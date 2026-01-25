magyar szurkolókfutsal Európa-bajnokságCarpathian Brigademagyar futsalválogatott

A magyar szurkolókon ámul Európa, a lengyelek brutálisan összetört álomról írnak

Történelmi győzelemmel kezdett a magyar válogatott a lett–litván–szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokságon szombaton. A magyar csapat 4-2-re legyőzte a lengyeleket, akik szerint pedig a mieink nem képviselnek nagyobb játékerőt. Miközben a lengyel sajtó brutálisan összetört álomról ír, Európa a magyar szurkolókon ámul, akik fergeteges hangulatot csaptak Ljubljanában az Eb-n.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 11:37
A magyar szurkolók fergeteges hangulatot csináltak a futsal Eb-n Forrás: Baricsa Gábor / MLSZ
A futsal Európa-bajnokság csoportkörében győzelemmel kezdett a magyar válogatott, és a lengyelek elleni 4-2-es siker bizony történelmi jelentőségű volt, hiszen ez volt a mieink első nyertes meccse az Eb-ken. Sergio Mullor szövetségi kapitány a lengyelek elleni győzelmet ahhoz hasonlította, mintha megnyertük volna az egész tornát.

A magyar válogatott győzelemmel kezdett az Eb-n a lengyelek ellen
A magyar válogatott győzelemmel kezdett az Eb-n a lengyelek ellen. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/ Bodnár Boglárka 

A meccsen végig fergeteges volt a hangulat, mivel a magyar labdarúgó-válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade nagy létszámban a helyszínen szurkolt a futsalosoknak. Fekete Márk, aki 2016 óta a magyarok első Eb-gólját szerezte, meg is jegyezte: – Egy futsaljátékos karrierjében nem sokszor adatik meg, hogy ilyen szurkolótábor előtt játszhat. Ez tolt minket bele a meccsbe, nem lehetett elfáradni.

A magyar szurkolókon ámul Európa

A Carpathian Brigade szurkolásának külföldön is nagy visszhangja volt. Az X-en futsaltartalmakat gyártó olasz Emen nevű oldal egy videót osztott meg a magyar szurkolásról, amihez a következő szöveget írta: Egy csapat a piros-fehér-zöld színekben győzött ma.

A Carpathian Brigade a hivatalos közösségi oldalán posztolt az akcióról, ugyanis a lengyel drukkerekkel összeállva, a magyar–lengyel barátságot hirdetve egy molinót is bemutattak a meccsen azzal a szöveggel mindkét nyelven, hogy „a közös históriánk vezérel”.

Kiváló létszám, jó hangulat, egy történelmi barátság méltó ápolása, a pályán pedig magyar diadal.

 


A lengyel sajtó kesereg, brutálisan összetört az álmuk

Mindeközben a lengyel sportlap, a sport.pl a meccsről tudósító cikkében kesereg a magyar győzelem miatt.

„A magyarok ugyanis szintén nem számítanak futsalnagyhatalomnak – írják. – A kvalifikációt Románia ellen vívott pótselejtezőn szerezték meg, és az Európa-bajnoki eredményeiket tekintve is hasonló cipőben jártak, mint mi: korábban ők sem nyertek még mérkőzést a tornán, pedig három próbálkozásuk már volt.

A lengyelek szerint a csoportból való továbbjutás alapja lett volna a magyar válogatott elleni győzelem, mert az olaszok és a portugálok ellen sokkal nehezebb meccsek következnek (az első két helyezett jut tovább a csoportból az Eb-n).

„Az első félidőben még teljes erővel élt az álom az első győzelemről, a második játékrészben azonban brutálisan szertefoszlott. A történelmi sikert a magyarok ünnepelhették” – összegez a lengyel lap. 
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

