Lévai Anikó is Steiner Attila csapatát erősíti, a Hegyvidék fideszes jelöltjét hivatalosan is nyilvántartásba vették

– Tegnap este megkaptam az OEVB határozatát a nyilvántartásba vételről, így hivatalosan is Hegyvidék és Nyugat-Újbuda képviselőjelöltje lettem! – jelentette be a Facebook-oldalán Steiner Attila.

A fideszes politikus megköszönte a rengeteg ajánlást és támogatást, és jelezte, hogy a munka még csak ezután kezdődik.

Köszönöm a rengeteg ajánlást, biztatást, a munka most indul csak be igazán!

– írta az energetikáért felelős államtitkár. A fideszes jelölt csapatával egy képet is posztolt, amin Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége is szerepel.

Amint arról korábban beszámoltunk, erős, lendületes, megfiatalított csapattal vág neki a Fidesz a választásnak Budapesten. Magyar Péter a hegyvidéki központú, Budapest 3-as választókerületben pedig Steiner Attila energetikáért felelős államtitkárral csap össze.