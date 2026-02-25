fővárosi közgyűlésfőpolgármestertisza pártkarácsony gergelyvitézy dávidsára botond

Döntött a bíróság, Tüttő Kata lesz Budapest főpolgármester-helyettese

Tüttő Katát kell főpolgármester-helyettesnek jelölnie Sára Botondnak, a kérdés már csak az, hogy a szocialista politikus elfogadja-e a pozíciót.

Gábor Márton
2026. 02. 25. 10:05
Tüttő Kata és Karácsony Gergely (Fotó: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Elfogadom a jelölést, hiszen a főpolgármesternek tartozom felelősséggel, és kiemelten fontos, hogy a főváros törvényesen működjön – mondta el a lapunknak Tüttő Kata. A szocialista politikus a Fővárosi Törvényszék február 24-i végzésére reagált, amely felszólította Sára Botond főispánt, hogy a szocialista Tüttőt jelölje főpolgármester-helyettesnek. 

Tüttő Kata és Karácsony Gergely (Forrás: Facebook)
Tüttő Kata és Karácsony Gergely (Forrás: Facebook)

Mint ismert, a Fővárosi Törvényszék felszólította Sára Botond főispánt, hogy Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek. A jogerős ítéletben az áll, hogy a főispán „tegyen eleget akként, hogy a főpolgármester által a Fővárosi Közgyűlés 2025. november 26. napi ülésére benyújtott előterjesztésében foglaltak szerint a főpolgármester-helyettesnek javasolt fővárosi közgyűlési tagot megválasztó közgyűlési határozatot pótolja”. 

A végzés ellen fellebbezni már nem lehet.

A bíróság szerint a kormányhivatalt, tehát Sára Botondékat is köti Karácsony Gergely javaslata, miszerint Tüttő Katát javasolta a pozícióra. Csak abban az esetben lenne kizáró ok Tüttő megválasztása, ha vele szemben törvényben meghatározott kizáró ok merülne fel.

Vitézy Dávid és Sára Botond is reagált

Vitézy Dávid szerint összeáll a Fidesz–MSZP–Karácsony-nagykoalíció azzal, hogy engedélyezte a bíróság Tüttő Kata kinevezését a közgyűlés döntése ellenében. Karácsony Gergely azonban azt állította, Vitézy Dávid „valótlansággal traktálja a közvéleményt”. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy Sára Botond nem Tüttő Kata kinevezésére kérte a bíróságot, hanem arra kért felhatalmazást, hogy bárki betölthesse a pozíciót, akár Vitézy Dávid is. A bíróság viszont úgy határozott, hogy csak Tüttő Katát nevezhetik ki, ugyanis korábban róla volt szavazás.

Sára Botond szintén reagált a bírósági döntésre: a főispán hangsúlyozta, hogy azért fordult a Kormányhivatal a Fővárosi Törvényszékhez, hogy Budapestnek legyen végre főpolgármester-helyettese.

Tehát Tüttő Kata megbízása a bíróság döntése, ebben a kormányhivatalnak nincs mérlegelési lehetősége

– szögezte le, hozzátéve, hogy megkezdi a kormányhivatal a bírósági döntések kiértékelését, illetve a kizáró okok megvizsgálására irányuló eljárást.

Mint ismert, tavaly novemberben a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek többsége nem támogatta Tüttő Kata szocialista politikus főpolgármester-helyettesnek jelölését. A képviselők 8:11 arányban elutasították Karácsony Gergely javaslatát. A főpolgármester akkor Tüttő Katát, az MSZP politikusát, korábbi főpolgármester-helyettest jelölte a tisztségre az előterjesztésében.

A politikus megválasztásában az egyik nagy és több kisebb frakció sem támogatta Karácsonyt, így Tüttő Katának gyakorlatilag nem volt esélye a többséget jelentő 17 szavazat megszerzésére.

Már több mint egy éve működik főpolgármester-helyettes nélkül Budapest. A Fővárosi Közgyűlés 2024 novembere óta nem tudott megegyezni Karácsony Gergely helyettesének személyéről. A fővárosi kormányhivatal 2024. december 20-án fordult a Fővárosi Törvényszékhez az ügyben.

A törvényszék 2025. március 18-án kihirdetett ítélete megállapította, hogy a fővárosi önkormányzat elmulasztotta teljesíteni a törvényi kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg a saját tagjai közül legalább egy főpolgármester-helyettest. Az ítélet ellen a fővárosi önkormányzat március 31-én fellebbezést nyújtott be, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla végül nem hagyott helyben. A döntés értelmében

a főpolgármesternek javaslatot kellett tennie a főpolgármester-helyettes személyére.

Legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes megválasztását, a kormányhivatal kérésére. A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták az előterjesztést. Így továbbra sem volt főpolgármester-helyettes.

A tisztség megszavazására egyébként is rendkívül kevés esély volt, ugyanis a Tisza Párt frakcióvezetője, Ordas Eszter bejelentette: nem szavaz Karácsony Gergely helyetteséről a Tisza Párt budapesti frakciója, amíg nem terjeszti elő az szmsz-módosítási javaslatukat a közgyűlésben.

Sára Botond felhívásának lényege, hogy addig

a közgyűlés törvénytelenül működik,

amíg nincsen helyettese a főpolgármesternek. Az ügyben korábban már beigazolódtak lapunk értesülései, Karácsony Gergely ugyanis akkor Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust jelölte a tisztségre.

Borítókép: Tüttő Kata és Karácsony Gergely (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmedián

Mire kell vigyáznia a Mediánnak?

Bayer Zsolt avatarja

Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu