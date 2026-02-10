téli olimpiaKínaLiu Shaoang

Liu Shaoang kiakadt, ezért rázta a fejét dühösen, nagyon megjárta az olimpiai döntőben

A milánói–cortinai téli olimpián kedden rövid pályás gyorskorcsolyában kiosztották az első érmeket, a 2000 méteres vegyes váltót nagy meglepetésre a házigazda Olaszország nyerte. A kínai váltó kétszer is hibázott a döntőben, csak negyedik lett, s a befutó után a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang dühösen rázta a fejét. Nem rajta múlt, hogy elúszott Kína érme.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 13:32
Liu Shaoang a téli olimpia férfi 1000 méter selejtezőjében Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint arról beszámoltunk, honosított versenyzőnk, Moon Wonjun továbbjutott a rövid pályás gyorskorcsolyázók férfi 1000 méteres selejtezőjéből, a másik magyar induló, Nógrádi Bence viszont kiesett a milánói–cortinai téli olimpián. Női 500 méteren Végi Diána Laura is búcsúzott. Az egyéni selejtezők után délben kezdődött a vegyes váltók versenye. A kvalifikációban tizenkét kvótát osztottak ki, és az utolsó, a 12. helyen a magyar váltó is kijutott az olimpiára. A mienk negyeddöntős futamunkban a hollandokkal, az olaszokkal és a lengyelekkel kerültek össze. A három futamból az első és második helyezettek, valamint időeredménnyel két váltó juthatott tovább az elődöntőbe. Hamar kiderült, hogy a folytatásban mi már nem leszünk érdekelve. Az első futamban a hollandok és az olaszok nagyon bekezdtek, a mieink (Nógrádi Bence, Moon Wonjun, Végi Diána Laura, Somodi Maja) pedig még a lengyelektől is lemaradtak. Vegyes váltónk csak a negyedik helyen végzett a futamban, így nem jutott tovább az elődöntőbe. A címvédő Kína a maga futamából másodikként úgy jutott tovább, hogy a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang – aki korábban 1000 méteren Nógrádi futamában korcsolyázott, és az első helyen ment tovább – nem kapott szerepet.

Liu Shaoang az 1000 méteres előfutamában balra az élen, a jobb szélen Nógrádi Bence
Liu Shaoang az 1000 méteres előfutamában balra az élen, a jobb szélen Nógrádi Bence Fotó: Illyés Tibor / 

Liu Shaoang az elődöntőben szállt be Kína vegyes váltójába

Az első elődöntőben Kína, Hollandia, Olaszország és Franciaország küzdött egymással, és a kínai vegyes váltóba most már Liu Shaoang is bekerült. S éppen ő hozta fel a kínai váltót, mert az elején az olaszok és a hollandok megléptek. A második helyért zajló csatában aztán a hollandok hibáztak, Xandra Velzeboer úgy esett el, hogy senki sem bántotta, és így már nem volt kérdés, hogy ebből a futamból az olaszok és a kínaiak jutottak be az A döntőbe. A másikból pedig a kanadaiak, valamint hatalmas meglepetésre a belgák kerültek be, miután a dél-koreaiak és az amerikaiak elestek. 

Nagy meglepetésre Olaszország lett az aranyérmes

Liu Shaoang magyar színekben az olimpiákon két aranyat (2018 – férfiváltó, 2022 – 500 méter) és két bronzot nyert (2022 – 1000 méter és vegyes váltó), így a harmadik olimpiai aranyáért, de legalábbis az ötödik érméért léphetett jégre. Bár négy éve Pekingben Kína nyert, most a kvalifikációban Hollandia, Dél-Korea, Kanada, Kína volt a sorrend. S ugyan a hollandok és a dél-koreaiak nem jutottak be a döntőbe, a kanadaiak esélyesebbnek számítottak. A kínaiak jól kezdtek, féltávig magabiztosan vezettek az olaszok előtt, a kanadaiak a harmadik helyen haladtak, majd a belgák is megelőzték őket. A hajrához közeledve aztán a kínaiaknál két megbillenés is történt, a címvédő a negyedik helyre csúszott vissza. S befutóemberként Liu Shaoangnak arra sem volt esélye, hogy a dobogóra felhozza a kínai váltót. Nem csoda, hogy a célban dühösen rázta a fejét. Hatalmas meglepetésre az olaszok nyertek a kanadaiak és a belgák előtt, a kínaiaknak csak a negyedik hely jutott. De ez nem Liu Shaoangon múlott.

Műkorcsolyában a ritmustánc után a francia Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron páros vezet:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu