A NOB szakított a hagyományokkal, a bukott elnökjelölt nem boldog

Olaszországban az idei lesz a harmadik téli olimpia. 1956-ban klasszikus síközpontként Cortina d’Ampezzo volt a rendező, 2006-ban nagyváros, Torino volt az utód. Idén először hivatalosan sem egyetlen város a házigazda, Milánó és Cortina d’Ampezzo is rendez, arról nem is beszélve, hogy további négy síközpont (Livigno, Bormio, Val di Fiemme, Antholz) is kapott egy vagy több sportágat. Persze húsz éve sem Torino belvárosában rendezték a lesiklást, de a helyszínek közötti 412 kilométeres távolság csúcs a téli játékok történetében. Igaz, nem sokáig. Bár a következő, 2030-as olimpia helyszínelosztása még nem alakult ki teljesen, vélhetően lesz 500 km feletti távolság is.

Johan Eliasch FIS-elnök a NOB első embere is lett volna, a terepkerékpár téli olimpiai terve miatt viszont szembekerült a szervezettel Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

A névválasztások jól jelzik a NOB új irányvonalát. Ahogy fentebb taglaltuk, a milánó–cortinai helyszínmegjelölés is újdonság, 2030-ban aztán először nem város, hanem régió lesz a hivatalos házigazda, a Francia Alpok. A 2034-es játékok esetében még nyilvánvalóbb a szemléletváltás: gyakorlatilag ugyanúgy Salt Lake City lesz a házigazda, mint 2002-ben, de az újdonsült szabadsággal élve az amerikaiak inkább a rendező állam nevét használják, Utah 2034 lett a márkanév.

Téli olimpia hagyományos helyszíneken

Az üzleti pozicionálás helyett azonban a NOB-döntés mozgatórugója az energia- és költséghatékonyság volt. Nem kell négyévente vadonatúj, ultramodern létesítményeket felhúzni a téli játékokra, amelyeket aztán az olimpia után alig vagy egyáltalán nem használnak elitversenyekre. A létező, a sportolók által is jól ismert létesítmények használata biztosítja, hogy olyan helyszíneken rendezik az olimpiát, ahol hagyományai vannak a téli sportoknak, ahol a pálya körül dolgozók rutinosak, ahol a helyi közönség jó hangulatot teremthet.