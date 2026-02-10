Liu Shaoang kiakadt, ezért rázta a fejét dühösen, nagyon megjárta az olimpiai döntőben

Amint arról beszámoltunk, honosított versenyzőnk, Moon Wonjun továbbjutott a rövid pályás gyorskorcsolyázók férfi 1000 méteres selejtezőjéből, a másik magyar induló, Nógrádi Bence viszont kiesett a milánói–cortinai téli olimpián. Női 500 méteren Végi Diána Laura is búcsúzott. Az egyéni selejtezők után délben kezdődött a vegyes váltók versenye. A kvalifikációban tizenkét kvótát osztottak ki, és az utolsó, a 12. helyen a magyar váltó is kijutott az olimpiára. A mienk negyeddöntős futamunkban a hollandokkal, az olaszokkal és a lengyelekkel kerültek össze. A három futamból az első és második helyezettek, valamint időeredménnyel két váltó juthatott tovább az elődöntőbe. Hamar kiderült, hogy a folytatásban mi már nem leszünk érdekelve. Az első futamban a hollandok és az olaszok nagyon bekezdtek, a mieink (Nógrádi Bence, Moon Wonjun, Végi Diána Laura, Somodi Maja) pedig még a lengyelektől is lemaradtak. Vegyes váltónk csak a negyedik helyen végzett a futamban, így nem jutott tovább az elődöntőbe. A címvédő Kína a maga futamából másodikként úgy jutott tovább, hogy a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang – aki korábban 1000 méteren Nógrádi futamában korcsolyázott, és az első helyen ment tovább – nem kapott szerepet.

Liu Shaoang az 1000 méteres előfutamában balra az élen, a jobb szélen Nógrádi Bence Fotó: Illyés Tibor /

Liu Shaoang az elődöntőben szállt be Kína vegyes váltójába

Az első elődöntőben Kína, Hollandia, Olaszország és Franciaország küzdött egymással, és a kínai vegyes váltóba most már Liu Shaoang is bekerült. S éppen ő hozta fel a kínai váltót, mert az elején az olaszok és a hollandok megléptek. A második helyért zajló csatában aztán a hollandok hibáztak, Xandra Velzeboer úgy esett el, hogy senki sem bántotta, és így már nem volt kérdés, hogy ebből a futamból az olaszok és a kínaiak jutottak be az A döntőbe. A másikból pedig a kanadaiak, valamint hatalmas meglepetésre a belgák kerültek be, miután a dél-koreaiak és az amerikaiak elestek.

Nagy meglepetésre Olaszország lett az aranyérmes

Liu Shaoang magyar színekben az olimpiákon két aranyat (2018 – férfiváltó, 2022 – 500 méter) és két bronzot nyert (2022 – 1000 méter és vegyes váltó), így a harmadik olimpiai aranyáért, de legalábbis az ötödik érméért léphetett jégre. Bár négy éve Pekingben Kína nyert, most a kvalifikációban Hollandia, Dél-Korea, Kanada, Kína volt a sorrend. S ugyan a hollandok és a dél-koreaiak nem jutottak be a döntőbe, a kanadaiak esélyesebbnek számítottak. A kínaiak jól kezdtek, féltávig magabiztosan vezettek az olaszok előtt, a kanadaiak a harmadik helyen haladtak, majd a belgák is megelőzték őket. A hajrához közeledve aztán a kínaiaknál két megbillenés is történt, a címvédő a negyedik helyre csúszott vissza. S befutóemberként Liu Shaoangnak arra sem volt esélye, hogy a dobogóra felhozza a kínai váltót. Nem csoda, hogy a célban dühösen rázta a fejét. Hatalmas meglepetésre az olaszok nyertek a kanadaiak és a belgák előtt, a kínaiaknak csak a negyedik hely jutott. De ez nem Liu Shaoangon múlott.