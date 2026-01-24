Történelmi tettet hajtottak végre a magyar válogatott focisták az Európa-bajnokságon + videó

Azt, hogy milyen erős közegbe került hazánk, jól mutatja, hogy a címvédő Portugália 6-2-re kiütötte a jó erőkből álló Olaszországot a D csoport nyitómérkőzésén. A 12-ről 16 csapatosra bővített Európa-bajnokságon egy évtizedes szünet után újra pályára lépő Magyarország a rutinos, de az előzetes szakértői vélemények szerint leginkább megszorongatható Lengyelország ellen kezdte meg a szereplését. A negyedik kontinensviadalán története első pontjának megszerzésére tört a pótselejtezőn Romániát kiejtő férfi-futsalválogatottunk.

Férfi-futsalválogatottunk Eb-szereplése lázba hozta a szurkolókat Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

A 2016-os csapatból egyedüliként megmaradt Rábl János választott térfelet a kezdés előtt Szlovéniában, ahol remek hangulatot teremtettek a magyar szurkolók.

A 36 éves csapatkapitány elszántsága eredményezte a mieink vezető gólját 6,5 perc elteltével: mind a négy lengyel mezőnyjátékoson átverekedte magát, önzetlenül lekészített Fekete Márknak, aki 5 méterről jobb lábbal a jobb sarokba lőtt (1-0).

Beleerősítettek Kriezelék, többször megtornáztatták kapusunkat, Alasztics Marcellt, ám az újabb gólhoz Sergio Mullor együttese járt közelebb. Gyors ellenakció végén Kajtár Mátyás sistergős balosa után hatalmasat védett Michal Kaluzsa. S ahogy lenni szokott, kimaradt helyzet után kaptunk egyet. Gyermeteg hiba kellett Lengyelország egyenlítő találatához, sarokrúgásnál Rafinha rosszul zárta a szöget a begurításnál, Kacper Pawlus közelről a kapunkba passzolt a játékrész felénél (1-1).

Megzavarodott a magyar csapat, egy középre tartó lövésbe olyan szerencsétlenül kanalazott bele Kajtár Mátyás, hogy saját kapusát becsapva öngól szerzett (1-2).

Rábl János (középen) ezúttal is férfi-futsalválogatottunk vezére volt Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Kapufákig jutott férfi-futsalválogatottunk

Még a szünet előtt nagy esélyt harcolt ki magának Magyarország. A románok elleni pótselejtezős párharc legjobb góllövője, Büki Baltazár remekül lépett ki, csak lerántani tudták. Videózás után végleg kiállították a lengyel csapatkapitányt, Kriezelt.

A kétperces emberelőnyt azonban nem sikerült gólra váltani, pedig komoly tűzijátékot rendeztek a mieink Kaluzsa kapujánál, Rábl ballábas lövése után a bal oldali kapufáról kipattant a labda.

A félidő vége előtt Suscsák Máté életerős lövésénél is az a fránya bal oldali kapufa akadályozta meg a magyar fiúkat a gólszerzésben. Egyszerűen nem volt szerencséje a bátran és kombinatívan focizó csapatunknak.