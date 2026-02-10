olimpiaKínaNógrádi Benceliu shaoangrövid pályás gyorskorcsolya

Liu Shaoang keresztbe tett a magyaroknak a téli olimpián, de nem veszett el minden

A milánói–cortinai téli olimpián kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövid pályás gyorskorcsolyázók is bemutatkoztak. A női 500 méter selejtezőjéből Végi Diána Laura nem jutott tovább, miként férfi 1000 méteren Nógrádi Bence sem. Nógrádi futamából a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang Kína képviseletében ment tovább az első helyen. Honosított versenyzőnk, a dél-koreai születésű Moon Wonjun viszont továbbjutott a negyeddöntőbe. Vegyes váltónk nem jutott tovább az elődöntőbe.

2026. 02. 10. 11:47
Nógrádi Bence, az olasz Thomas Nadalini, a japán Mijata Sogo (takarva) és a kínai Liu Shaoang (jobbról balra) a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia férfi 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének selejtezőjében az assagói Forum di Milano sporta
Nógrádi Bence, az olasz Thomas Nadalini, a japán Mijata Sogo (takarva) és immár kínai színekben Liu Shaoang (j-b) a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia férfi 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének selejtezőjében az assagói Forum di Milano sportarénában Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A téli olimpián a rövid pályás gyorskorcsolya első versenynapján női 500 méteren Végi Diána Laurára, míg férfi 1000 méteren Nógrádi Bencére és a dél-koreai születésű Moon Wonjunra egyaránt csak selejtező várt a negyeddöntőbe jutásért, s tudhattuk, hogy mindegyiküknek nehéz feladata van. Végi ellenfelei a holland Selma Poutsma, a kínai  Fan Kexin (mindketten olimpiai bajnokok) és a kanadai Florence Brunelle voltak, s versenyzőnk a négyes, külső rajthelyre került, ami a leghátrányosabb. Nógrádi futamába még korábbi csapattársa, a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, 2022 végén Kínába távozott Liu Shaoang, az idén Eb-bronzérmes olasz Thomas Nadalini és a japán Mijata Sogo került. Moon a szám nagy esélyese, a kanadai William Dandjinou, a dél-koreai Sin Dongmi és a francia Etienne Bastier mellé került.

Már csak emlék: Nógrádi Bence, Varnyú Alex, Liu Shaoang, Tiborcz Dániel és John-Henry Krueger, a bronzérmes magyar férfiváltó tagjai a 2021-es debreceni világkupán
Már csak emlék: Nógrádi Bence, Varnyú Alex, Liu Shaoang, Tiborcz Dániel és John-Henry Krueger, a bronzérmes magyar férfiváltó tagjai a 2021-es debreceni világkupán Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Liu Shaoang futamgyőztes lett Kína színeiben

Mindkét számban a 32 kvótát szerzett versenyzőt nyolc négyes futamba osztották, az első és második helyezettek mellett a harmadikok közül a négy legjobb is továbbjutott a negyeddöntőbe. A 2022-es pekingi olimpián a hatodik helyen végzett férfiváltónkban Nógrádi és Liu Shaoang még csapattársak voltak. Liu Shaoang világkupaversenyeken már szembekerült magyarokkal, de olimpián értelemszerűen még nem. S erre a mai találkozóra közte és Nógrádi között nagyon kicsi volt az esély.

Időrendben haladva az első jégre lépő magyar Végi Diána Laura volt, és 19 éves versenyzőnk nem bírt a rutinos vetélytársaiaval. Végig a negyedik helyen korcsolyázott, és a harmadik helyen beérkező, időredménnyel továbbjutó kínai mögött is nagyon lemaradt. Nógrádi Bence is a külső, négyes rajthelyről indult, s bár megpróbált előzési pozícióba kerülni, sajnos a negyedik helyen is zárt. A futamot Liu Shaoang nyerte meg, s bár nyilván nem ez volt a szándéka, keresztbe tett a reményeinknek…  Az ötödik futamban honosított versenyzőnk, Moon Wonjun a hármas rajthelyről indult, bátran kezdett, vezetett is, s végül a harmadik helyen ért célba. Ekkor az időeredménye azonban továbbjutást ért, és ez az utolsó, nyolcadik futam után is így maradt, így ő továbbjutott a csütörtök esti negyeddöntőbe.

Vegyes váltónk nem jutott tovább az elődöntőbe

Délben kezdődött a vegyes váltók versenye, és ebben a számban ma már végeredményt is hirdetnek. A kvalifikációban tizenkét kvótát osztottak ki, és az utolsó, a 12. helyen a magyar váltó is kijutott az olimpiára. A mienk negyeddöntős futamunkban a hollandokkal, az olaszokkal és a lengyelekkel kerültek össze. A három futamból az első és második helyezettek, valamint időerdménnyel két váltó juthatott tovább az elődöntőbe. Hamar kiderült, hogy a folytatásban mi már nem leszünk érdekelve. Az első futamban a hollandok és az olaszok nagyon bekezdtek, a mieink (Nógrádi Bence, Moon Wonjun, Végi Diána Laura, Somodi Maja) pedig még a lengyelektől is lemaradtak. Vegyes váltónk csak a negyedik helyen végzett a futamban, így nem jutott tovább az elődöntőbe.  

Összefoglaló a síugrás normál sáncon rendezett versenyéről:

