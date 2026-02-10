Liu Shaoang keresztbe tett a magyaroknak a téli olimpián, de nem veszett el minden

A téli olimpián a rövid pályás gyorskorcsolya első versenynapján női 500 méteren Végi Diána Laurára, míg férfi 1000 méteren Nógrádi Bencére és a dél-koreai születésű Moon Wonjunra egyaránt csak selejtező várt a negyeddöntőbe jutásért, s tudhattuk, hogy mindegyiküknek nehéz feladata van. Végi ellenfelei a holland Selma Poutsma, a kínai Fan Kexin (mindketten olimpiai bajnokok) és a kanadai Florence Brunelle voltak, s versenyzőnk a négyes, külső rajthelyre került, ami a leghátrányosabb. Nógrádi futamába még korábbi csapattársa, a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, 2022 végén Kínába távozott Liu Shaoang, az idén Eb-bronzérmes olasz Thomas Nadalini és a japán Mijata Sogo került. Moon a szám nagy esélyese, a kanadai William Dandjinou, a dél-koreai Sin Dongmi és a francia Etienne Bastier mellé került.

Már csak emlék: Nógrádi Bence, Varnyú Alex, Liu Shaoang, Tiborcz Dániel és John-Henry Krueger, a bronzérmes magyar férfiváltó tagjai a 2021-es debreceni világkupán Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Liu Shaoang futamgyőztes lett Kína színeiben

Mindkét számban a 32 kvótát szerzett versenyzőt nyolc négyes futamba osztották, az első és második helyezettek mellett a harmadikok közül a négy legjobb is továbbjutott a negyeddöntőbe. A 2022-es pekingi olimpián a hatodik helyen végzett férfiváltónkban Nógrádi és Liu Shaoang még csapattársak voltak. Liu Shaoang világkupaversenyeken már szembekerült magyarokkal, de olimpián értelemszerűen még nem. S erre a mai találkozóra közte és Nógrádi között nagyon kicsi volt az esély.

Időrendben haladva az első jégre lépő magyar Végi Diána Laura volt, és 19 éves versenyzőnk nem bírt a rutinos vetélytársaiaval. Végig a negyedik helyen korcsolyázott, és a harmadik helyen beérkező, időredménnyel továbbjutó kínai mögött is nagyon lemaradt. Nógrádi Bence is a külső, négyes rajthelyről indult, s bár megpróbált előzési pozícióba kerülni, sajnos a negyedik helyen is zárt. A futamot Liu Shaoang nyerte meg, s bár nyilván nem ez volt a szándéka, keresztbe tett a reményeinknek… Az ötödik futamban honosított versenyzőnk, Moon Wonjun a hármas rajthelyről indult, bátran kezdett, vezetett is, s végül a harmadik helyen ért célba. Ekkor az időeredménye azonban továbbjutást ért, és ez az utolsó, nyolcadik futam után is így maradt, így ő továbbjutott a csütörtök esti negyeddöntőbe.