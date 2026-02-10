Liu Shaoang Magyarország ellen, ilyet még nem tett a Kínába távozott olimpiai bajnok

Az olimpián a rövid pályás gyorskorcsolya első versenynapján a női 500 méter selejtezőjében Végi Diána Laura, a férfi 1000 m selejtezőjében pedig Nógrádi Bence és a Dél-Koreából honosított Moon Wonjun révén leszünk érdekeltek 10.30-tól. Mindkét számban a 32 kvótát szerzett versenyzőz nyolc négyes futamba osztották, az első és második helyezettek mellett a harmadikok közül a négy legjobb is továbbjut a negyeddöntőbe. A férfiak harmadik futamában Nógrádi Bence, a japán Mijata és az olasz Nadalini mellett Kína színeiben Liu Shaoang lép jégre. A 2022-es pekingi olimpián a hatodik helyen végzett férfiváltónkban Nógrádi és Liu Shaoang még csapattársak voltak. Liu Shaoang világkupaversenyeken már szembe került magyarokkal, de olimpián értelemszerűen még nem. S lássuk be, erre a mai találkozóra nagyon kicsi volt az esély.

A 2022-es olimpián bronzérmes magyar vegyes váltó: Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Liu Shaoang rövid pályás gyorskorcsolyában magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok (2018 – férfiváltó, 2022 – 500 méter), de Milánóban már kínai színekben versenyez. (Bátyja, a magyarként egyszeres olimpiai bajnok, a 2018-as váltónk befutóembere, Liu Shaolin Sándor is országot váltott 2022 végén, de ő nem került be a kínai olimpiai csapatba.)

Milánóban 2000 méteres vegyes váltóban ma már az érmek sorsa is eldől. A negyeddöntőket 11.59-től rendezik, kis szünet után jönnek az elődöntők, aztán a B döntő, majd az A döntő. Az olimpián tizenkét váltó indulhat, ezeket három négyes negyeddöntős futamba osztották.

1. negyeddöntő:

Hollandia

Olaszország

Lengyelország

MAGYARORSZÁG

2. negyeddöntő

Dél-Korea

Egyesült Államok

Japán

Franciaország

3. negyeddöntő