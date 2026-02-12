Liu Shaoang megint ráfázott az olimpián, de a magyar csapat is dühös lehet

Moon Wonjun és Liu Shaoang is ott volt a negyeddöntőben

Az FTC sportolója a selejtezőhöz hasonlóan azonos futamban szerepelt az egyik nagy favorittal, a kanadai William Dandjinouval és ugyancsak ott volt mellette a dél-koreai Sim Dongmin. Korábbi honfitársa az előfutamban a hajrában előzte vissza, így akkor Dandjinou, Sin, Moon volt az első három sorrendje. Ezúttal még a verhetőnek tűnő amerikai Clayton Declemente és a japán Josinaga Kazuki került a trió mellé. Az esélyesek közé számított a négy éve ebben a számban még magyar színekben bronzérmes Liu Shaoang is, s neki talán a legnehezebb negyeddöntő jutott, mert két másik olimpiai bajnok, a dél-koreai Hvang Tahon és a vegyes váltóban már aranyérmes olasz Thomas Nadalini, továbbá két világbajnok, a holland Teun Boer és a kanadai Felix Roussel voltak az ellenfelei.

Tizenhét ezredmásodpercen múlt a magyar elődöntő

Bár a női 500 és a férfi 1000 negyeddöntőjében egyaránt ott volt mindhárom kínai versenyző, a kínai média úgy számolt, hogy éremre csak két versenyzőjük esélyes: a férfiaknál Liu Shaoang és Szun Long, mert Lin Hsziao-csün most nincs formában, a női indulóik pedig jelenleg nem tartoznak a legjobbak közé. S nagy nevek ide vagy oda az ellenfelek között, Liu Shaoang az első futamból Roussel mögött a második helyen zárva továbbjutott az elődöntőbe, de a zsűri döntésével Boer – akivel szemven szabálytalankodtak – is továbblépett. Moon a futamában úgy lett harmadik Dandjinou és Sin mögött, hogy korábbi honfitársa célfotóval, 17 ezredmásodperccel előzte meg. A haramdik futamban Sighelt kizárták, az általa elkaszált lengyel Michal Niewinskit pedig továbbjuttatták. Ami egyszersmind azt is jelentette, hogy Moon kieesett, időeredménnyel senki sem juthatott tovább.