kötött ki a döntőben

A milánói–cortinai téli olimpián a „páros” napokon rendezik a rövid pályás gyorskorcsolya versenyeit, február 14-én, szombaton pedig a férfi 1500 méter teljes programja (negyeddöntők, elődöntők, döntő), a női 1000 méter előfutamai, valamint a női 3000 méteres váltó elődöntője voltak műsoron. Férfi 1500-on Nógrádi Bence és honosított versenyzőnk, Moon Wonjun is kiesett a negyeddöntőben. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang bejutott a dönőbe, de itt belekeveredett egy tömegbukásba, és csak a hetedik helyen ért be a célba.

2026. 02. 14. 23:07
Liu Shaoang (14-es) nagyon megjárta Fotó: WANG ZHAO Forrás: AFP
A milánói–cortinai téi olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában férfi 1500 méteren a 36 versenyzőt hat hatfős negyeddöntős futamba sorsolták be. A fő szabály az volt, hogy mindegyikből az első három helyezett jut tovább, valamint időeredménnyel a negyedik helyezettek közül még hárman csatlakozhatnak hozzájuk. De a ha zsűri valakit „pluszban” továbbjuttat, mert szabálytalankodtak vele, kilökték, miközben legalább a második helyen haladt, ez az időeredményes továbbjutók számát csökkentette. A magyar válogatottból Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun lépett jégre. A harmadik negyeddöntős futamban Moon mellett ott volt a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, immár kínai Liu Shaoang, a címvédő dél-koreai Hvang Taehon, a francia Etienne Bastier, a japán Mijata Sogo és a hongkongi Kwok Tsz Fung. Nógrádi a negyedik futamban az 1000 méter arany- és ezüstérmese, azaz a holland Jens van ’t Wout és a kínai Szun Long, továbbá az amerikai Andrew Heo, a japán Josinaga Kazuki és a kínai Lin Hsziao-csün mellé került – utóbbi a 2018-as phjongcshangi olimpia 1500-as bajnoka, de akkor még Dél-Korea színeiben versenyzett Lim Hjo Dzsun néven.  

Korábban 1000 méteren Liu Shaoang állva maradt, de ő is megbillent a kanadai hibája miatt, így nem jutott be a döntőbe
Korábban 1000 méteren Liu Shaoang állva maradt, de ő is megbillent a kanadai hibája miatt, így nem jutott be a döntőbe Fotó: ANADOLU

Liu Shaoang 27 évesen „öreg harcos” lett

Milánóban korábban 1000 méteren Liu Shaoang a hatodik, Moon Wonjun a 12. helyen végzett. Akkor Liu Shaoang pórul járt az elődöntőben, mert előtte elestkek, és emiatt  ő is elveszítette az egyensúlyát, így nem volt esélye bejutni a döntőbe. Emiatt Kínában nagyon kiakadtak... Végül a B-döntő megnyerésével lett hatodik. De Moon Wonjun is peches volt, 17 ezredmásodpercen múlt, hogy lemaradt az elődöntőről.  Miután szombaton a nagypályás gyorskorcsolya férfi 500 méteres számában Kao Ting-jü címvédőként csak hetedikként zárt, Kína továbbra is aranyérem nélkül, két ezüsttel és két bronzal állt az olimpián, így este a short trackban még nagyobb nyomás nehezedett a kínai versenyzőkre.

A BackChina portál azonban már a verseny előtt kemény kritikát fogalmazott meg, mely szerint nem vált be a honosítás, a teheteséges fiatalok pedig hiányoznak náluk.

„Lin Hsziao-csün már 29 éves, a vállsérülése rendre kiújul, és már régóta nem az a vakmerő versenyző, akit Phjongcshangban láttunk. Liu Shaoang magányosan harcol, és ha csak egy kicsit is meglökik, máris kiesik a ritmusból. Mi pedig még mindig ezekre az »öreg harcoskra« támaszkodunk, hogy a fénykorukat élő európai izomkolosszusokkal vívjanak élet-halál harcot – az eredmény borítékolható. Őszintén szólva, a honosított versenyzők végső soron más nemzetek gyermekei, ám az igazi probléma az ígéretes fiatal tehetségek hiánya a saját sorainkban” ~ írja az elsősorban a külföldön élő kínaiakat megcélzó kínai hírportál.

Liu Shaoang még csak 27 éves, vagyis nem „veterán”, de az 1000 méteren elődöntőbe jutott versenyzők közül kétségkívül ő volt a legidősebb.

Moon Wonjun és Nógrádi 1500 méteren a negyeddöntőben búcsúzott

Szombaton az 1500-on a negyeddöntőben Moon Wonjun bátran kezdett, olyannyira, hogy három körrel a vége előtt ő vezetett, de végül csak ötödik lett, így kiesett. Liu Shaonag a második helyen továbbjutott. A negyedik futamban Nógrádi Bence végig a mezőny végén korcsolyázott, ötödikként esett ki, csak Lin Hsziao-csünt előzte meg, aki úgy esett el, hogy senki sem ért hozzá. 

A folytatásban a három elődöntős futamban hét-hét versenyző korcsolyázott, az első és második helyezettek, valamint a legjobb harmadik juthatott a döntőbe. Liu Shaoang az első futamba került. A sor végén haladt, de öt körrel a vége előtt feljött a második helyre. 

Ám a japán a japán Mijata Sago megpróbálta kívülről meglőzni, aminek az lett a vége, hogy Liu kicsúszott, és a védőfalban kötött ki. Az esetet videózták, és a magyar főbíró, Kövér Balázs a japánt jogosan szabálytalanság miatt kizárta a versenyből, Liu Shaoang pedig így bejutott a döntőbe. 

Az érmekért két kínai (Liu Shaoang, Szun Long), két kanadai (William Dandjinou, Steven Dubois), két dél-koreai (Hvang Taehon, Sim Dongmin), valamint egy-egy holland (Jens van ’t Wout), brit (Niall Treacy) és lett (Roberts Kruzbergs) harcolhatott – Dubois és Kruzbergs is bírói döntéssel jutott be a döntőbe.  S itt nem Liu Shaoang volt a legidősebb, mert Dubois 28 esztendős.

Liu Shaoang beállt a kilencedik helyre, de egy nagy előzéssel feljött a negyedikre, ezután viszont önhibáján kívül belekevedett egy tömegbukásba, hárman is elestek, és ő is a falban kötött ki, megint. A végén Jens van ’t Wout haladt át elsőként a célvonalon, vagyis a a holland az 1000 méter után az 1500-at is megnyerte. Az ezüst Hvangé, a bronz Kruzbergsé lett. 

A tömegbukást okozó Treacyt kizárták, de ez nem vigasztalja Liu Shaoangot, aki miután feltápászkodott, már csak a hetedik helyen ért be a célba.

Női 1000 méteren Végi Diána Laura folytathatja

A női 1000 méter előfutamaira az egyaránt junior világbajnok Somodi Maja és a kisebb lábsérüléssel bajlódó Végi Diána Laura készülhetett. Itt a 32 versenyzőt nyolc négyes futamba osztották, a kiírás pedig az volt, hogy az első és második helyezettek, valamint időeredménnyel négy harmadik helyezett jut tovább, a  versenyben maradt húsz korcsolyázó pedig majd hétfőn 11 órakor folytathatja a negyeddöntőben. Végi ott lesz, mert a futamában harmadik lett, az időeredménye pedig elég volt a továbbjutáshoz. Somodi a futamában negyedik lett, ő kiesett.

A női 3000 méteres váltók versenyében a hollandok, az olaszok, a dél-koreaiak és a kanadaiak jutottak be a döntőbe.

Kazah arany műkorcsolyában

Még pénteken éjjel műkorcsolyában a férfiaknál a kazah Mihail Sajdorov győzött.

A végeredmény:

  1. Mihail Sajdorov (Kazahsztán) 291,58 pont
  2. Kagijama Juma (Japán) 280,06
  3. Szato Sun (Japán) 274,90

