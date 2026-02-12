liu shaoanggyorskorcsolyaShort Trackszun longpietro sigheltéli olimpia

Liu Shaoang megint ráfázott az olimpián, de a magyar csapat is dühös lehet

A milánói–cortinai téli olimpia csütörtöki versenynapján ismét fókuszba került a rövid pályás gyorskorcsolya a női 500 és a férfi 1000 méteres versenyszámok végjátékával. A magyar küldöttségnek egy érdekeltsége volt a honosított, dél-koreai születésű Moon Wonjun révén. Kína színeiben pedig jégre lépett a magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang. Versenyzőnk nem jutott be az elődöntőve, ami 17 ezredmásodpercen, néhány centin múlt. Liu Shaoang az elődöntőből nem jutott be a döntőbe.

Liu Shaoang először szerepel kínai színekben olimpián Fotó: STRINGER Forrás: cnsphoto
A téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában csütörtökig csak egy versenyszámban osztottak érmeket, kedden vegyes váltóban az olaszoké lett az arany, a kanadaiaké az ezüst, a belgáké a bronz. Címvédőként Kína lecsúszott a dobogóról, de ez nem a befutóember Liu Shaoang bűne volt. Három körrel a vége előtt Szun Long megbillent, a kínai váltó ekkor esett vissza a második helyről a negyedikre. Az így nagy előnyhöz jutott olaszok utolsó embere, Pietro Sighel a célban hátrafelé korcsolyázva haladt át (!), ami sokaknál kiverte a biztosítékot, mert bizony ez megalázó lehetett az ellenfeleinek. Sighel azzal védekezik, hogy senkit sem szándékozott megbántani, csak az olasz közönséget akarta meglepni egy kis show-val… 

A vegyes váltók döntőjének a vége: Pietro Sighel így haladt át a célvonalon, a negyedik helyen Liu Shaoang ért be
A vegyes váltók döntőjének a vége: Pietro Sighel így haladt át a célvonalon, a negyedik helyen Liu Shaoang ért be Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Milánóban csütörtökön a női 500 és férfi 1000 méter küzdelmei voltak a műsoron negyeddöntőtől kezdve. Előbbi számban Végi Diána Laura, utóbbiban Nógrádi Bence már a keddi selejtezőben kiesett, színeinkben azonban a dél-koreai születésű Moon Wonjun viszont bejutott a legjobb húsz közé. 

Moon Wonjun és Liu Shaoang is ott volt a negyeddöntőben

Az FTC sportolója a selejtezőhöz hasonlóan azonos futamban szerepelt az egyik nagy favorittal, a kanadai William Dandjinouval és ugyancsak ott volt mellette a dél-koreai Sim Dongmin. Korábbi honfitársa az előfutamban a hajrában előzte vissza, így akkor Dandjinou, Sin, Moon volt az első három sorrendje. Ezúttal még a verhetőnek tűnő amerikai Clayton Declemente és a japán Josinaga Kazuki került a trió mellé. Az esélyesek közé számított a négy éve ebben a számban még magyar színekben bronzérmes Liu Shaoang is, s neki talán a legnehezebb negyeddöntő jutott, mert két másik olimpiai bajnok, a dél-koreai Hvang Tahon és a vegyes váltóban már aranyérmes olasz Thomas Nadalini, továbbá két világbajnok, a holland Teun Boer és a kanadai Felix Roussel voltak az ellenfelei.

Tizenhét ezredmásodpercen múlt a magyar elődöntő

Bár a női 500 és a férfi 1000 negyeddöntőjében egyaránt ott volt mindhárom kínai versenyző, a kínai média úgy számolt, hogy éremre csak két versenyzőjük esélyes: a férfiaknál Liu Shaoang és Szun Long, mert Lin Hsziao-csün most nincs formában, a női indulóik pedig jelenleg nem tartoznak a legjobbak közé. S nagy nevek ide vagy oda az ellenfelek között, Liu Shaoang az első futamból Roussel mögött a második helyen zárva továbbjutott az elődöntőbe, de a zsűri döntésével Boer  – akivel szemven szabálytalankodtak – is továbblépett. Moon a futamában úgy lett harmadik Dandjinou és Sin mögött, hogy korábbi honfitársa célfotóval, 17 ezredmásodperccel előzte meg. A haramdik futamban Sighelt kizárták, az általa elkaszált lengyel Michal Niewinskit pedig továbbjuttatták. Ami egyszersmind azt is jelentette, hogy Moon kieesett, időeredménnyel senki sem juthatott tovább.

A folytatásbam Liu Shaoang a második elődöntőben a kettes rajtpozícióból indulhatott, a legelőnyösebb egyest Roussel kapta. És a második, harmadik helyen haladtak, amikor nagyon közel kerültek egymással, az elöl levő kanadai megbillent és elesett, de Liu Shaoang is kiesett a ritmusból, és csak a negyedik helyen ért be a célba. A zsűri senkit sem büntetett meg, jóváhagyta a befutási sorrendet. Így Liu Shaoang nem jutott be a döntőbe, hogy éremért harcolhasson – a vegyes váltó után megint megjárta…

Cikkünk frissül.

A téli olimpián jégtáncban a Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron francia kettős győzött. Cizeron négy éve is aranyérmet nyert, de akkor még Gabriella Papadakis volt a párja, így ő az első, akinek olimpián jégtáncban sikerült nyernie egy másik párral is.

Műkorcsolya, jégtánc:

  1. Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) 225,82 pont
  2. Madison Chock, Evan Bates (Egyesült Államok) 224,39
  3. Piper Gilles, Paul Poirier (Kanada) 217,74

 

