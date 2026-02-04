téli olimpia 2026alpesi símentőhelikopter

Szörnyű rajt az olimpián, máris be kellett vetni a mentőhelikoptert

A megnyitó előtt két nappal a férfi alpesi sízők lesiklóedzésével kezdődött a milánói–cortinai téli olimpia hivatalos programja. A legjobb idővel az amerikai Ryan Cochran-Siegle zárt, az izraeli színekben síelő Szőllős Barnabás 37. lett a 43 versenyzőből. A norvég Fredrik Möller viszont pórul járt, az ő bukása után a mentőhelikopter érkezett a pálya fölé. Möllernek máris véget érhetett a téli olimpia.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 13:05
Fredrik Möller tavaly győztesként, idén mentőhelikopter segítségével távozott a bormiói lejtőről, ahol a milánói–cortinai téli olimpia férfi alpesi sí versenyeit rendezik Fotó: AFP/Fabrice Coffrini
A tervek szerint szombaton férfi lesiklásban avatják az idei milánói–cortinai téli olimpia első bajnokát. Az első edzést szerdán rendezték a bormiói lejtőn, s sajnos a mentőhelikopter személyzetének is dolga akadt a norvég Fredrik Möller bukása után. Möller az előző idényben szuperóriás-műlesikló versenyt nyert Bormióban, a mostani télen viszont ez már a második nagy bukása volt Olaszországban.

Ryan Cochran-Siegle Pekingből egy ezüsttel távozott, az amerikai alpesi síző a jelek szerint a milánói–cortinai téli olimpia előtt is jó formában
Ryan Cochran-Siegle Pekingből egy ezüsttel távozott, az amerikai alpesi síző a jelek szerint a milánói–cortinai téli olimpia előtt is jó formában (Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff)

A decemberi Val Gardena-i eséskor Möller több fogát is otthagyta, de időben visszatért, hogy induljon az olimpián.

Möller nagy bukásával indult a téli olimpia

Lehet, hogy versenyezni mégsem tud már a milánói–cortinai játékokon, ugyanis a szerdai lesiklóedzésen újra esett. Möllert ápolták, s bár volt pillanat, amikor úgy tűnt, hogy talpra tud állni, végül mentőhelikopter szállította el.

Az edzésen a szuperóriás-műlesiklás pekingi ezüstérmese, az amerikai Ryan Cochran-Siegle síelte a legjobb időt, az izraeli színekben induló Szőllős Barnabás 37. lett.

Möller decemberi bukása, ennél kevésbé tűnt veszélyesnek a mostani

 

