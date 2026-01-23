Kínos szelfi örökíti meg, hogyan tört össze a klasszis olimpiai álma + videó

Johannes Hösflot Klaebo a tavalyi világbajnokságon mind a hat versenyszámban (négy egyéni, két csapat) aranyérmet nyert. A norvég sífutóklasszis hasonlóra készül a milánó–cortinai téli olimpián is, s ebben leginkább honfitársai akadályozhatják meg. Klaebo mellett további hét norvég sífutó vehet részt a februári olimpián, de a kerethirdetés után így is olyan kiválóságok maradtak hoppon, mint az idényben vk-futamot nyert Lars Heggen, vagy Andreas Fjorden Ree, aki ugyanerről négy tizedmásodperccel maradt le Einar Hedegart mögött.

Mintha már Trondheimben is Reenek (balra) kényszeredett lett volna mosolya, ő nem mehet az olimpiára, Hedegart és Nyenget ott lesz Klaebo kihívói között (Fotó: AFP/NTB/Geir Olsen)

Hedegart és Ree kínos szelfije

A trondheimi egyéni indításos versenyen Hedegart ünnepelt, majd lerohanta bosszankodó honfitársát, hogy szelfit készítsen vele. Az a szelfi lényegében jelképezi, hogy Ree lemaradt az olimpiáról, Hedegart pedig indulhat – bár utóbbi később még egy 10 kilométeres versenyt nyert a vk-ban.

Ree kifejezte az olimpiai keret kihirdetése után: nagyon csalódott, szerinte megérdemelte volna a kerettagságot. Hedegartról pedig korábban csak annyit mondott: bárki más mögött szívesen második, csak tőle nem akar kikapni.

Téli olimpia: ki lehet veszélyes Klaebo söprésére?

Hedegarté nemcsak a szelfi miatt különleges történet: a huszonnégy éves sportoló úgy vágott neki az idénynek, hogy bizonytalan volt benne, inkább sífutásban vagy sílövészetben célozhatja-e meg az olimpiai részvételt.

Ehhez képes most Einar Hedegart a fő esélyes annak megakadályozására, hogy honfitársa, Johannes Hösflot Klaebo legyen az első sportoló, aki egyetlen téli olimpián hat aranyat nyer.

Míg Klaebónak a 10 kilométeres szabadstílusú egyéni indításos verseny lehet a gyenge pontja, ugyanis itt nem érvényesül a kiemelkedő végsebessége, Hedegart kizárólag erre az egy egyéni számra készül, ugyanis a sílövőmúltjából eredően az ott nem használt klasszikus stílusban nem tudja felvenni a versenyt a világ legjobb sífutóival.

Sífutás: Norvégia söprése garantált?

Klaebóra egyébként is leginkább honfitársai jelenthetnek veszélyt. Az ötödik Tour de Ski-győzelmével a télen már történelmet írt Klaebo és Hedegart mellett további három norvég olimpiai induló nyert idén vk-versenyt (Martin Löwström Nyenget, Harald Östberg Amundsen, Mattis Stenshagen), más nemzeteknek összesen két siker jutott a férfiaknál, s azok sem olyan versenyszámban, amely szerepelne a milánó–cortinai téli olimpia programjában.

A nyolc norvég kvótásból minden egyéni versenyszámban négy állhat rajthoz az ötkarikás játékokon.