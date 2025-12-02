Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

téli olimpia 2026Sífutásnemzetközi Sportdöntőbíróságorosz sportolóksíugrás

Az orosz sportolók számára kedvező, fontos ítélet született a téli olimpia előtt

Újra az oroszok igazát állapította meg a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS), amely immár a harmadik téli sportos nemzetközi szövetséget kötelezte arra, hogy engedje indulni a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia kvótaszerző versenyein az orosz sportolókat. A Nemzetközi Síszövetséggel (FIS) szembeni döntés minden eddiginél fontosabb lehet, a CAS-ítélet azonban nem jelent kikövezett utat az olimpiára az orosz sízőknek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 13:03
Az előző téli olimpia egyik nagy bajnoka, Alekszandr Bolsunov az orosz sportolók számára kedvező CAS-ítélet ellenére sem indulhat Milánóban Fotó: AFP/Odd Andersen
Már a december 1-jei CAS-meghallgatás másnapján megszületett a döntés: a FIS októberben saját szabályaiba ütköző döntést hozott azzal, hogy nem teszi lehetővé az orosz sportolók semleges színekben való részvételét a versenyein, amelyeken a téli olimpiai kvótát is ki lehet harcolni. Az oroszok üdvözlik az ítéletet, ugyanakkor további akadályokat kell leküzdeniük, hogy sportolóik legalább limitált számban részt vehessenek a 2026-os milánó–cortinai játékokon.

Alekszandr Bolsunov 2022 márciusában Norvégiából már verseny nélkül távozott, az orosz sízők számára most a bejutás is lehetetlennek tűnik
Alekszandr Bolsunov 2022 márciusában Norvégiából már verseny nélkül távozott, az orosz sportolók számára most a bejutás is lehetetlennek tűnik (Fotó: NTB/AFP/Annika Byrde)

A CAS korábban két másik téli sportági szövetséget is elmarasztalt az orosz sportolók akadályozása miatt, ennek ellenére a bob- és szkeleton-világkupa első két állomása orosz résztvevők nélkül zajlott. (Szánkóban csak ennek a hétnek a végén kezdődik a sorozat.)

CAS: újabb orosz győzelem

A FIS-sel szembeni döntés még jelentősebb lehet, ugyanis egy híján a téli olimpiai versenyszámok fele ehhez a szövetséghez tartozik, így a CAS döntése elvileg számos részvételi lehetőséget, sífutásban – amelyben Alekszandr Bolsunov vezérletével legutóbb, Pekingben négy aranyat nyertek – pedig egyenesen éremesélyeket jelenthet az oroszoknak.

Maga Bolsunov ugyanakkor biztosan nem lesz ott a milánó–cortinai olimpián, azokkal az orosz sportolókkal együtt, akik a hadsereghez köthetők, vagy nyíltan kiálltak az ukrajnai háború mellett, mint a Pekingben győztes női váltó hőse, Veronika Sztyepanova.

Újabb akadály az orosz sportolók előtt

Az orosz sífutósport korábbi mélységét ismerve feltételezhető, hogy így is lenne olyan versenyzőjük, aki semleges színekben a világ legjobbjaival is felvenné a versenyt, a CAS-döntés azonban nem hárított el minden akadályt előlük.

– Az első lépést megtettük az olimpia felé. Most együtt kell működnünk a FIS-sel, de vannak itt más gondok is. Norvégia semmilyen körülmények között nem fog vízumot adni orosz sportolóknak vagy engedni őket versenyezni Norvégiában – emlékeztetett a Championat oldalnak Jurij Borodavko, az orosz sífutó-válogatott szövetségi kapitánya, hogy korai lenne még az orosz ünneplés.

A héten a sífutók következő világkupa-versenyeit éppen Norvégiában rendezik. Sok idő nincs a kvótaszerzésre, a téli olimpia megnyitója 2026. február 6-án lesz.

 

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe" című balos népszínműből

Bayer Zsolt avatarja

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

