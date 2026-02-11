Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

téli olimpia 2026Domen Prevccurlingsíugrás

Egészen hihetetlen: 130 évig nem volt ilyen olimpián, most néhány órán belül kétszer

Szlovénia címet védett a síugrók vegyes csapatversenyében, Nika Prevc és Domen Prevc is tagja volt a milánói–cortinai aranyérmes csapatnak. Majdnem a Prevc testvérek lettek az első fivér-nővér páros, akik együtt nyertek olimpiai bajnoki címet, de néhány órával megelőzte őket a svéd curlinges testvérpár: Isabella Wrana és Rasmus Wrana nyerte a vegyes párosok döntőjét.

Koczó Dávid
2026. 02. 11. 11:24
Isabella Wrana and Rasmus Wrana néhány órával megelőzte a síugró Prevc testvérpárt, a svéd curlingesek lettek az első fivér-nővér duó, akik együtt nyertek olimpiai aranyat Fotó: AFP/Francois-Xavier Marit
A Prevc testvérek várható remek olimpiai szerepléséről mi is írtunk a milánói–cortinai játékok előtt, s bár normálsáncon az egyéni aranyérem egyiküknek sem jött össze – Nika Prevc a nők között második lett, Domen Prevc a férfiak versenyében a dobogóról is lemaradt –, a vegyes csapatverseny végén már győzelemnek örülhettek. Nika és Domen Prevc a második fivér-nővér páros lett, amely közös olimpiai aranyérmet szerzett. Az ötkarikás játékok történetében 130 évig nem volt erre példa, de Cortina d’Ampezzóban néhány órával megelőzte Prevcékat a svéd curlinges testvérpár, Isabella és Rasmus Wrana.

Nika Prevc és Domen Prevc tagja volt a címvédő szlovén síugró vegyes csapatnak, a téli olimpia néhány órával a Wrana testvérek sikere után hozott még egy családi sikert
Nika Prevc és Domen Prevc tagja volt a címvédő szlovén síugró vegyes csapatnak, a téli olimpia néhány órával a Wrana testvérek sikere után hozott még egy családi sikert. Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat

Arra sokszor volt már példa, hogy testvérek együtt nyertek olimpiai aranyat, magyarok is akadnak a listán: Keserű Alajos és Ferenc (1932), Steinmetz Ádám és Barnabás (2004), valamint Varga Dániel és Dénes (2008) vízilabdában, illetve Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang (2018) rövid pályás gyorskorcsolyában.

Vegyes versenyszámból kevesebbet rendeztek a modern olimpiák 130 éves történetében, s bár érmet nyert már fivér-nővér páros – itt is találunk magyar duót, Nagy Marianna és László 1952-ben és 1956-ban is harmadik lett a műkorcsolya-párosok versenyében –, aranyra eddig az Olympedia kimutatása alapján nem volt példa.

2026. február 10-én viszont néhány órán belül kétszer is. A curling vegyes páros torna döntőjében Isabella Wrana 97 százalékos pontossággal játszott, s bátyjával, a négy éve a férficsapattal már olimpiai bajnoki címet szerzett Rasmusszal együtt győzelmet ünnepelhetett az amerikaiak elleni döntő (6-5) végén.

Isabella és Rasmus Wrana ünnepelhette a történelmi sikert, néhány órával hamarabb nyertek, mint a szlovén síugró vegyes csapat, amelynek Nika Prevc és Domen Prevc is a tagja volt. Ez az apróság aligha rontja el Prevcék örömét, akik bátyjuk, Peter nyomába léptek.

Szlovénia ugyanis címet védett, a vegyes csapatverseny 2022-es, botrányos bemutatkozása során is aranyat nyertek, akkor Peter Prevc volt a csapat tagja a híres családból. Idén Anze Lanisek és Nika Vodan volt még a csapat tagja, utóbbi az egyetlen, aki mindkét szlovén sikernek a részese volt.

Domen Prevc egyéniben a dobogóról is lemaradt, pedig négyen is érmet nyertek

 

