Kós Hubert felkészült a szidásra, az úszót az ob-n sem láthatjuk

A 200 méteres hátúszás olimpiai és világbajnoka, Kós Hubert az Egyesült Államokban készül a világhírű Bob Bowman irányításával. Bár egyetemi csapata múlt hétvégi sikeréhez Kós kiváló eredménysorral járult hozzá, Bowman a 200 hát után mégis leszidta. Az elmúlt két évben idehaza az év sportolójának választott Kós Hubert az áprilisi országos bajnokságot kihagyja, az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon viszont versenyez.

Kós Hubert a 200 hát olimpiai és világbajnoka, de az amerikai egyetemi regionális konferenciadöntőn kikapott a számban, Bob Bowman leszidta Fotó: Getty Images via AFP/Alex Slitz
Kós Hubert az amerikai egyetemi csapatával megnyerte a múlt hétvégén a regionális konferencia­döntőt, ami lényegében a papírformát jelentette. Kós 100 yard háton, valamint 200 vegyesen nyert, mégsem volt maradéktalanul elégedett: fő számában, 200 háton, amelyben olimpiai és világbajnok, ezúttal csak másodikként ért célba. Világhírű edzője, Bob Bowman leszidta az úszás miatt, de Kós erre fel is volt készülve.

Kós Hubert az ob-ra sem jön haza, az olimpiai bajnok úszó az Egyesült Államokban az Eb-re is készül
Kós Hubert az ob-ra sem jön haza, az olimpiai bajnok úszó az Egyesült Államokban az Eb-re is készül. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

 

Miért szidta le Bob Bowman Kós Hubertet?

– Már úgy mentem oda hozzá, hogy előre jeleztem, tudom, mit fog mondani, nem tud meglepni. Nem is tudott. Leszúrt, de meg is érdemeltem – árulta el a Nemzeti Sportnak adott interjúban Kós Hubert, aki maga is tudta, hogy nem indult meg elég erősen. Kós azt is elárulta, hogy nem voltak ideálisak a körülmények a versenyen, alig kapott levegőt az uszodában.

 

Kós Hubert az ob-ra sem jön haza, az Eb-program még kérdéses

Kós Hubert 2024-ben és 2025-ben is az év sportolója lett itthon, de a legutóbbi gálára már nem jött haza, videóüzenetben mondta el a győzelmi beszédét. Most azt is elmondta, hogy ha szavazhatott volna, ő Szoboszlai Dominikre adta volna a voksát. A Liverpool futballistája lett a második Kós mögött.

Kós Hubert kerüli a túl sok utazást, a sportgála után az áprilisi országos bajnokságra sem tér haza. Az augusztusi Európa-bajnokságon viszont ott lesz a mezőnyben, bár a pontos párizsi programja csak később alakul ki. Jó eséllyel a 200 vegyest kihagyja, ahol címvédőként edzéstársával, a szám olimpiai bajnokával, Léon Marchand-nal csaphatna össze.

– Beszélgettünk már erről, arról is, vajon nekem lehetne-e meg sorozatban a harmadik Eb-aranyom ezen a távon vagy Léonnak az első? De az Eb-program sajnos e tekintetben nem kedvez nekem, mert a 100 hát és a 200 vegyes üti egymást – elemezte a helyzetet Kós.

 

