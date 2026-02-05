Olimpiai aranyhalmozás? Klaebo a csúcsra tör, de mi lesz Vonn álmával?

Johannes Hösflot Klaebo tavaly a világbajnokságon megcsinálta. A norvég sífutó ráadásul szülővárosában, Trondheimben vitte véghez azt a bravúrt, hogy mind a hat versenyszámban (egyéni és csapatsprint, egyéni indításos, síatlon, tömegrajt, váltó) megszerezte az aranyérmet. Ha pedig már vb-n összejött, akkor a téli olimpia előtt is ugyanez a cél. Klaebo a harmadik olimpiájára készül, Phjongcshangban három, Pekingben két aranyat szerzett. A milánói–cortinai játékok előtt szinte kizártnak tűnik, hogy a norvég sztár ne állhasson legalább háromszor a dobogó tetejére. Ebben az esetben Klaebo utolérné a téli olimpia csúcstartóit, akik mind a honfitársai: a szintén sífutó Marit Björgen és Björn Daehlie, valamint a sílövő Ole Einar Björndalen egyaránt nyolc olimpiai aranyat szerzett pályafutása során. Ha Klaebo öt aranyig is eljut, Michael Phelps után mindössze a második sportoló lesz, aki legalább tíz olimpiai bajnoki címmel rendelkezik. Igaz, az amerikai úszófenoménnak 23 aranyával az első helyét nem kell féltenie az örökrangsorban.

Nika and Domen Prevc együtt is nyerhetnek aranyérmet a milánói–cortinai téli olimpia során, a síugró testvérpár tagjai a legnagyobb potenciális sztárok között Fotó: AFP/Jure Makovec

Klaebo, a sprintkirály: három arany szinte garantált

Klaebo a legutóbbi két olimpia mellett a legutóbbi négy világbajnokságon is megnyerte a sprintet, akár klasszikus, akár szabadstílusban rendezték meg. Emellett ebben az időszakban 67 világkupaversenyből 58 az ő sikerével ért véget a versenyszámban, s januárban az olimpiai tesztversenyt olyan fölénnyel nyerte meg, hogy a többiek a döntő közben le is mondtak az üldözéséről, inkább a második helyet próbálták megszerezni.