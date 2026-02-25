Szoboszlai DominikArne SlotLiverpool FC

Slotnak volt igaza? Szoboszlai a Premier League legjobb jobbhátvédje

Az elmúlt időszakban rengetegen támadták Arne Slotot, és az egyik legfőbb ok minderre az volt, hogy a Vörösök legjobb formában játszó, eredetileg támadó középpályását a jobbhátvéd posztján jegeli. Nos, ezt a kritikát éppen Szoboszlai Dominik cáfolja meg, ugyanis a Liverpool menedzserének helyes döntését igazolva jelenleg nincs a magyar játékosnál jobb a Premier League-ben ezen a poszton.

Molnár László
2026. 02. 25. 11:28
Szoboszlai Dominik az egész idényben kiváló formát mutat, akkor is, ha Arne Slot a Liverpool összeállításakor a jobbhátvéd helyére állítja Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell
Ebben a szezonban úgy tűnik, hogy a Liverpool legproblémásabb posztja a jobbhátvédé, ugyanis bárkit küld pályára Arne Slot, az hosszabb vagy rövidebb időn belül lesérül. Kivéve Szoboszlai Dominik, akit eddig minden gond elkerült azonkívül, hogy szinte minden, jobbhátvédként lejátszott meccs során valaki mindig kiemeli: pazarlás őt ezen a poszton szerepeltetni. Legutóbb a klub korábbi játékosa, John Aldridge szólalt fel Slot döntése ellen, a Liverpool Echón megjelent cikkében adta ki magából a dühét a magyar játékossal kapcsolatban.

A számok alapján Arne Slot akkor sem dönt rosszul, amikor Szoboszlai Dominiket a jobbhátvéd posztra irányítja a Liverpool vezetőedzőjeként
A számok alapján Arne Slot akkor sem dönt rosszul, amikor Szoboszlai Dominiket a jobbhátvéd posztra irányítja a Liverpool vezetőedzőjeként. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/firo Sportphoto/Ralf Ibing

Szoboszlai Dominik a Premier League legjobb jobbhátvédje

Természetesen mindenki tudja, még maga Arne Slot is, hogy nem ez az eredeti posztja Szoboszlainak, mégis ő a megoldás. 

Ráadásul a holland menedzser meglátását és döntését igazolja az a tény, hogy Szoboszlai a mértékadó, objektív adatalapú értékeléseiről ismert nemzetközi szakportál, a WhoScored szerint a Premier League legjobbra értékelt jobbhátvédje az idei szezonban.

A listán az összes olyan játékos szerepel, aki a most zajló szezonban legalább hét mérkőzésen szerepelt a jobbhátvéd posztján.

 

A Premier League jobbhátvédjeinek rangsora az osztályzatok alapján (2025/26)

  1. Szoboszlai Dominik (Liverpool): 7,29
  2. Reece James (Chelsea): 7,18
  3. Matheus Nunes (Manchester City): 7,09
  4. Jurrien Timber (Arsenal): 7,07
  5. Diogo Dalot (Manchester United): 7,02

A rangsor különlegessége, hogy a kényszerűségből jobb oldali bekként játszó Szoboszlai eredetileg is jobbhátvéd poszton szereplőket előz meg, így bizonyul a PL legjobbjának. Egy biztos, a lista megjelenését követően még senki sem jelentkezett a korábbi bírálók közül, akik a magyar játékos jobbhátvédként való elpazarlása miatt szidta és bírálta Arne Slotot.

Szoboszlai Dominik 20 liverpooli találata:

