Ronaldo csak nevetett, a Juventus legendáját viszont a sírás kerülgette

Nemcsak az Inter, de az összes többi olasz klub is szenved a Bajnokok Ligájában. A Juventus és az Atalanta is simán elveszítette a tizenhat közé jutásért vívott rájátszás első felvonását, a Napoli pedig tovább sem jutott az alapszakaszból. Ugyan tavaly döntőzött az Internazionale, ám az inkább kivételt jelentett, az utóbbi idényekben már hozzászokhattunk, hogy nincs olasz csapat a nyolc között a BL-ben, a legutóbbi öt kiírásból háromszor ez volt a helyzet. Arra viszont még sosem volt példa a Bajnokok Ligája történetében, hogy a legjobb tizenhat közé se jusson olasz együttes.

Del Pierót a sírás kerülgette az olasz foci helyzete miatt, Ronaldo és Vieri hozta meg a jókedvét. Fotó: NurPhoto

Kifakadt a Juventus legendája: Mi történik az olasz focival?

Sírhatok?

– ez volt a Juventus legendájának, Del Pierónak a reakciója arra, hogy jó eséllyel egyetlenegy olasz csapat sem jut a 16 közé a Bajnokok Ligájában. Az olasz rekordbajnok korábbi támadója több problémát is kiemelt az olasz futball kapcsán, ezek között emlegette például az utánpótlás helyzetét, hiszen alig lehet látni olasz játékosokat olasz topcsapatokban.

Bocsánat, mi is történik?

– tette fel a kérdést Del Piero. Az olasz világbajnok játékos később a norvég csapatot dicsérte, hogy csapatként játszottak, segítették egymást, emellett az elszántság is megvolt bennük. Hangsúlyozta, hogy az ilyen meccseket csak csúcsteljesítménnyel lehet megnyerni, amire az Inter nem volt képes. – Nagy csalódás az Inter, ugyanis mindene megvolt ahhoz, hogy továbbjusson – fogalmazott Del Piero.

Del Piero kedvén csak Ronaldo és Vieri javított

Az Inter a Bodö/Glimt elleni mérkőzés előtt két legendás támadóját, Ronaldo Nazáriot és Christian Vierit köszöntötte. A két milánói klubikon a találkozó előtt csatlakozott a CBS stábjához, s feldobták a hangulatot, különösen a brazil Ronaldo megjelenése. Viccesen megjegyezték Ronaldónak és Vierinek, hogy rájuk is szüksége lenne az Internek a pályán, de ők beismerték, hogy öt percet is alig bírnának.

Del Piero már ekkor is borúlátó volt az olasz futball problémái miatt, ám Ronaldo még bízott benne, hogy az Inter megfordítja a párharcot.