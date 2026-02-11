Liu Shaoang a bukás után sokatmondó üzenetet küldött, a kínaiak nyomozni kezdtek + videó

A téli olimpián a rövid pályás gyorskorcsolya első versenynapján kedden a 2000 méteres vegyes váltóban a negyeddöntő és az elődöntő után a döntőt is megrendezték, és ebben féltávig a kínaik vezettek. Ám a vége nem úgy alakult, ahogyan tervezték, előbb az egyik női versenyzőjük, Csang Csutong, majd három körrel a vége előtt az egyik férfi, Szun Long is megbillent, így a negyedik, utolsó helyre estek vissza, s a befutóember Liu Shaoang már semmit sem tehetett. Az aranyat az olaszok, az ezüstöt a kanadaiak, a bronzot a belgák vitték el, a kínaiaknak csak a negyedik hely jutott.

Szun Long és Liu Shaoang (14-es) váltása Kína vegyes váltójában Fotó: WANG ZHAO / AFP

Liu Shaoang a célban láthatóan dühös volt, de később már higgadtan nyilatkozott a magyar médiának. – Büszke vagyok a csapatra, mert mindenki jól teljesített, s persze, mondhatjuk, hogy a döntőben nekünk nem jött ki a lépés, de ugyanezt elmondhatják a hollandok is, akiknek meg az elődöntő nem sikerült, aztán a B döntőben olimpiai csúcsot futottak. A short track ilyen: ha ezt a döntőt, vagy akár ezt a napot újra elkezdenénk, más vége lenne. Hibáztak a dél-koreaiak is, ez is mutatja, hogy a sportág jellegzetessége mellett az is döntött, ki hogyan viselte el a terhet, nyomás nem csak rajtunk volt. Én személy szerint nem éreztem semmiféle nyomást, de a csapatban nekem van a legtöbb tapasztalatom az olimpiákról, többeknek a milánói az első olimpiája. Márpedig egy olimpiai pályán egy olimpiai döntőben korcsolyázni teljesen más – szögezte le Liu Shaoang, s hozzátette: Milánóban szeretne ott lenni minél több döntőben, és akkor lenne csalódott, hogy ha egyetlen érmet sem szerezne.

Liu Shaoang és Kína elszántan folytatja a harcot

Liu Shaoang a 14-es sisakban

Az elszántságát azóta az Instagram-oldalán is megerősítette: egy olyan fotót osztott meg, amely azt mutatja, hogy a kínai csapat összetart, és azt írta alá: „Még mindig itt vagyunk, hogy harcoljunk”. S ehhez egy izmos karos és egy kínai zászlós emodzsit is hozzászúrt.

A kínai médiában azt találtuk, hogy a döntő után a versenyzőik nagyon csalódottak voltak, és csak Liu Shaoang volt hajlandó nyilatkozni nekik. – Kár azért, ami történt. Tulajdonképpen a döntőig nagyon stabilak voltunk, itt azonban nagyobb volt a nyomás. De mindenkinek azt mondtam, ne hagyjuk, hogy ez az eredmény befolyásolja a jövőbeli céljainkat. Továbbra is előre kell tekintenünk – szögezte le.