Madárbarát hálózatok épülnek: százmilliós befektetésekkel várja a gólyákat az E.ON

Komoly fejlesztésekkel készül a tavaszi madárvonulásra az E.ON Hungária Csoport. A Dunántúl és a közép-magyarországi régió áramhálózatát üzemeltető vállalat idén is több száz millió forintot fordít saját forrásból arra, hogy biztonságos fészkelőhelyeket és áramütésmentes vezetékeket biztosítson a hazatérő gólyáknak, vércséknek és sólymoknak. A legintenzívebb munkálatok jelenleg Győr környékén zajlanak, de országszerte már több ezer madárbarát oszlop várja a szárnyas lakókat.

Schweickhardt Gyula
2026. 02. 25. 9:31
Fotó: Szabó János Forrás: E.ON
A tavasz közeledtével nemcsak a természet, hanem az infrastruktúra-üzemeltetők is készülnek a költöző madarak hazatérésére. Az E.ON Hungária-csoport közleménye szerint idén már mintegy 3300 biztonságos, új vagy megerősített fészkelőhely várja a gólyapárokat a vállalat hálózatán. A szakemberek igyekeznek a munkálatok oroszlánrészét még az állatok megérkezése és a költési időszak kezdete előtt befejezni. A hazánkban észlelt és költő, körülbelül 211 madárfaj 60-70 százaléka úgynevezett vonulómadár. Az emberi infrastruktúra, az igényeik szerinti alakítsa lehetővé teszi hosszú távú együttélést ezekkel a sokszor veszélyeztetett fajokkal.

Az egyik madárfaj, ami sokat köszönhet az E.ON-nak: a fehér gólya. / Forrás: E.ON
Országos fejlesztések a madárbiztonságért

A program részeként országszerte több mint 250 villanyoszlopot alakítanak át madárbaráttá. Ez a gyakorlatban speciális burkolatok, hosszú szigetelők és madárkiülők telepítését, és az áramkötések biztonságosabbra cserélését jelenti. A gólyák számára idén hetven új, masszív fészektartót szerelnek fel, amelyeket a nemzeti parkok iránymutatása alapján olyan oszlopokra helyeznek, ahol a madarak korábban már próbálkoztak a fészekrakással. Emellett nyolcvan meglévő, a viharokban megsérült vagy túl nehézzé vált fészket újítanak fel és könnyítenek meg a természetvédők bevonásával.

Az E.ON munkatársai dolgoznak egy gólyafészken.
A fejlesztések fókuszában idén Győr és környéke áll. A régióban mintegy 8,5 kilométeres nyomvonalon építik át a középfeszültségű légvezetékeket madárbarát fejszerkezetek alkalmazásával. A beruházás közel húsz települést érint, a legjelentősebb munkálatok többek között Halászi, Kapuvár, Pér és Győr-Sashegypuszta térségében zajlanak. A vezetékszakaszok burkolása és az új szigetelők felszerelése mellett itt is folyamatos a gólyafészkek karbantartása.

A gólyák mellett a ragadozómadarak védelme is kiemelt szerepet kap. Mivel a vércsék és a sólymok nem építenek saját fészket, a vállalat műfészkek – költőládák – kihelyezésével segíti a szaporodásukat. A nagyfeszültségű oszlopokon már most is 120 ilyen biztonságos költőhely található, amelyek számát idén tovább növelik. A cég emellett a fiókák gyűrűzésében is logisztikai segítséget nyújt a természetvédelmi szakembereknek.

A vállalat műfészkek kihelyezésével a ragadozómadarak biztonságára is figyel
(Forrás: E.ON)

2025-ben rekordmennyiségű, 912 gólyafiókát gyűrűztek meg a Dunántúlon az E.ON támogatásával. A legtöbb madarat Veszprém (253), Győr-Moson-Sopron (157) és Tolna (144) vármegyében látták el egyedi ornitológiai azonosítóval.

Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint a madárvédelmi beavatkozások éves szinten 350-400 millió forintos költséget jelentenek, amelyet a vállalat teljes egészében saját forrásból finanszíroz, hozzájárulva ezzel a hazai madárállomány megóvásához.

A kiemelt kép forrása: E.ON Fotó: Szabó János

