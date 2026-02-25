Kós Hubert felkészült a szidásra, az úszót az ob-n sem láthatjuk

Kós Hubert az amerikai egyetemi csapatával megnyerte a múlt hétvégén a regionális konferenciadöntőt, ami lényegében a papírformát jelentette. Kós 100 yard háton, valamint 200 vegyesen nyert, mégsem volt maradéktalanul elégedett: fő számában, 200 háton, amelyben olimpiai és világbajnok, ezúttal csak másodikként ért célba. Világhírű edzője, Bob Bowman leszidta az úszás miatt, de Kós erre fel is volt készülve.
Miért szidta le Bob Bowman Kós Hubertet?
– Már úgy mentem oda hozzá, hogy előre jeleztem, tudom, mit fog mondani, nem tud meglepni. Nem is tudott. Leszúrt, de meg is érdemeltem – árulta el a Nemzeti Sportnak adott interjúban Kós Hubert, aki maga is tudta, hogy nem indult meg elég erősen. Kós azt is elárulta, hogy nem voltak ideálisak a körülmények a versenyen, alig kapott levegőt az uszodában.
Kós Hubert az ob-ra sem jön haza, az Eb-program még kérdéses
Kós Hubert 2024-ben és 2025-ben is az év sportolója lett itthon, de a legutóbbi gálára már nem jött haza, videóüzenetben mondta el a győzelmi beszédét. Most azt is elmondta, hogy ha szavazhatott volna, ő Szoboszlai Dominikre adta volna a voksát. A Liverpool futballistája lett a második Kós mögött.
Kós Hubert kerüli a túl sok utazást, a sportgála után az áprilisi országos bajnokságra sem tér haza. Az augusztusi Európa-bajnokságon viszont ott lesz a mezőnyben, bár a pontos párizsi programja csak később alakul ki. Jó eséllyel a 200 vegyest kihagyja, ahol címvédőként edzéstársával, a szám olimpiai bajnokával, Léon Marchand-nal csaphatna össze.
– Beszélgettünk már erről, arról is, vajon nekem lehetne-e meg sorozatban a harmadik Eb-aranyom ezen a távon vagy Léonnak az első? De az Eb-program sajnos e tekintetben nem kedvez nekem, mert a 100 hát és a 200 vegyes üti egymást – elemezte a helyzetet Kós.
