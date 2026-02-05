Olimpiai aranyhalmozás? Klaebo a csúcsra tör, de mi lesz Vonn álmával?

Johannes Hösflot Klaebo tavaly a világbajnokságon megcsinálta. A norvég sífutó ráadásul szülővárosában, Trondheimben vitte véghez azt a bravúrt, hogy mind a hat versenyszámban (egyéni és csapatsprint, egyéni indításos, síatlon, tömegrajt, váltó) megszerezte az aranyérmet. Ha pedig már vb-n összejött, akkor a téli olimpia előtt is ugyanez a cél. Klaebo a harmadik olimpiájára készül, Phjongcshangban három, Pekingben két aranyat szerzett. A milánói–cortinai játékok előtt szinte kizártnak tűnik, hogy a norvég sztár ne állhasson legalább háromszor a dobogó tetejére. Ebben az esetben Klaebo utolérné a téli olimpia csúcstartóit, akik mind a honfitársai: a szintén sífutó Marit Björgen és Björn Daehlie, valamint a sílövő Ole Einar Björndalen egyaránt nyolc olimpiai aranyat szerzett pályafutása során. Ha Klaebo öt aranyig is eljut, Michael Phelps után mindössze a második sportoló lesz, aki legalább tíz olimpiai bajnoki címmel rendelkezik. Igaz, az amerikai úszófenoménnak 23 aranyával az első helyét nem kell féltenie az örökrangsorban.
Klaebo, a sprintkirály: három arany szinte garantált
Klaebo a legutóbbi két olimpia mellett a legutóbbi négy világbajnokságon is megnyerte a sprintet, akár klasszikus, akár szabadstílusban rendezték meg. Emellett ebben az időszakban 67 világkupaversenyből 58 az ő sikerével ért véget a versenyszámban, s januárban az olimpiai tesztversenyt olyan fölénnyel nyerte meg, hogy a többiek a döntő közben le is mondtak az üldözéséről, inkább a második helyet próbálták megszerezni.
