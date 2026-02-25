karbantartásMBH bankMBHleállás

Órákra leáll az egyik legnagyobb magyar bank online rendszere, mutatjuk, mikor nem lesz elérhető

Karbantartás miatt nem lesznek elérhetőek néhány órán át az egyik legnagyobb magyar bank online felületei. Az MBH Bank weboldalára, netbankjába és alkalmazásaiba február 26-án este 10 órától másnap éjjel 2 óráig nem lehet majd belépni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 8:44
Az MBH Bank délután 4 órára befejezte a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását Fotó: Vémi Zoltán
Leállást jelentett be az egyik legnagyobb magyar bank. Tervezett karbantartás miatt február 26-án 22.00 óra és február 27-én 02.00 óra között nem lehet majd belépni az MBH Bank online felületeire – derült ki a pénzintézet szerdai közleményéből.

MBH Bank
Több órán át elérhetetlenek lesznek az MBH Bank online felületei (Fotó: Shutterstock)

A bank arra is felhívta a figyelmet, hogy február 26-n 23.00 óra és február 27-én 03.00 óra között szintén a tervezett karbantartás miatt az alábbi rendszerekben is kieséseket tapasztalhatnak az ügyfelek:

  • MBH Bank app
  • MBH Netbank (korábban BB)
  • MBH Netbank (korábban MKB)
  • MBH Netbank (korábban Takarék)
  • MBH Vállalati app
  • MBH Vállalati Netbank
  • MBH Direct Bank
  • MBH OpenAPI (korábban MKB)
  • MBH OpenAPI (korábban BB)

Felhívták a figyelmet arra is, hogy ezen időszak alatt az elektronikus csatornákon indított azonnali forint átutalási megbízások – ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is –, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) indítások/elutasítások/jóváhagyások elutasításra kerülhetnek. Az elutasított megbízásokról az ügyfél tájékoztatást kap abban a rendszerben, amelyben a megbízást indította. Az elutasított megbízást az ügyfélnek meg kell ismételnie.

Ugyanezen időszak alatt azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek – olvasható a Világgazdaság cikkében.

A pénzintézet arra kéri az ügyfeleket, hogy megbízásaikat lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívülre időzítsék. Kérdés esetén pedig hívják az MBH Bank 0–24 órában elérhető Telebank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon.

