Liu Shaoang magyar riválissal közös fotót posztolt, a nyilatkozata még sokatmondóbb

A rövid pályás gyorskorcsolyázók női 500 méteres versenyét a holland Xandra Velzeboer, míg a férfiak 1000 méteres viadalát honfitársa, Jens van 't Wout nyerte a milánói–cortinai téli olimpia csütörtöki napján. Utóbbi szám négy évvel ezelőtti magyar bronzérmese, a már kínai színekben versenyző Liu Shaoang ezúttal nem jutott tovább az elődöntőből, végül a B döntő megnyerésével hatodik helyen végzett. A 27 éves sportoló az 500 méteres távot címvédőként várja, valamint még 1500 méteren és férfiváltóval is éremesélyes lehet, ugyanakkor a vegyes váltó után ezúttal is lemaradt a dobogóról. Bár a kínai média igazságtalannak tartja, hogy egy megbillenő riválisának is köszönhetően nem kvalifikált az A döntőbe, a viselkedése példamutató volt már a jégen is, hiszen őszintén tudott gratulálni csapattársa, Szun Lung ezüstérméhez.

Liu Shaoang 6. lett a rövid pályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres távján a téli olimpiai játékokon

Forrás: instagram.com/liushaoang

Liu Shaoang sportszerűen értékelt a téli olimpia 1000 méteres száma után

A kétszeres olimpiai bajnok klasszis éjjel a közösségi oldalán egy olyan fényképet tett közzé, amely a keddi selejtezőben készült, ahol többek között a végül ott kiesett Nógrádi Bence mellett szerepelt. Ennél is sokatmondóbb volt az a nyilatkozat, amelyet a kínai színekben versenyző korcsolyázó az M4 Sportnak adott a csütörtöki döntők után.

– Stabilnak éreztem végig, jó formában is éreztem magam. Nyilván most csak egy B döntő jött össze, de becsületből lekoriztam. Hatodik hely, ez is egy szép eredmény egy olimpián. Sajnos a döntő nem jött össze, de a csapattársamnak igen és kellett a csapatnak ez az érem, egyfajta morális pluszt ad ez mindenkinek. Még van hátra három táv, reméljük a legjobbakat.

Csalódott nem vagyok, nyilván lehetett volna jobb is. Kétszer is volt egy kis kontakt, volt akadályozás is, ezekbe nem kellett volna belemenni, inkább ki kellett volna maradni, nyilván így kívülről már máshogy látom

– értékelt rendkívül sportszerűen Liu Shaoang. – Azt látni kell, hogy a mezőny nagyon erős, mikor kiírják a neveket, a korosztályt is lehet látni és ma én voltam a legidősebb, aki eljutott a B döntőig. Azért változik a mezőny, nagyon erős, de látszik, hogy mindenki verhető. Minél több döntőt tudok korcsolyázni, annál több esélyem lesz. A történteket magunk mögött kell hagyni, csak előre nézni, bízom a legjobbakban. Úgy érzem, mindenre készen állok. Az, hogy egyébként ma is peches voltam kicsit, az benne van a sportban.