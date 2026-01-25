„Mintha megnyertük volna az Eb-t” – elszabadult érzelmek a történelmi magyar siker után

A negyedik kontinenstornáján szereplő magyar válogatott egészen mostanáig nem tudott Eb-n meccset nyerni, így a lengyelek 4-2-es legyőzése történelmi sikernek mondható. Nemzeti együttesünk tíz év után szerepelhet ismét kontinensviadalon, és óriási erőt adhat a folytatásra, hogy már az első mérkőzésen sikerült bravúros eredményt elérni.

A magyar válogatott bravúros győzelmet aratott. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

A magyar válogatott még nem élt át ilyet

Sergio Mullor szövetségi kapitány a szombati összecsapás után elsősorban azt emelte ki, hogy a magyar csapat olyan sokat dolgozott és készült fel az ellenfélből, hogy a játékosok már jobban ismerték a lengyeleket, mint saját magukat.

Ez olyan számunkra, mintha megnyertük volna az Eb-t.

– Mondtam a játékosoknak, hogy minden bizonnyal nem fogjuk megnyerni ezt a tornát, de küzdeni fogunk és nem azért jöttünk ide, hogy mellékszereplők legyünk. Ez a mi pillanatunk, ki kell élveznünk, gratulálnunk kell a játékosoknak, a stábnak, az MLSZ-nek, a kluboknak, mert mindenki remek munkát végzett. Most ünnepelhetünk, holnaptól pedig gondolkodhatunk azon, hogyan tovább – mondta az M4 Sportnak a kapitány.

A 2016 óta a válogatott első Eb-gólját szerző Fekete Márk szerint a csapat attitűdjén múlt, hogy sikerült megfordítani a lengyelek elleni mérkőzést.

– Egy futsaljátékos karrierjében nem sokszor adatik meg, hogy ilyen szurkolótábor előtt játszhat. Ez tolt minket bele a meccsbe, nem lehetett elfáradni – mondta Fekete, akit a második gólt szerző Pál Patrik egészített ki: – Még nem éltem át ilyet a csapattal, nem tudom még szavakba önteni. Annyira sok érzelem van bennem, hogy mennyit dolgoztunk ezért… Nagyon boldog vagyok.

A duplázó Suscsák Máté elsősorban a csapat egységességét emelte ki: – Valóban történelmi, kellett hozzá az egész csapat, kúsztunk-másztunk, úgy vélem, uralni tudtuk a mérkőzést, úgyhogy megérdemelten nyertünk. Hajtunk egymásért, és beleállunk a következő két mérkőzésbe is.

A tizenhat csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá – ha szükséges – a gólkülönbség, majd a több szerzett gól. A mieink következő ellenfele kedden 17.30-tól a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő portugál válogatott lesz, amely szombaton kora délután 6-2-re legyőzte a szintén kétszeres Eb-győztes olaszokat.