Nem fogynak a jegyek a téli olimpia pénteki megnyitójára, jön az egyet fizet, kettőt kap akció

Ha valamire, hát erre biztosan nem számítottak a rendezők. Tudvalevő, hogy az ötkarikás játékok két eseményén, a megnyitón és a záróünnepségen mindig garantált volt a telt ház, ám Milánóban az idei téli olimpia pénteki hivatalos megnyitójára még messze nem sikerült értékesíteni minden jegyet. A szervezők a San Siro stadion megtöltése érdekében különböző akciókat találtak ki, így aki a pénteki ünnepélyes eseményre belépőt vásárol, ajándékba kap egy másik sporteseményre szóló jegyet.

2026. 02. 04. 10:50
A milánói Dóm tér már téli olimpiai öltözetben
A milánói Dóm tér már téli olimpiai öltözetben Fotó: AFP/Marco Bertorello
Abszolút nem várt nehézséggel kell szembenézniük a hivatalosan pénteken kezdődő ötkarikás játékok szervezőinek. Napokkal a 2026-os téli olimpia rajtja előtt sem fogyott még el minden jegy a San Siróban rendezendő nyitóünnepségre, viszont az esemény szervezőbizottsága máris egy újabb akcióval kívánja felpörgetni az eladásokat. A bejelentett promóció – egyet fizet, kettőt kap – szerint a 26 évnél fiatalabb szurkolók két belépőt vásárolhatnak egy áráért, azaz a megnyitóra szóló jegy mellé a téli olimpián a szerda és péntek között megrendezésre kerülő események egy részére is érvényes belépőt kapnak ajándékba.

Az alpesi sízés valamennyi versenyszámára elfogytak a belépők, a jegyértékesítési gondok a téli olimpia megnyitójával és az azt megelőző sporteseményekkel vannak
Az alpesi sízés valamennyi versenyszámára elfogytak a belépők, jegyértékesítési gondok a téli olimpia megnyitójával és az azt megelőző sporteseményekkel vannak    Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A téli olimpia eseményeire 1,1 millió jegyet értékesítettek eddig

A Sports Businnes Journal értesülései szerint a pénteki ünnepség előtti napokban a NOB méltatta a milánói–cortinai téli olimpia szervezőbizottságának erőfeszítéseit, valamint a jegyeladások terén elért eredményes értékesítési adatait. Christophe Dubi, az ötkarikás játékok ügyvezető igazgatója elmondta, hogy eddig több mint 1,1 millió jegyet adtak el. Ugyanakkor elismerte, a megnyitóra bizony vannak még jegyek. Hozzátette, az emberek nagyon kíváncsiak a téli olimpián 

  • a férfi-jégkorongtornára, 
  • a sílövészetre, 
  • a sífutásra, 
  • az alpesi síre,

és ezekre a sportágakra gyakorlatilag minden jegy elfogyott. 

A 2026 eurós A kategóriás jegyektől a 700 eurós C kategóriás, valamint a 260 eurós D kategóriás jegyekig kaphatók voltak jegyek hétfőn késő estig Milánóban a pénteki megnyitóra. A bejelentett promóció keretében a szurkolók a megnyitóra érvényes belépő mellett a szerda és péntek közötti események egy részére is ellátogathatnak: már szerdán megkezdődnek curlingben a vegyes párosok tornája, valamint a férfi big air csütörtöki selejtezőjére (hódeszka) és a szintén csütörtöki Svédország–Németország női jégkorong-csoportmérkőzésre is érvényes az „egyet fizet, kettőt kap” akció. 

A szervezők, élükön Christophe Dubival hisznek abban, hogy a 77 ezer férőhelyes milánói San Siro megtelik a péntek esti megnyitón, amelyen olyan világsztárok lépnek fel, mint az ötszörös Grammy-díjas Mariah Carey, Laura Pausini, valamint Andrea Bocelli.

A milánói–cortinai téli olimpia helyszínei:

