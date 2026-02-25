autós hírrendőrséggumiabroncsigazoltatás

Ridegtartású, életveszélyes autókat fogtak a Nógrád vármegyei rendőrök + fotók

Nem szívesen lettünk volna a közelükben, amikor a tükörsimára kopott gumikon fékeznek vagy kanyarodnak.

2026. 02. 25. 11:48
Fotó: Nógrád vármegyei rendőrség
Sokszor leírtuk már: nem az autók magas kora, hanem a tévesen értelmezett spórolás és a karbantartás hiánya miatti rossz állapot jelent veszélyt más közlekedőkre. Mindezt jól illusztrálja a Nógrád vármegyei rendőrség bejegyzése, amely egy régi Suzuki Swift közúti ellenőrzéséről szól. 

Fotó: Nógrád vármegyei rendőrség

Láthatóan számos sérülés tarkítja a karosszériát (a korrózió mértékéről a képek alapján nem lehet ítélkezni), törött az első és hátsó indexbúra – holott ezeket fillérekért lehetne kapni a bontóban. Még aggasztóbb a gumik állapota, teljes joggal vették le a rendőrök a rendszámot. 

Fotó: Nógrád vármegyei rendőrség

Alig telt el egy nap a suzukis igazoltatása után, máris újabb bontószökevény bukkant fel, ezúttal féloldalasan rojtosra kopott gumiabroncsokkal, ami amúgy a rossz futóműbeállításnak lehet a következménye. Ezúttal is le kellett adni a rendszámot, plusz 65 ezer forint bírságot szabtak ki.

Fotó: Nógrád vármegyei rendőrség

Ha ehhez hozzávesszük a rendkívüli műszaki vizsgán való megjelenés jelentette komoly kihívást, biztosan jobban megérte volna négy olcsó új vagy használt abroncsra beruházni. Szerencse, hogy ezek az életveszélyes autók csúszós úton tapadást vesztve vagy durrdefekttel nem okoztak balesetet.  

 

