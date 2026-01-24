futsal-EbLengyelországRábl JánosMagyarország

Történelmi tettet hajtottak végre a magyar válogatott focisták az Európa-bajnokságon + videó

Férfi-futsalválogatottunk győzelemmel kezdte meg Európa-bajnoki szereplését Ljubljanában. A 4+1 fős teremlabdarúgó-együttes fordulatos mérkőzést vívott és nyert meg 4-2-re Lengyelországgal szemben. Rábl Jánosék megszerezték a vezetést, majd peches gólokkal hátrányba kerültek és kapufákat lőttek. A második félidőben összejött az egyenlítés Sergio Mullor csapatának, amely Suscsák Máté két góljával kicsikarta a sikert is. Magyarország férfi-futsalválogatottja ezelőtt még soha nem szerzett pontot Európa-bajnokságon.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 24. 19:41
Férfi-futsalválogatott Ljubljana, 2026. január 24. A magyar csapat gólöröme a férfi futsal Európa-bajnokság D csoportjának első fordulójában játszott Magyarország - Lengyelország mérkőzésen a ljubljanai Stozice Arenában 2026. január 24-én. MTI/Bodnár Bogl
A magyar Férfi-futsalválogatott igazi csapatként játszott Ljubljanában Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Azt, hogy milyen erős közegbe került hazánk, jól mutatja, hogy a címvédő Portugália 6-2-re kiütötte a jó erőkből álló Olaszországot a D csoport nyitómérkőzésén. A 12-ről 16 csapatosra bővített Európa-bajnokságon egy évtizedes szünet után újra pályára lépő Magyarország a rutinos, de az előzetes szakértői vélemények szerint leginkább megszorongatható Lengyelország ellen kezdte meg a szereplését. A negyedik kontinensviadalán története első pontjának megszerzésére tört a pótselejtezőn Romániát kiejtő férfi-futsalválogatottunk.

Férfi-futsalválogatott
Férfi-futsalválogatottunk Eb-szereplése lázba hozta a szurkolókat Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

A 2016-os csapatból egyedüliként megmaradt Rábl János választott térfelet a kezdés előtt Szlovéniában, ahol remek hangulatot teremtettek a magyar szurkolók.

A 36 éves csapatkapitány elszántsága eredményezte a mieink vezető gólját 6,5 perc elteltével: mind a négy lengyel mezőnyjátékoson átverekedte magát, önzetlenül lekészített Fekete Márknak, aki 5 méterről jobb lábbal a jobb sarokba lőtt (1-0). 

Beleerősítettek Kriezelék, többször megtornáztatták kapusunkat, Alasztics Marcellt, ám az újabb gólhoz Sergio Mullor együttese járt közelebb. Gyors ellenakció végén Kajtár Mátyás sistergős balosa után hatalmasat védett Michal Kaluzsa. S ahogy lenni szokott, kimaradt helyzet után kaptunk egyet. Gyermeteg hiba kellett Lengyelország egyenlítő találatához, sarokrúgásnál Rafinha rosszul zárta a szöget a begurításnál, Kacper Pawlus közelről a kapunkba passzolt a játékrész felénél (1-1). 

Megzavarodott a magyar csapat, egy középre tartó lövésbe olyan szerencsétlenül kanalazott bele Kajtár Mátyás, hogy saját kapusát becsapva öngól szerzett (1-2). 

Férfi-futsalválogatott
Rábl János (középen) ezúttal is férfi-futsalválogatottunk vezére volt Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Kapufákig jutott férfi-futsalválogatottunk

Még a szünet előtt nagy esélyt harcolt ki magának Magyarország. A románok elleni pótselejtezős párharc legjobb góllövője, Büki Baltazár remekül lépett ki, csak lerántani tudták. Videózás után végleg kiállították a lengyel csapatkapitányt, Kriezelt. 

A kétperces emberelőnyt azonban nem sikerült gólra váltani, pedig komoly tűzijátékot rendeztek a mieink Kaluzsa kapujánál, Rábl ballábas lövése után a bal oldali kapufáról kipattant a labda. 

A félidő vége előtt Suscsák Máté életerős lövésénél is az a fránya bal oldali kapufa akadályozta meg a magyar fiúkat a gólszerzésben. Egyszerűen nem volt szerencséje a bátran és kombinatívan focizó csapatunknak.

Férfi-futsalválogatott
Büki Baltazár (jobbra) kiharcolt egy kiállítást Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Sikerült fordítani

A második játékrészben nagy energiákat mozgósított Magyarország, de a lengyelek masszívan védekeztek, s szórványos ellenakcióik egyikéből ezúttal ők találták el azt a bizonyos bal kapufát. 

Egy remek egyéni villanás után összejött az egyenlítés: Pál Patrik puskásos visszahúzós csel után ballal tüzelt a kapu jobb oldalába (2-2). 

Teljesen nyílt lett a találkozó, az ellenfél is kijött a bunkeréből. 

Öt perccel a vége előtt hangrobbanás következett be Ljubljanában: Suscsák Máté kibirkózta magának a helyzetet, és közelről a kapus lábai között megszerezte a harmadik magyar gólt (3-2).

Lehozták a kapust a lengyelek, nem jött be: Alasztics bravúrja után elképesztő egész pályás gólt emelt Suscsák úgy, hogy csak a hálóban pattant le a labda (4-2). Kevesebb mint 3 perc maradt hátra, ami futsalban egy örökkévalóságnak is tűnhet. Ehhez képest gond nélkül lehozták a fiúk, akiket nem kísértett a 2010-es hazai Európa-bajnokság, amelyen 4-0-ról kaptak ki az elődök a csehektől…

Férfi-futsalválogatottunk 4-2-re legyőzte Lengyelországot, s története első pontjait szerezte meg Európa-bajnokságon. Negyedik nekifutásra. Kedden Portugália, csütörtökön Olaszország lesz Magyarország ellenfele.

