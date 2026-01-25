Marco Rossifutsal Európa-bajnokságfutsal ebmagyar futsalválogatott

Marco Rossi kendőzetlen vallomása: megcsalja Olaszországot a magyarokért

Marco Rossi üzenetet küldött a lett–litván–szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokságon szombaton a lengyelek ellen történelmi győzelmet arató magyar válogatottnak. A labdarúgók szövetségi kapitánya az elismerése kifejezése mellett kendőzetlen vallomást is tett: Marco Rossi az olaszok elleni Eb-meccsen nem a szülőhazája, hanem a magyarok mellé áll majd.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 13:00
Marco Rossi az olaszok ellen a magyarok mellett áll az Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A lengyelek ellen 4-2-es győzelemmel kezdett a magyar válogatott a futsal Európa-bajnokságon Ljubljanában, ami történelmi siker volt, hiszen ez volt a mieink első nyertes meccse az Eb-ken. Nemcsak a játékosok, hanem a magyar szurkolók is kitettek magukért, akik olyan fergeteges hangulatot teremtettek, hogy az külföldön is téma . Marco Rossi jól ismerheti a Carpathian Brigade szurkolását a labdarúgó-válogatott mérkőzéseiről, és a futballisták szövetségi kapitánya is megszólalt a futsalos bravúrról.

Marco Rossi a magyar csapatnak szurkol az olaszok ellen a futsal Európa-bajnokságon
Marco Rossi a magyar csapatnak szurkol az olaszok ellen a futsal Európa-bajnokságon. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert 

Marco Rossi a hivatalos közösségi oldalán tett közzé üzenetet, amelyben gratulált kollégájának, a futsalválogatottat vezető Sergio Mullornak.

„Természetesen néztem tegnap a lengyelek elleni meccseteket. A történelmi győzelmetekhez szívből gratulálok minden játékosnak, stábtagnak, kollégámnak Sergiónak pedig külön is! Amellett, hogy egész Magyarországot büszkévé tettétek, történelmet is írtatok, hiszen megszereztétek a magyar futsalválogatott történetének első Eb-pontjait” – írta Marco Rossi az üzenetében.

Marco Rossi vallomása: Olasznak születtem, de a magyarok mellett állok

A magyar válogatott a lengyelek elleni győzelemmel a csoportból való továbbjutásért küzdhet az Eb-n, ami nem lesz könnyű feladat, mert két bombaerős együttes, a portugál és az olasz a két következő ellenfél. Rossi egyértelművé tette, hogy Olaszország ellen is a magyarok mellett áll majd:

Kedden következnek a portugálok, majd csütörtökön minden bizonnyal sorsdöntő meccset játszotok Olaszországgal. Én olasznak születtem, de magyar is vagyok és ebben a csatában most mögöttetek fogok állni és nagyon szurkolok nektek.

Marco Rossi tehát olasz emberként a magyarokért szorít a futsal Európa-bajnokságon az olaszok ellen is. Szövetségi kapitányként nincsenek jó emlékei az Olaszország elleni csatákról: 2022-ben a Nemzetek Ligájában itthon 2-0-s, idegenben 2-1-es vereséget szenvedett szülőhazája válogatottja ellen a magyar csapattal.

