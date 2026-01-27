rendőrségtraktorautóbács - kiskun vármegyenyárlőrinctiszakécskei rendőrkapitánysághorrorkaraván

Olyan „horrorkaravánon” ütöttek rajta a rendőrök, amilyenhez foghatót még sosem láttak + videó

Elképesztő fogás Bács-Kiskun vármegyében: a rendőrség egy olyan horrorkaravánon ütött rajta, amelyben egy traktor húzott maga után három roncsautót. A sofőrnek jogosítványa nem volt, a traktort pedig kivonták a forgalomból.

Munkatársunktól
2026. 01. 27. 17:31
Elképesztő videót osztott meg a Facebook-oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség: a felvételen egy traktor vontat három, egymás után kötött autót Nyárlőrinc településen. A legelső autóból egy férfi még ki is hajol menet közben. A döbbenetes felvételeket mindenképpen érdemes megnézni, ilyen „horrorkaravánt” ugyanis tényleg ritkán látni.

Horrorkaraván Nyárlőrincen: a traktor forgalmija lejárt, a sofőrnek jogosítványa sem volt és mindez csak a jéghegy csúcsa.
Horrorkaraván Nyárlőrincen: a traktor forgalmija lejárt, a sofőrnek jogosítványa sem volt, és mindez csak a jéghegy csúcsa. Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

 

Horrorkaraván Nyárlőrincen

A bizarr látványról egy állampolgár tett bejelentést a Tiszakécskei Rendőrkapitányságon, amely azonnal lépett a „horrorkaraván” ügyében. A menetet egy köztéri kamera is rögzítette: elöl egy traktor haladt, mögötte pedig láncokkal és spaniferrel rögzítettek három roncsautót, amelyeket egyszerre vontattak közúton – számolt be róla a Baon.

A kiérkező rendőröket a nyomok egy közeli ház udvarába vezették, ahol további szabálytalanságokra bukkantak – írta a Origo. Mint megállapították,

a vontatáshoz használt traktor forgalmi engedélye lejárt, a járművet kivonták a forgalomból, mint ahogy a vontatott roncsautókat is. A volán mögött ülő férfinek jogosítványa nem volt.

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök eljárást indítottak az ügyben, kiemelve, hogy az autók ilyen módon vontatása életveszélyes volt.

A nyárlőrinci esethez hasonló eset szerencsére egyre ritkábban fordul elő a közutakon: legutóbb 2025-ben számoltunk be egy olyan kamionról, amely egy autót húzott maga után, ám a gépjármű mögé egy mezőgazdasági munkagép is oda volt kötve egy külön platón.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

