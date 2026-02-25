Szijjártó Péter személyesen gratulált a műkorcsolyázók sikeréhez

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán adott hírt róla, hogy dicsőséget szerzett Magyarországnak Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej műkorcsolyázó, akik 46 éve kihagyás után szereztek pontot magyar színekben a téli olimpián.
Szijjártó Péter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej műkorcsolyázók magyar színekben írtak történelmet, 46 éve kihagyás után szereztek pontot Magyarországnak. A külgazdasági és külügyminiszter a reményét fejezte ki, hogy eredményük sok fiatalt ösztönöz majd, és a sportolóknak sok sikert kívánt a márciusi, prágai világbajnokságra.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar színekben induló Pavlováékat szívébe zárta az ország.
Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej második hazájának Magyarországot választotta. Reméljük, hogy a sikerük sok fiatal számára teszi vonzóvá ezt a sportágat, és a sikerük hozzájárul ahhoz, hogy a magyar jégpályák megteljenek élettel! Sok sikert kívánunk nekik a márciusi prágai világbajnokságra, reméljük, ezúttal a dobogó is összejön!
– zárta a posztot a külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter gratulált Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej műkorcsolyázóknak (Forrás: Facebook)
