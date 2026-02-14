Liu Shaoangba páros lábbal belerúgtak Kínában, majd a falban kötött ki a döntőben

A milánói–cortinai téi olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában férfi 1500 méteren a 36 versenyzőt hat hatfős negyeddöntős futamba sorsolták be. A fő szabály az volt, hogy mindegyikből az első három helyezett jut tovább, valamint időeredménnyel a negyedik helyezettek közül még hárman csatlakozhatnak hozzájuk. De a ha zsűri valakit „pluszban” továbbjuttat, mert szabálytalankodtak vele, kilökték, miközben legalább a második helyen haladt, ez az időeredményes továbbjutók számát csökkentette. A magyar válogatottból Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun lépett jégre. A harmadik negyeddöntős futamban Moon mellett ott volt a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, immár kínai Liu Shaoang, a címvédő dél-koreai Hvang Taehon, a francia Etienne Bastier, a japán Mijata Sogo és a hongkongi Kwok Tsz Fung. Nógrádi a negyedik futamban az 1000 méter arany- és ezüstérmese, azaz a holland Jens van ’t Wout és a kínai Szun Long, továbbá az amerikai Andrew Heo, a japán Josinaga Kazuki és a kínai Lin Hsziao-csün mellé került – utóbbi a 2018-as phjongcshangi olimpia 1500-as bajnoka, de akkor még Dél-Korea színeiben versenyzett Lim Hjo Dzsun néven.

Korábban 1000 méteren Liu Shaoang állva maradt, de ő is megbillent a kanadai hibája miatt, így nem jutott be a döntőbe Fotó: ANADOLU

Liu Shaoang 27 évesen „öreg harcos” lett

Milánóban korábban 1000 méteren Liu Shaoang a hatodik, Moon Wonjun a 12. helyen végzett. Akkor Liu Shaoang pórul járt az elődöntőben, mert előtte elestkek, és emiatt ő is elveszítette az egyensúlyát, így nem volt esélye bejutni a döntőbe. Emiatt Kínában nagyon kiakadtak... Végül a B-döntő megnyerésével lett hatodik. De Moon Wonjun is peches volt, 17 ezredmásodpercen múlt, hogy lemaradt az elődöntőről. Miután szombaton a nagypályás gyorskorcsolya férfi 500 méteres számában Kao Ting-jü címvédőként csak hetedikként zárt, Kína továbbra is aranyérem nélkül, két ezüsttel és két bronzal állt az olimpián, így este a short trackban még nagyobb nyomás nehezedett a kínai versenyzőkre.

A BackChina portál azonban már a verseny előtt kemény kritikát fogalmazott meg, mely szerint nem vált be a honosítás, a teheteséges fiatalok pedig hiányoznak náluk.