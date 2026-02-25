hegyvidék és nyugat - újbudasteiner attilaVálasztás 2026országos előválasztási bizottság

Lévai Anikó is Steiner Attila csapatát erősíti, a Hegyvidék fideszes jelöltjét hivatalosan is nyilvántartásba vették

Összegyűltek az ajánlások, az Országos Előválasztási Bizottság nyilvántartásba vette, így hivatalosan is eldőlt, hogy Steiner Attila a Hegyvidék és Nyugat-Újbuda képviselőjelöltje. A hírt az energetikáért felelős államtitkár jelentette be a közösségi oldalán. Csapatában Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége is ott van.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 25. 9:05
– Tegnap este megkaptam az OEVB határozatát a nyilvántartásba vételről, így hivatalosan is Hegyvidék és Nyugat-Újbuda képviselőjelöltje lettem! – jelentette be a Facebook-oldalán Steiner Attila. 

A fideszes politikus megköszönte a rengeteg ajánlást és támogatást, és jelezte, hogy a munka még csak ezután kezdődik.

Köszönöm a rengeteg ajánlást, biztatást, a munka most indul csak be igazán!

– írta az energetikáért felelős államtitkár. A fideszes jelölt csapatával egy képet is posztolt, amin Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége is szerepel. 

Amint arról korábban beszámoltunk, erős, lendületes, megfiatalított csapattal vág neki a Fidesz a választásnak Budapesten. Magyar Péter a hegyvidéki központú, Budapest 3-as választókerületben pedig Steiner Attila energetikáért felelős államtitkárral csap össze. 

Borítókép: Steiner Attila és csapata (Forrás: Steiner Attila Facebook-oldala)


