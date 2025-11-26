Eldőlt, Tüttő Kata nem lesz Budapest főpolgármester-helyettese

A Fővárosi Közgyűlés képviselőinek többsége nem támogatta Tüttő Kata szocialista politikus főpolgármester-helyettesnek jelölését. A képviselők 8:11 arányban elutasították Karácsony Gergely javaslatát, így továbbra is főpolgármester-helyettes nélkül kell működnie a fővárosnak.

Tüttő Kata és Karácsony Gergely. Forrás: Facebook

Mint ismert, a főpolgármester Tüttő Katát, az MSZP politikusát, korábbi főpolgármester-helyettest jelölte a tisztségre az belőterjesztésében.

Lapunk előzetes információi szerint a politikus megválasztásában az egyik nagy és több kisebb frakció sem támogatta Karácsonyt, így Tüttő Katának gyakorlatilag nem volt esélye a többséget jelentő 17 szavazat megszerzésére.

Már több mint egy éve működik főpolgármester-helyettes nélkül Budapest. A Fővárosi Közgyűlés tavaly november óta nem tudott megegyezni Karácsony Gergely helyettesének személyéről. A fővárosi kormányhivatal 2024. december 20-án fordult a Fővárosi Törvényszékhez az ügyben.

A törvényszék 2025. március 18-án kihirdetett ítélete megállapította, hogy a fővárosi önkormányzat elmulasztotta teljesíteni a törvényi kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg a saját tagjai közül legalább egy főpolgármester-helyettest. Az ítélet ellen a fővárosi önkormányzat március 31-én fellebbezést nyújtott be, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla végül nem hagyott helyben. A döntés értelmében

a főpolgármesternek javaslatot kellett tennie a főpolgármester-helyettes személyére.

Legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes megválasztását, a kormányhivatal kérésére. A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták az előterjesztést. Így továbbra sem volt főpolgármester-helyettes.

A tisztség megszavazására egyébként is rendkívül kevés esély volt, ugyanis a Tisza Párt frakcióvezetője, Ordas Eszter bejelentette: nem szavaz Karácsony Gergely helyetteséről a Tisza Párt budapesti frakciója, amíg nem terjeszti elő az szmsz-módosítási javaslatukat a közgyűlésben.

Sára Botond felhívásának lényege, hogy addig

a közgyűlés törvénytelenül működik,

amíg nincsen helyettese a főpolgármesternek. Az ügyben korábban már beigazolódtak lapunk értesülései, Karácsony Gergely ugyanis akkor Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust jelölte a tisztségre.