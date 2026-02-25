Órákra leáll az egyik legnagyobb magyar bank online rendszere, mutatjuk, mikor nem lesz elérhető

Leállást jelentett be az egyik legnagyobb magyar bank. Tervezett karbantartás miatt február 26-án 22.00 óra és február 27-én 02.00 óra között nem lehet majd belépni az MBH Bank online felületeire – derült ki a pénzintézet szerdai közleményéből.
A bank arra is felhívta a figyelmet, hogy február 26-n 23.00 óra és február 27-én 03.00 óra között szintén a tervezett karbantartás miatt az alábbi rendszerekben is kieséseket tapasztalhatnak az ügyfelek:
- MBH Bank app
- MBH Netbank (korábban BB)
- MBH Netbank (korábban MKB)
- MBH Netbank (korábban Takarék)
- MBH Vállalati app
- MBH Vállalati Netbank
- MBH Direct Bank
- MBH OpenAPI (korábban MKB)
- MBH OpenAPI (korábban BB)
Felhívták a figyelmet arra is, hogy ezen időszak alatt az elektronikus csatornákon indított azonnali forint átutalási megbízások – ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is –, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) indítások/elutasítások/jóváhagyások elutasításra kerülhetnek. Az elutasított megbízásokról az ügyfél tájékoztatást kap abban a rendszerben, amelyben a megbízást indította. Az elutasított megbízást az ügyfélnek meg kell ismételnie.
Ugyanezen időszak alatt azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek – olvasható a Világgazdaság cikkében.
A pénzintézet arra kéri az ügyfeleket, hogy megbízásaikat lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívülre időzítsék. Kérdés esetén pedig hívják az MBH Bank 0–24 órában elérhető Telebank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon.
