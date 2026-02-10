olimpiaMilánóLiu Shaolinliu shaoangnógrádi bencerövid pályás gyorskorcsolyatéli olimpia

Liu Shaoang Magyarország ellen, ilyet még nem tett a Kínába távozott olimpiai bajnok

A milánói–cortinai téli olimpia mai versenynapján kilenc számban hirdetnek győztest. Megkezdődnek a rövid pályás gyorskorcsolya versenyei, a 2000 méteres vegyes váltóban pedig el is dől az érmek sorsa. Ebben a számban a tizenkét váltó között jégre lép a magyar is. A címvédő Kína, amelynek színeiben ott van Liu Shaoang is, a magyarként kétszeres olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó a téli ötkarikás játékokon ma először kerül szembe magyar sportolóval. A sorsolás úgy hozta, hogy még a váltóverseny előtt 1000 méteren Nógrádi Bencével.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 5:17
Liu Shaoang kínai színekben Fotó: ZHANG CHEN Forrás: Forrás: XINHUA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az olimpián a rövid pályás gyorskorcsolya első versenynapján a női 500 méter selejtezőjében Végi Diána Laura, a férfi 1000 m selejtezőjében pedig Nógrádi Bence és a Dél-Koreából honosított Moon Wonjun révén leszünk érdekeltek 10.30-tól. Mindkét számban a 32 kvótát szerzett versenyzőz nyolc négyes futamba osztották, az első és második helyezettek mellett a harmadikok közül a négy legjobb is továbbjut a negyeddöntőbe. A férfiak harmadik futamában Nógrádi Bence, a japán Mijata és az olasz Nadalini mellett Kína színeiben Liu Shaoang lép jégre. A 2022-es pekingi olimpián a hatodik helyen végzett férfiváltónkban Nógrádi és Liu Shaoang még csapattársak voltak. Liu Shaoang világkupaversenyeken már szembe került magyarokkal, de olimpián értelemszerűen még nem. S lássuk be, erre a mai találkozóra nagyon kicsi volt az esély.

A 2022-es olimpián bronzérmes magyar vegyes váltó: Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henr
A 2022-es olimpián bronzérmes magyar vegyes váltó: Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Liu Shaoang rövid pályás gyorskorcsolyában magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok (2018 – férfiváltó, 2022 – 500 méter), de Milánóban már kínai színekben versenyez. (Bátyja, a magyarként egyszeres olimpiai bajnok, a 2018-as váltónk befutóembere, Liu Shaolin Sándor is országot váltott 2022 végén, de ő nem került be a kínai olimpiai csapatba.)

Milánóban  2000 méteres vegyes váltóban ma már az érmek sorsa is eldől. A negyeddöntőket 11.59-től rendezik, kis szünet után jönnek az elődöntők, aztán a B döntő, majd az A döntő. Az olimpián tizenkét váltó indulhat, ezeket három négyes negyeddöntős futamba osztották.

1. negyeddöntő:

  • Hollandia
  • Olaszország
  • Lengyelország
  • MAGYARORSZÁG

2. negyeddöntő

  • Dél-Korea
  • Egyesült Államok
  • Japán
  • Franciaország

3. negyeddöntő

  • Kanada
  • Kína
  • Belgium
  • Kazahsztán

Liu Shaoang helye borítékolható Kína vegyes váltójában

A futamokból az első kettő továbbjut, valamint időredménnyel két harmadik helyezett is, a nyolc csapat pedig két négyes elődöntőbe kerül. Innen az első és a második helyezettek az A döntőbe,  a harmadik és negyedik helyezettek a B döntőbe jutnak. A címvédő Kína, és Kínában hatalmas érdeklődés előzi meg a versenyszámot, bíznak a címvédésben. Kínában úgy számolnak, hogy a legnagyobb riválisuk Dél-Korea, de Kanada is nagyon erős, amellyel tehát már a negyeddöntőben összecsapnak, s még házigazda Olaszország és Hollandia is komoly ellenfél lehet számukra. Borítkolható, hogy a vegyes váltójukban Liu Shaoang is helyet kap.

Négy éve a magyar vegyes váltó bronzérmet nyert, és akkor a két férfi versenyzőnk a döntőben Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor volt. A két női pedig  Jászapáti Petra és  Kónya Zsófia, de most ők sem erősíthetik a magyar csapatot. Előbbi térdszalagszakadása miatt lemaradt az idei ötkarikás játékokról, Kónya Zsófia pedig nem jutott ki. A magyar váltótól most az is bravúr lenne, ha bejutna az elődöntőbe.

A vegyes váltó döntője a 2022-es pekingi téli olimpián:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekkoncz zsuzsa

Schuster Lóránt nagyon keményen odapörkölt Koncz Zsuzsának, de Magyar Péter is kapott rendesen

Csépányi Balázs avatarja

Lóri nem finomkodott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu