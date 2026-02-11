Egészen hihetetlen: 130 évig nem volt ilyen olimpián, most néhány órán belül kétszer

A Prevc testvérek várható remek olimpiai szerepléséről mi is írtunk a milánói–cortinai játékok előtt, s bár normálsáncon az egyéni aranyérem egyiküknek sem jött össze – Nika Prevc a nők között második lett, Domen Prevc a férfiak versenyében a dobogóról is lemaradt –, a vegyes csapatverseny végén már győzelemnek örülhettek. Nika és Domen Prevc a második fivér-nővér páros lett, amely közös olimpiai aranyérmet szerzett. Az ötkarikás játékok történetében 130 évig nem volt erre példa, de Cortina d’Ampezzóban néhány órával megelőzte Prevcékat a svéd curlinges testvérpár, Isabella és Rasmus Wrana.
Arra sokszor volt már példa, hogy testvérek együtt nyertek olimpiai aranyat, magyarok is akadnak a listán: Keserű Alajos és Ferenc (1932), Steinmetz Ádám és Barnabás (2004), valamint Varga Dániel és Dénes (2008) vízilabdában, illetve Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang (2018) rövid pályás gyorskorcsolyában.
