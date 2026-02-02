Még el sem kezdődött, máris itt a téli olimpia első botránya

A 24 éves olasz biatlonversenyző, Rebecca Passler biztosan nem indul el a Milánóban és Cortinában a héten kezdődő téli olimpiai játékokon. Az ok egyszerű: a sportolón elvégzett vizsgálatok azt mutatták ki, hogy az olasz versenyző doppingolt. Sem Passler, sem az Olasz Biatlonszövetség nem kommentálta az információt. Ugyanakkor olasz sajtóhírek szerint hétfőn délután a Nemzetközi Biatlonszövetség fegyelmi bizottsága megerősítette Passler doppingvétségét. Rebecca Passlert elővigyázatosságból felfüggesztették, de azt nem közölték, hogy pontosan meddig fog tartani a felfüggesztés. Passler legjobb egyéni eredménye ebben a szezonban egy tizenegyedik helyezés az oberhofi sprintversenyen.