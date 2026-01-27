A világ egyik legjobb válogatottja a magyarokon ámul az Eb-meccs előtt

A magyar futsallválogatott szomorúan már biztos nem jön haza a lett–litván–szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságról. Sergio Mullor csapata az első csoportmérkőzését 4-2-re megnyerte a lengyelek ellen, amely a magyar válogatott története során az első sikere volt a kontinenstornán. A több ezer magyar szurkoló előtt Ljubljanában rendezett meccs igazi ünnep volt a mieinknek, akik kedden 17.30-kor az elmúlt két Eb-t megnyerő, a 2021-es világbajnok portugálok ellen lépnek pályára. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ egyik legjobb válogatottja lesz az ellenfél, amely nem nézi le Magyarországot a találkozó előtt.

Jön a magyar–portugál mérkőzés a futsal Eb D csoportjának második fordulójában Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Futsal Eb: a magyar válogatottat dicsérték a Portugálok

Portugália az első meccsén 6-2-re legyőzte az olaszokat, noha a második percben már hátrányban volt a címvédő. Jorge Braz, a portugálok szövetségi kapitánya a magyarokról beszélt az összecsapás előtt.

– Nem lepett meg minket a magyarok teljesítménye, rendkívül szervezettek voltak. Tudjuk nagyon jól, hogy mire játszanak, türelmesen várják a megfelelő lehetőséget – kezdte Braz, aki figyelmeztette is a magyarokat.

Ha mindent jól csinálunk, akkor az ellenfélnek még jobban aggódnia kell.

Tomas Paco, a Sporting védője volt még jelen a meccset megelőző sajtótájékoztatón, aki a magyar válogatottról kiemelte a szervezettséget, majd a portugálok céljairól beszélt. – Bármely csapat, amely Portugália ellen játszik, mindig rendkívül motivált lesz. A célunk viszont egyértelmű, kilenc ponttal és három győzelemmel szeretnénk zárni a csoport első helyén.

Nem ijednek meg a magyarok az óriási feladattól

Az MTI helyszíni tudósítása szerint magyar részről a Berettyóújfalu 28 éves középpályása, Szabó Lajos nyilatkozott a portugálok elleni meccs előtt.

A portugál a világ egyik legjobb futsalválogatottja, fel kell kötnünk a gatyánkat, de készen állunk. Ellenfelünk magas szintet képvisel, ezért arra kell ügyelnünk, hogy védekezésben megoldjuk az egy az egy elleni párharcokat

– fogalmazott Szabó, aki kiemelte, hogy három sorral játszanak majd, így talán több idő marad a pihenésre mérkőzés közben. A középpályás szerint elengedhetetlen, hogy megállítsák a gyors portugálokat. Szabó hozzátette, igyekezniük kell már az ellenfél térfelén szabálytalankodni a portugálok ellen, mert egyébként könnyen átrohanhatnak a mieinken.