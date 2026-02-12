Liu-sztori globális kivitelben: a csodaszép kínai bajnok, aki nem kért az USA-ból

Eileen Gu 2003. szeptember 3-án született San Franciscóban, amerikai apától és kínai származású anyától. Már kisgyerekként kiemelkedő tehetségnek tartották, gyorsan a síakrobatika élvonalába emelkedett, s noha tucatjával gyűjtötte az érmeket már a juniorok között is, nem csak a sporteredményei miatt került reflektorfénybe. Csupán 15 évesen döbbenetes döntést hozott: hátat fordítva az Egyesült Államoknak azt kérvényezte, hogy kínai színekben versenyezhessen tovább. A nemzetközi szövetség a következő évben, 2019-ben megadta az engedélyt, így négy éve, a pekingi téli olimpián már Kínának szerzett két arany- és egy ezüstérmet, amihez a milánói–cortinai játékokon már hozzátett egy ezüstöt – s hol lehet még a vége?

A téli olimpia egyik legismertebb alakja, Eileen Gu minden területen sikeres. Fotó: NurPhoto/AFP/Ulrik Pedersen

Miért kínai, és nem amerikai színekben versenyez?

Ez a kérdés az egész sportkarrierjét körülvevő narratíva középpontjában áll.

Eileen Gu amerikai születésű és az Egyesült Államokban amerikai, ha úgy tetszik, nyugati kulturális közegben nőtt fel, kamaszként mégis úgy döntött, hogy Kínát választja versenyzői pályafutása országának. Ez sokakat meglepett, a döntést erős viták kísérték mind szakmai, mind közéleti szinten.

De mit mondott ő maga?

Hatás és inspiráció: Gu azt hangoztatta, az Egyesült Államokban már így is rengeteg példakép van, Kínában jóval kevesebb az olyan sportoló, akire a fiatalok, különösen a lányok felnézhetnek – ezért úgy érezte, ott tud igazán nagy hatást gyakorolni a sportág népszerűsítésére. „Ahol kevesebb a példakép, ott többet tudok adni” – fogalmazott korábban.

Kulturális kötődés: Gu rendre hangsúlyozza kínai gyökerei iránti büszkeségét. Beszél mandarin nyelven is, és gyakran utal arra, hogy a kínai közönség és a kulturális örökség inspirációt jelent számára. Ezt tükrözi az idei olimpián viselt versenyruhája is, amelyen hagyományos kínai motívumok jelentek meg – például a kínai porcelán és sárkányminták –, amelyek a kínai kultúra erejét és szépségét idézik fel.

Nemzetközi befolyás: Többször elmondta, nem hagyta el az amerikai kulturális örökséget, az a célja, hogy összekösse a két világot.

Amikor az Egyesült Államokban vagyok, amerikai, amikor Kínában, kínai vagyok. Senki sem tagadhatja, hogy amerikai vagyok, senki sem tagadhatja, hogy kínai vagyok

– mondta ezzel kapcsolatban.