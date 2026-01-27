Olyan „horrorkaravánon” ütöttek rajta a rendőrök, amilyenhez foghatót még sosem láttak + videó

Elképesztő videót osztott meg a Facebook-oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség: a felvételen egy traktor vontat három, egymás után kötött autót Nyárlőrinc településen. A legelső autóból egy férfi még ki is hajol menet közben. A döbbenetes felvételeket mindenképpen érdemes megnézni, ilyen „horrorkaravánt” ugyanis tényleg ritkán látni.
Horrorkaraván Nyárlőrincen
A bizarr látványról egy állampolgár tett bejelentést a Tiszakécskei Rendőrkapitányságon, amely azonnal lépett a „horrorkaraván” ügyében. A menetet egy köztéri kamera is rögzítette: elöl egy traktor haladt, mögötte pedig láncokkal és spaniferrel rögzítettek három roncsautót, amelyeket egyszerre vontattak közúton – számolt be róla a Baon.
A kiérkező rendőröket a nyomok egy közeli ház udvarába vezették, ahol további szabálytalanságokra bukkantak – írta a Origo. Mint megállapították,
a vontatáshoz használt traktor forgalmi engedélye lejárt, a járművet kivonták a forgalomból, mint ahogy a vontatott roncsautókat is. A volán mögött ülő férfinek jogosítványa nem volt.
A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök eljárást indítottak az ügyben, kiemelve, hogy az autók ilyen módon vontatása életveszélyes volt.
A nyárlőrinci esethez hasonló eset szerencsére egyre ritkábban fordul elő a közutakon: legutóbb 2025-ben számoltunk be egy olyan kamionról, amely egy autót húzott maga után, ám a gépjármű mögé egy mezőgazdasági munkagép is oda volt kötve egy külön platón.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!