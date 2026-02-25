Döntött a bíróság, Tüttő Kata lesz Budapest főpolgármester-helyettese

– Elfogadom a jelölést, hiszen a főpolgármesternek tartozom felelősséggel, és kiemelten fontos, hogy a főváros törvényesen működjön – mondta el a lapunknak Tüttő Kata. A szocialista politikus a Fővárosi Törvényszék február 24-i végzésére reagált, amely felszólította Sára Botond főispánt, hogy a szocialista Tüttőt jelölje főpolgármester-helyettesnek.

Tüttő Kata és Karácsony Gergely (Forrás: Facebook)

Mint ismert, a Fővárosi Törvényszék felszólította Sára Botond főispánt, hogy Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek. A jogerős ítéletben az áll, hogy a főispán „tegyen eleget akként, hogy a főpolgármester által a Fővárosi Közgyűlés 2025. november 26. napi ülésére benyújtott előterjesztésében foglaltak szerint a főpolgármester-helyettesnek javasolt fővárosi közgyűlési tagot megválasztó közgyűlési határozatot pótolja”.

A végzés ellen fellebbezni már nem lehet.

A bíróság szerint a kormányhivatalt, tehát Sára Botondékat is köti Karácsony Gergely javaslata, miszerint Tüttő Katát javasolta a pozícióra. Csak abban az esetben lenne kizáró ok Tüttő megválasztása, ha vele szemben törvényben meghatározott kizáró ok merülne fel.

Vitézy Dávid és Sára Botond is reagált

Vitézy Dávid szerint összeáll a Fidesz–MSZP–Karácsony-nagykoalíció azzal, hogy engedélyezte a bíróság Tüttő Kata kinevezését a közgyűlés döntése ellenében. Karácsony Gergely azonban azt állította, Vitézy Dávid „valótlansággal traktálja a közvéleményt”. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy Sára Botond nem Tüttő Kata kinevezésére kérte a bíróságot, hanem arra kért felhatalmazást, hogy bárki betölthesse a pozíciót, akár Vitézy Dávid is. A bíróság viszont úgy határozott, hogy csak Tüttő Katát nevezhetik ki, ugyanis korábban róla volt szavazás.

Sára Botond szintén reagált a bírósági döntésre: a főispán hangsúlyozta, hogy azért fordult a Kormányhivatal a Fővárosi Törvényszékhez, hogy Budapestnek legyen végre főpolgármester-helyettese.

Tehát Tüttő Kata megbízása a bíróság döntése, ebben a kormányhivatalnak nincs mérlegelési lehetősége

– szögezte le, hozzátéve, hogy megkezdi a kormányhivatal a bírósági döntések kiértékelését, illetve a kizáró okok megvizsgálására irányuló eljárást.