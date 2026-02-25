Lezárják a Déli pályaudvart: ezen a két hétvégén nem közlekednek a vonatok

Készülnek a turisztikai szezonra, ezért márciusban két hétvégén is jelentős karbantartást végeznek a Déli pályaudvaron – közölte honlapján a MÁV-csoport.

Nagyszabású tavaszi karbantartást végeznek a pályaudvaron (Fotó: MW)

A pályaudvaron az utasok számára kevésbé látványos, de a vonatforgalom szempontjából fontos javításokat, karbantartásokat terveztek.

„A két hétvégén mintegy száz szakember, valamint pályakarbantartó kisgépek, vasúti szerelvények, speciális gépláncok segítségével végezzük el az általános és előretervezett felújításokat, hogy megszüntessük és megelőzzük a sebességkorlátozásokat, megbízhatóbbá tegyük a váltók, biztosítóberendezések és a felsővezeték-hálózat működését” – közölték.

A vasúti pályahálózaton többek között sín-, betonalj- és talpfacserét, továbbá zúzottkőpótlást, ágyazatrostálást és cserét, váltó- és vágányszabályozásokat végeznek. Két peron végén mintegy 1500 négyzetméternyi felületen aszfaltoznak is. Átvizsgálják a felsővezeték-hálózat egy részét, az alagutat és a támfalat is. A vasúti közlekedésre veszélyes fákat kivágják, valamint nagytakarítás lesz az utasterekben, lépcsőkön, peronokon, perontetőkön és a peronbútorokon.

„Minden olyan feladatot elvégzünk, amelyekkel érzékelhetően csökkenthető a meghibásodások száma, ezáltal is megbízhatóbbá válik a közlekedés, mire megkezdődik az idei turisztikai szezon. A beruházás költsége mintegy 150 millió forint, amit a MÁV-csoport saját forrásból finanszíroz” – írták.

A zajjal járó felújításokat nappalra időzítik, hogy éjszaka ne zavarják a térségben élők nyugalmát.

A március 7–8-ra és 28–29-re betervezett karbantartás során szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron. Jellemzően Kelenföldig közlekednek a vonatok és onnan fordulnak vissza.

A Déli pályaudvar és Kelenföld között – jellemzően 15 percenként induló – MÁVbuszok szállítják az utasokat.

Március 6-tól 9-ig valamint 27-től 30-ig, az éjszakai időszakban – amikor nem közlekednek fővárosi nappali helyi járatok – a Déli pályaudvar (Krisztina Krt. felőli oldal) és Budapest–Kelenföld (Etele tér) között jellemzően 20-30 percenként MÁVbuszok fogják biztosítani az eljutást az éjszakai vonatokhoz, vonatoktól.