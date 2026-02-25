gazdaságágazatkormány

Kulcsfontosságú területeket szerzett vissza a kormány, és itt nem áll meg

Hatalmas fordulat ment végbe, egyre több ágazatban nőtt a hazai tulajdonú cégek aránya.

2026. 02. 25. 9:20
Az energetikában 2010-ben még csupán 45 százalék volt a hazai tulajdon aránya, ma közel hetven százalék Forrás: Pixabay
– Az elmúlt 15 évben a nemzetgazdaság ágazatainak többségében nőtt a hazai irányítású vállalatok aránya a hozzáadott értékben. A számok mögött tudatos, következetes gazdaságpolitika áll – írta Nagy Márton a közösségi oldalán. A nemzetgazdasági miniszter jelezte:

Ma már hazai dominancia érvényesül az élelmiszeriparban, az ingatlanügyletekben, az építőiparban és a turizmusban – ezek a magyar gazdaság stabil, tradicionálisan erős pillérei.

A tárcavezető azt is írta, hog nemcsak megőriztük a pozíciókat, hanem vissza is szereztünk kulcsfontosságú területeket.

  • Az energetikában 2010-ben még csupán 45 százalék volt a hazai tulajdon aránya, ma csaknem hetven százalék.
  • A bankszektorban negyven százalékról 55 százalékrar emelkedett a magyar tulajdonrészesedés.
    –  Ez a gazdasági szuverenitás megerősítésének eredménye. Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol még van tennivaló. Azon dolgozunk, hogy minél több stratégiai ágazatban erős, versenyképes magyar tulajdon legyen a meghatározó, és a hazai vállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét a következő évtizedben is –  tette hozzá. 
Forrás: Facebook/Nagy Márton

 

