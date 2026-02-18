Barátság kőolajvezetékUkrajnasteiner attila

Steiner Attila: Politikai okokból nem engedi Ukrajna a kőolaj-szállítás újraindítását a Barátság vezetéken keresztül

Az államtitkár hangsúlyozta: az ukrán zsarolás ellenére hazánk kőolajellátása biztonságban van.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 17:27
A Barátság kőolajvezetéken keresztül már jó ideje nem érkezik olaj Magyarországra Forrás: AFP
Ukrajna politikai okokból nem engedi újraindítani a kőolaj-szállítást a Barátság vezetéken, és ezzel veszélybe sodorja hazánk ellátásbiztonságát – fogalmazott szerda délutáni Facebook-bejegyzésében Steiner Attila. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára hangsúlyozta: Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak, így előkészítettük a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását.

A kialakult helyzetre tekintettel a tegnapi nap folyamán az államtitkár kezdeményezte a nemzeti válsághelyzet munkacsoport ülésének összehívását a mai napra.

Az ülésen

  • megállapítottuk, hogy az ellátási zavar kiváltó oka az, hogy Ukrajna politikai okokból nem indította újra a Barátság kőolajvezetéken történő szállítást,
  • áttekintettük a stratégiai kőolajkészletek aktuális helyzetét, ez 96 napnyi nettó importnak felel meg,
  • meghallgattuk az érintett állami és nem állami szereplők álláspontját,
  • a kormány mai döntésével összhangban a munkacsoport előkészítette a 250 kt kőolajkészlet felszabadításához szükséges jogszabálytervezetet – sorolta Steiner Attila.

A Barátság vezetéken szünetelő kőolajszállítások miatt a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás a biztonsági készletek részleges felszabadításával garantálható, a Mol megteszi a szükséges intézkedéseket a kőolajimport biztosítása érdekében.

Az ukrán zsarolás ellenére hazánk kőolajellátottsága biztonságban van! Nekünk a magyar családok és vállalkozások biztonságos energiaellátása az első! 

– zárta a posztot az államtitkár. 

