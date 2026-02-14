Liu ShaoangNógrádi Bencerövidpályás gyorskorcsolyatéli olimpia 2026éremtáblázat

Liu Shaoang mázsás terhet cipelhet, Kínában teljesen más volt az elképzelés

A 116 aranyérem csaknem fele, 51 már gazdára talált a milánói–cortinai téli olimpián, tizenhat különböző ország himnusza szólt már eredményhirdetésen. Kanada, Finnország és Kína viszont még arany nélkül áll, utóbbi tény Liu Shaoang és társai vállára egyre súlyosabb teherként nehezedik. A négy éve még magyar színekben olimpiai bajnoki címet szerzett Liu Shaoang szombaton újra jégre lép, az 1500 méter negyeddöntős futamában ott lesz mellette magyar felszerelésben Mun Vondzsun is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 8:11
A rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaoang eddig érem nélkül Milánóban, Kína pedig arany nélkül áll a téli olimpia éremtáblázatán Fotó: Imaginechina via AFP/Stringer
Kína az előző, pekingi téli olimpia éremtáblázatán a negyedik helyen végzett kilenc aranyéremmel. A rendező ország gyakran csúcsra járatott kerettel áll ki az olimpiára, de óriási bukás érik. Kína Liu Shaoang „leigazolása” ellenére aranyérem nélkül áll még az idei, milánói–cortinai játékokon, s a nyomás egyre nő. Liu Shaoang szombaton 1500 méteren versenyez rövidpályás gyorskorcsolyában, rögtön az első futamában ott lesz mellette magyar színekben Mun Vondzsun. Magyarként Nógrádi Bence, Somodi Maja és Végi Diána Laura is jégre lép.

Moon Wonjun 1000 méteren balszerencsével maradt le az elődöntőről, 1500-on Liu Shaoang mellett próbálkozhat a milánói–cortinai téli olimpia alatt
Mun Vondzsun 1000 méteren balszerencsével maradt le az elődöntőről, 1500-on Liu Shaoang mellett próbálkozhat a milánói–cortinai téli olimpián (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A szombati rövidpályás gyorskorcsolya-programban a férfi 1500 métert az elejétől a végéig megrendezik, a nőknél az 1000 méteres előfutamokat és a váltó elődöntőit tartják, utóbbit sajnos a magyar csapat nélkül.

Liu Shaoang újra magyar rivális ellen

Liu Shaoang négy éve Pekingben, még magyar színekben három érmet (egy arany, két bronz) szerzett, Milánóban, kínai felszerelésben viszont még nem állhatott dobogóra. Igaz, nem volt messze tőle, a vegyes váltó döntőjébe bejutott Kína, de aztán ketten is hibáztak a csapatból, Liu Shaoang befutóemberként már tehetetlen volt.

Következik az 1500 méter, amely elvileg Liu Shaoang legkevésbé erős száma, de négy éve ebben is döntőt korcsolyázott, negyedik lett. Azok után, hogy 1000 méteren Nógrádi Bencével került egy futamba, most a másik magyar, Mun Vondzsun lesz Liu Shaoang közvetlen riválisa a negyeddöntőben, ami a leghosszabb egyéni távon az első fordulót jelenti. Ezen a távon az 1000 méteres elődöntőről balszerencsével lemaradt Mun akár el is kaphatja Liut.

Téli olimpia: Olaszország szárnyal, Kanada és Kína arany nélkül

Liu Shaoangon és társain az olimpia előrehaladtával egyre nő a nyomás, Kína ugyanis a játékok feléhez közeledve még mindig aranyérem nélkül áll.

Bár a téli játékokon annyira nem erős Kína, mint a nyári olimpián, ahol legutóbb a legutolsó számban dőlt el, hogy az ázsiai ország nem nyeri meg az éremtáblázatot, arany nélkül ebben az évezredben téli olimpiát sem zárt még. Lesz még néhány nagyon jó esélyük a kínaiaknak, de az olimpia első felét nagyon nem így képzelték, két-két ezüst és bronz eddig a kínai termés.

Szintén aranyérem nélkül áll Kanada (3 ezüst, 4 bronz) és Finnország (egyetlen bronz), szárnyal viszont a rendező Olaszország, amely ugyanúgy 18 érmet nyert (6 arany, 3 ezüst, 9 bronz), mint a téli játékokon hagyományosan legerősebb Norvégia (8 arany, 3 ezüst, 7 bronz). Eddig tizenhat ország nyert aranyérmet, péntek este csatlakozott a körhöz Nagy-Britannia és nagy meglepetésre Kazahsztán.

 

