Az orosz sportolók számára kedvező, fontos ítélet született a téli olimpia előtt

Már a december 1-jei CAS-meghallgatás másnapján megszületett a döntés: a FIS októberben saját szabályaiba ütköző döntést hozott azzal, hogy nem teszi lehetővé az orosz sportolók semleges színekben való részvételét a versenyein, amelyeken a téli olimpiai kvótát is ki lehet harcolni. Az oroszok üdvözlik az ítéletet, ugyanakkor további akadályokat kell leküzdeniük, hogy sportolóik legalább limitált számban részt vehessenek a 2026-os milánó–cortinai játékokon.

Alekszandr Bolsunov 2022 márciusában Norvégiából már verseny nélkül távozott, az orosz sportolók számára most a bejutás is lehetetlennek tűnik (Fotó: NTB/AFP/Annika Byrde)

A CAS korábban két másik téli sportági szövetséget is elmarasztalt az orosz sportolók akadályozása miatt, ennek ellenére a bob- és szkeleton-világkupa első két állomása orosz résztvevők nélkül zajlott. (Szánkóban csak ennek a hétnek a végén kezdődik a sorozat.)

CAS: újabb orosz győzelem

A FIS-sel szembeni döntés még jelentősebb lehet, ugyanis egy híján a téli olimpiai versenyszámok fele ehhez a szövetséghez tartozik, így a CAS döntése elvileg számos részvételi lehetőséget, sífutásban – amelyben Alekszandr Bolsunov vezérletével legutóbb, Pekingben négy aranyat nyertek – pedig egyenesen éremesélyeket jelenthet az oroszoknak.