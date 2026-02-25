téli olimpiaMagyarországműkorcsolyaSzijjártó Péter

Szijjártó Péter személyesen gratulált a műkorcsolyázók sikeréhez

Szijjártó Péter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej műkorcsolyázók magyar színekben írtak történelmet, 46 éve kihagyás után szereztek pontot Magyarországnak. A külgazdasági és külügyminiszter a reményét fejezte ki, hogy eredményük sok fiatalt ösztönöz majd, és a sportolóknak sok sikert kívánt a márciusi, prágai világbajnokságra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 10:47
Szijjártó Péter gratulált Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei műkorcsolyázóknak Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán adott hírt róla, hogy dicsőséget szerzett Magyarországnak Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej műkorcsolyázó, akik 46 éve kihagyás után szereztek pontot magyar színekben a téli olimpián. 

Dicsőséget szerezett Magyarországnak a két műkorcsolyázó
Dicsőséget szerezett Magyarországnak a két műkorcsolyázó. Forrás: Facebook

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar színekben induló Pavlováékat szívébe zárta az ország. 

Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej második hazájának Magyarországot választotta. Reméljük, hogy a sikerük sok fiatal számára teszi vonzóvá ezt a sportágat, és a sikerük hozzájárul ahhoz, hogy a magyar jégpályák megteljenek élettel! Sok sikert kívánunk nekik a márciusi prágai világbajnokságra, reméljük, ezúttal a dobogó is összejön!

– zárta a posztot a külügyminiszter.

 

Borítókép: Szijjártó Péter gratulált Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej műkorcsolyázóknak (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmedián

Mire kell vigyáznia a Mediánnak?

Bayer Zsolt avatarja

Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu