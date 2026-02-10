téli olimpia 2026rövidpályás gyorskorcsolyaArianna Fontana

A magyaroknak üzentek az olimpián az álmaikat beteljesítő belgák

A rövid pályás gyorskorcsolyázó Arianna Fontana kedden történelmet írt azzal, hogy aranyérmet nyert az olasz vegyes váltóval, ezzel ugyanis a hatodik téli olimpiáján, a milánói–cortinai játékokon is dobogóra állhatott. Eközben a számban bronzérmes belgák ünneplés közben a magyaroknak is hálálkodtak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 18:58
Tineke den Dulk, Ward Petre, Hanne Desmet és Stijn Desmet teljesítették az álmaikat Fotó: JASPER JACOBS Forrás: BELGA MAG
Arianna Fontana a szintén olasz szánkós, Armin Zöggeler (1994–2014) után a második sportoló, egyúttal az első nő, aki hat különböző téli olimpián állhatott dobogóra. – A saját közönségünk előtt futhattunk, jelen vannak a családtagjaink, barátaink. Körről körre kapjuk az energiát, és ez sokat számított ma is – mondta az M4 Sportnak a 35 éves sztár.

Óriási volt az öröm az olimpiai bronzérmes belga korcsolyázóknál, akik a magyar segítségért is hálásak
Óriási volt az öröm az olimpiai bronzérmes belga korcsolyázóknál, akik a magyar segítségért is hálásak. Fotó: AFP

A 12 ötkarikás medálnál, köztük három aranynál tartó Fontana a saját sportágában is csúcstartó lett, ugyanis a kanadai Charles Hamelin (2010, 2014, 2022) után ő a második, és szintén az első nő, aki három különböző téli olimpián nyert aranyérmet. Az olasz klasszis az előző kettő játékokon 500 méteren diadalmaskodott, emlékeztetett az MTI.

– A jég már elég rossz állapotban volt, nagyon felpuhult. Elég sok bizonytalanság volt, nagyon figyelni kellett. Az utolsó kanyarban megnéztem, mekkora az előny, úgy voltam vele, meg lehet csinálni ezt a befutót. A közönségnek egy ilyen különleges célba érkezéssel akartam kedveskedni, szerintem méltányolták – mondta Pietro Sighel arról, hogy háttal korcsolyázott a célba a szurkolók ovációját kiváltva.

 

A magyaroknak hálálkodtak a bronzérmes belgák 

Az ezüst Kanadáé lett, a bronz pedig a belgáké, akik hálásak a magyaroknak, amiért az elmúlt két évben a Gyakorló Jégcsarnokban velük együtt készülhettek.

Nagy segítséget adtak, amikor szükségünk volt rá. Megkaptuk az edzéslehetőséget, befogadtak minket. Nagyon hálásak vagyunk az egész magyar csapatnak, segítettek elérni az álmainkat

– mondta a magyarokról Hanne Desmet, aki a négy éve 1000 méteren nyert bronzérménél azért tartja különlegesebbnek a mostani medált, mert csapatban, ráadásul a testvérével, Stijnnel együtt érte el.

A rövid pályás gyorskorcsolya küzdelmei csütörtökön a női 500 és a férfi 1000 méter küzdelmeivel folytatódnak, utóbbiban Moon Wonjun lesz érdekelt a negyeddöntőben, Végi Diána Laura, illetve Nógrádi Bence a keddi selejtezőben búcsúzott.

