Szijjártó Péter személyesen gratulált a műkorcsolyázók sikeréhez

Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej második hazájának Magyarországot választotta. Reméljük, hogy a sikerük sok fiatal számára teszi vonzóvá ezt a sportágat, és a sikerük hozzájárul ahhoz, hogy a magyar jégpályák megteljenek élettel! Sok sikert kívánunk nekik a márciusi prágai világbajnokságra, reméljük, ezúttal a dobogó is összejön!