Azt hitték, egy filmben vannak: elraboltak egy embert, majd milliókat követeltek tőle

A két tettes fegyverrel fenyegetve és az orrát is eltörve követelt négymillió forintot egy férfitól, aki a pénz megszerzése helyett a rendőrségre ment, így hamar bilincs kattant a kezükön.

Forrás: MTI2026. 02. 25. 9:12
Elfogtak két férfit, akik elraboltak egy embert, és négymillió forintot követeltek tőle – közölte a Rendészeti Államtitkárság szerdán a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy az emberrablók először kiabálva akarták az autójából kiszállásra bírni a férfit, majd gáz-riasztó fegyverrel az utastérbe lőve kirángatták, ütötték, rúgták, betuszkolták a kocsijukba, fejét letakarták, és elvitték egy pécsi lakásba.

A lakásban az egyik tettes négymillió forintot vagy ilyen értékű munkagépeket követelt, a teljesítésre másfél órát adott, közölve a helyszínt, ahol lebonyolítják az átadást.

A megfélemlített áldozat – akinek eltört az orra – azonban a rendőrségre ment, és feljelentést tett.

A Baranya vármegyei rendőrség munkatársai a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek közreműködésével mindkét támadót elfogták.

– Az őrizetbe vett 24 éves pécsi és a 33 éves tolnai férfit emberrablással gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatásukat – áll a közleményben.

