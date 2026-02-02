téli olimpiarebecca passlernemzetközi biatlon szövetség

Még el sem kezdődött, máris itt a téli olimpia első botránya

Még el sem kezdődött az olaszországi téli olimpia, máris itt az első olyan balhé, amelytől leginkább az olaszok tekintettek volna el.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 17:27
Az olasz Rebecca Passler lebukott, nem indulhat az olimpián Fotó: MARCO BERTORELLO Forrás: AFP
A 24 éves olasz biatlonversenyző, Rebecca Passler biztosan nem indul el a Milánóban és Cortinában a héten kezdődő téli olimpiai játékokon. Az ok egyszerű: a sportolón elvégzett vizsgálatok azt mutatták ki, hogy az olasz versenyző doppingolt. Sem Passler, sem az Olasz Biatlonszövetség nem kommentálta az információt. Ugyanakkor olasz sajtóhírek szerint hétfőn délután a Nemzetközi Biatlonszövetség fegyelmi bizottsága megerősítette Passler doppingvétségét. Rebecca Passlert elővigyázatosságból felfüggesztették, de azt nem közölték, hogy pontosan meddig fog tartani a felfüggesztés. Passler legjobb egyéni eredménye ebben a szezonban egy tizenegyedik helyezés az oberhofi sprintversenyen. 

