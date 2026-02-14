Liu Shaoang mázsás terhet cipelhet, Kínában teljesen más volt az elképzelés

Kína az előző, pekingi téli olimpia éremtáblázatán a negyedik helyen végzett kilenc aranyéremmel. A rendező ország gyakran csúcsra járatott kerettel áll ki az olimpiára, de óriási bukás érik. Kína Liu Shaoang „leigazolása” ellenére aranyérem nélkül áll még az idei, milánói–cortinai játékokon, s a nyomás egyre nő. Liu Shaoang szombaton 1500 méteren versenyez rövidpályás gyorskorcsolyában, rögtön az első futamában ott lesz mellette magyar színekben Mun Vondzsun. Magyarként Nógrádi Bence, Somodi Maja és Végi Diána Laura is jégre lép.

Mun Vondzsun 1000 méteren balszerencsével maradt le az elődöntőről, 1500-on Liu Shaoang mellett próbálkozhat a milánói–cortinai téli olimpián (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A szombati rövidpályás gyorskorcsolya-programban a férfi 1500 métert az elejétől a végéig megrendezik, a nőknél az 1000 méteres előfutamokat és a váltó elődöntőit tartják, utóbbit sajnos a magyar csapat nélkül.

Liu Shaoang újra magyar rivális ellen

Liu Shaoang négy éve Pekingben, még magyar színekben három érmet (egy arany, két bronz) szerzett, Milánóban, kínai felszerelésben viszont még nem állhatott dobogóra. Igaz, nem volt messze tőle, a vegyes váltó döntőjébe bejutott Kína, de aztán ketten is hibáztak a csapatból, Liu Shaoang befutóemberként már tehetetlen volt.