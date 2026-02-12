Liu Shaoang megint ráfázott az olimpián, de a magyar csapat is dühös lehet

A téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában csütörtökig csak egy versenyszámban osztottak érmeket, kedden vegyes váltóban az olaszoké lett az arany, a kanadaiaké az ezüst, a belgáké a bronz. Címvédőként Kína lecsúszott a dobogóról, de ez nem a befutóember Liu Shaoang bűne volt. Három körrel a vége előtt Szun Long megbillent, a kínai váltó ekkor esett vissza a második helyről a negyedikre. Az így nagy előnyhöz jutott olaszok utolsó embere, Pietro Sighel a célban hátrafelé korcsolyázva haladt át (!), ami sokaknál kiverte a biztosítékot, mert bizony ez megalázó lehetett az ellenfeleinek. Sighel azzal védekezik, hogy senkit sem szándékozott megbántani, csak az olasz közönséget akarta meglepni egy kis show-val…
Milánóban csütörtökön a női 500 és férfi 1000 méter küzdelmei voltak a műsoron negyeddöntőtől kezdve. Előbbi számban Végi Diána Laura, utóbbiban Nógrádi Bence már a keddi selejtezőben kiesett, színeinkben azonban a dél-koreai születésű Moon Wonjun viszont bejutott a legjobb húsz közé.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!