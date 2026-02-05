téli olimpia 2026Johannes Hösflot KlaeboDomen PrevcArianna FontanaMikaela ShiffrinLindsey Vonn

Olimpiai aranyhalmozás? Klaebo a csúcsra tör, de mi lesz Vonn álmával?

Február 6-án a megnyitóval hivatalosan is megkezdődik a milánói–cortinai téli olimpia. A norvég sífutó, Johannes Hösflot Klaebo olyan tettre készül, amire soha senki nem volt képes: hat aranyat nyerne egyetlen téli olimpián. Ha legalább öt összejön Klaebónak, akkor az amerikai úszófenomén, Michael Phelps után mindössze a második sportoló lesz, aki eljut tíz olimpiai aranyéremig. Klaebo mellett nagy alakja lehet az olimpiának Domen és Nika Prevc, Arianna Fontana, Mikaela Shiffrin és Lindsey Vonn is, bár utóbbi a múlt héten olyan sérülést szenvedett, ami után a legtöbben visszaléptek volna az olimpiától.

Koczó Dávid
2026. 02. 05.
Johannes Hösflot Klaebo a trondheimi vb után a milánói–cortinai téli olimpia aranyérmeiből is begyűjtene egy marokkal Fotó: AFP/NTB/Lise Åserud
Johannes Hösflot Klaebo tavaly a világbajnokságon megcsinálta. A norvég sífutó ráadásul szülővárosában, Trondheimben vitte véghez azt a bravúrt, hogy mind a hat versenyszámban (egyéni és csapatsprint, egyéni indításos, síatlon, tömegrajt, váltó) megszerezte az aranyérmet. Ha pedig már vb-n összejött, akkor a téli olimpia előtt is ugyanez a cél. Klaebo a harmadik olimpiájára készül, Phjongcshangban három, Pekingben két aranyat szerzett. A milánói–cortinai játékok előtt szinte kizártnak tűnik, hogy a norvég sztár ne állhasson legalább háromszor a dobogó tetejére. Ebben az esetben Klaebo utolérné a téli olimpia csúcstartóit, akik mind a honfitársai: a szintén sífutó Marit Björgen és Björn Daehlie, valamint a sílövő Ole Einar Björndalen egyaránt nyolc olimpiai aranyat szerzett pályafutása során. Ha Klaebo öt aranyig is eljut, Michael Phelps után mindössze a második sportoló lesz, aki legalább tíz olimpiai bajnoki címmel rendelkezik. Igaz, az amerikai úszófenoménnak 23 aranyával az első helyét nem kell féltenie az örökrangsorban.

Nika and Domen Prevc együtt is nyerhetnek aranyérmet a milánói–cortinai téli olimpia során, a síugró testvérpár tagjai a legnagyobb potenciális sztárok között
Nika and Domen Prevc együtt is nyerhetnek aranyérmet a milánói–cortinai téli olimpia során, a síugró testvérpár tagjai a legnagyobb potenciális sztárok között Fotó: AFP/Jure Makovec

Klaebo, a sprintkirály: három arany szinte garantált

Klaebo a legutóbbi két olimpia mellett a legutóbbi négy világbajnokságon is megnyerte a sprintet, akár klasszikus, akár szabadstílusban rendezték meg. Emellett ebben az időszakban 67 világkupaversenyből 58 az ő sikerével ért véget a versenyszámban, s januárban az olimpiai tesztversenyt olyan fölénnyel nyerte meg, hogy a többiek a döntő közben le is mondtak az üldözéséről, inkább a második helyet próbálták megszerezni.

Az egyéni sprint mellett a csapatsprintet is megnyerte a legutóbbi két olimpián Klaebo, ez a szám most is nagyon áll neki, akárcsak a váltó, ugyanis a Pekingben győztes oroszok szinte teljes hiányában Norvégia annyira kiemelkedik a férfi sífutómezőnyből, hogy a vk-versenyeken, különösen a hosszabb távokon rendre akár az első hat-hét helyet is kisajátítják maguknak.

Ki lehet veszélyes Klaebo söprésére?

Erre az olimpián nem lesz lehetőség, az egyéni sífutószámokban országonként legfeljebb négy versenyző indulhat. Így is könnyen belátható, hogy Klaebo söprésére leginkább honfitársai lehetnek veszélyesek.

Klaebo első versenye az olimpián a két sífutóstílust ötvöző síatlon lesz. Amióta a szám távját 30-ról 20 kilométerre csökkentették, a 29 éves klasszis a négy ilyen lebonyolítású vk-versenyéből hármat megnyert, s a tavalyi vb is az ő sikerével ért véget. Mind a síatlon, mind az olimpia utolsó hétvégéjén zajló 50 kilométeres verseny tömegrajtos lebonyolítású, Klaebo kiemelkedő végsebessége miatt a riválisok vélhetően csak akkor vehetik el tőle az aranyat, ha leszakítják a verseny korábbi szakaszában, ez az utóbbi években csak ritkán sikerült.

Lesz azonban a hatból egy versenyszám, ahol Klaebo nem az első számú esélyesként áll rajthoz Val di Fiemmében, ahol a milánói–cortinai olimpia sífutóversenyeit rendezik. 

Egyéni indításos versenyt szabadstílusban ugyanis Klaebo a legmagasabb szinten még soha nem nyert pályafutása során, sem 15, sem a mostani olimpián szereplő 10 kilométeres távon. 

Ebben az idényben a két ilyen lebonyolítású vk-versenyéből egyiken sem zárt dobogón, egyszer negyedik, egyszer pedig hetedik lett, mindkét alkalommal csak norvégok végeztek előtte. A szám fő esélyesének Einar Hedegart tekinthető, aki mindkét fenti versenyt megnyerte, ráadásul ez lesz az egyetlen egyéni versenyszáma az olimpián.

Klaebo egyébként a riválisoknál jobban tart a betegségektől, nem az a legnagyobb félelme, hogy kikap, hanem hogy nem is kapja meg az esélyt a versenyzésre. Ez az olimpiai múltját tekintve is érthető: négy éve a zárószámot gyomorpanaszai miatt fel kellett adnia.

Ha az efféle balsorsok elkerülik, Klaebo szinte biztosan az idei olimpia egyik legsikeresebb sportolója lesz.

A sikereit pedig sokan látják majd a helyszínen is, ugyanis a sílövészet és az alpesi sí mellett a sífutás a harmadik sportág, amelyre lényegében már minden jegy elkelt. Ha pedig összejön a söprés, akkor Klaebo olyat visz véghez, amire még nem volt példa, egyelőre Eric Heiden, az amerikai gyorskorcsolyázó tartja a téli csúcsot, ő 1980-ban öt aranyérmet szerzett egyetlen olimpián.

Nika és Domen Prevc, a repülő testvérpár

Más sportoló aligha jöhet szóba Klaebo mellett, hogy hat arannyal távozhatna Olaszországból a téli olimpia végén, de a Prevc családnak lehet esélye hasonló éremgyűjtésre. Nika Prevc fölényesen vezeti a női, bátyja, Domen Prevc hasonlóan simán a férfi síugrók világkupa-pontversenyét, utóbbi idén a hagyományos Négysáncversenyt is megnyerte.

Mindketten az első olimpiájukra készülnek, ugyanakkor a Prevc családnak már van ötkarikás aranyérme: az azóta visszavonult legidősebb testvér, Peter Prevc tagja volt a Pekingben győztes vegyes csapatnak. A milánói–cortinai olimpián hat versenyszámot rendeznek: Nika és Domen is két-két egyéni számban (normál- és nagysánc) esélyes, ezek mellett nagysáncon férfi párok versenyeznek a hagyományos csapatverseny helyére bekerült új olimpiai versenyszámban, az úgynevezett szupercsapatversenyben, míg normálsáncon a Prevc testvérek együtt érhetnek a csúcsra a vegyes csapatversenyben, ahol két-két férfi és női ugró alkot majd egy csapatot.

Nem Liu Shaoang kapja a legnagyobb tapsot

Akad néhány olasz sportoló, akiknek az a rendkívül ritka kiváltság jut, hogy kétszer is versenyezhetnek hazai olimpián. Egyikük a rövidpályás gyorskorcsolyázó, Arianna Fontana, aki húsz éve Torinóban a női váltóval bronzérmet szerzett, azóta pedig ehhez még tíz ötkarikás medált hozzátett.

Fontana tizenegy dobogós helyével a nyári és a téli játékokat is figyelembe véve a legeredményesebb olasz olimpikon, Pekingben pedig megcsinálta azt, amire Milánóban az immár kínai színekben induló Liu Shaoang is készül: címet védett 500 méteren. Ha Liu sikerrel is vár, az olasz közönségtől biztosan Fontana kap majd nagyobb tapsot kettejük közül.

Shiffrin és Vonn álompárosa mégsem állhat össze?

Fontanához hasonlóan Lindsey Vonn is indult húsz éve Torinóban, sőt, ő már a 2002-es olimpián, Salt Lake Cityben is ott volt a mezőnyben. A lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka egyszer már visszavonult, aztán a tavalyi idény előtt váratlanul, immár térdprotézissel visszatért. A 2025/26-os évadban pedig újra vk-versenyeket is nyert, újra a lesiklás esélyesei között kellene írni a 41 éves klasszist, ha Vonn nem bukott volna óriásit a múlt héten, Crans Montanában.

Vonn elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, mégsem adja fel az álmát, hogy induljon az idei olimpián, ami a fő motivációja volt, amikor a visszatérés mellett döntött. Csütörtökön, még a megnyitó előtt rendezik a nők első lesiklóedzését.

Vonn mellett az alpesi sí másik amerikai legendája, Mikaela Shiffrin is ott lesz az idei olimpián, ő a műlesiklás favoritja azok után, hogy négy éve Pekingben sorra esett ki a versenyeken, amelyeken az esélyesek közé tartozott. Shiffrin 2014-ben a műlesiklás, 2018-ban az óriás-műlesiklás aranyérmese lett, s az amerikai álomforgatókönyvben az szerepelt, hogy az ötkarikás programban idén bemutatkozó csapatkombinációban Vonn-nal együtt szerez aranyérmet. Erre tényleg minimális az esély Vonn balesete után.

 

