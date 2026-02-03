Rendkívüli

Lindsey Vonn a gyerekkorán mereng, vajon elengedte a téli olimpiát?

Egy hét választja el a téli olimpia rajtjától, Lindsey Vonn mégis bizonytalan. A 41 éves amerikai síikon Crans-Montanában bukott nagyot, bal térde megsérült, s miközben az egész világ az állapotáról találgat, ő a múltba fordulva, nevelőedzője emlékében keresi a kapaszkodót.

2026. 02. 03. 9:17
Lindsey Vonn fájdalmas grimasza a bukása után Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
A Crans-Montanában rendezett lesikló világkupaversenyen baljós körülmények uralkodtak: rossz látási viszonyok, kemény pálya, egymást követő esések. Lindsey Vonn egy technikás szakaszon veszítette el az egyensúlyát, nagy sebességgel bukott, és még a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna. A négyszeres összetett vk-győztes saját lábán hagyta el a pályát, de minden mozdulatán látszott, hogy a bal lába nagyon fáj.

Lindsey Vonn egészségesen esélyes lenne a milánó-cortinai téli olimpián. A sérülés a lehető legrosszabbkor jött.
Lindsey Vonn egészségesen esélyes lenne a milánó-cortinai téli olimpián. A sérülés a lehető  legrosszabbkor jött Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A versenyt végül félbeszakították, Vonn pedig nem állt rajthoz a másnapi super-G-ben sem. Azonnal kórházba szállították, ahol további vizsgálatokat rendeltek el.

Megsérült Lindsey Vonn bal térde

Vonn az Instagramon erősítette meg a rossz hírt: megsérült a bal térde, az olimpiai indulásról pedig csak az orvosi eredmények ismeretében tud dönteni. „Ez rendkívül nehéz egy héttel az olimpia előtt, de ha van valami, amit tudok, az a visszatérés” – írta, hangsúlyozva, hogy nem mondott le az álmáról.

Edzője, Chris Knight is optimistán nyilatkozott, szerinte Vonn továbbra is a milánói–cortinai játékokra készül. A kérdés azonban ott lebeg: mit bír el egy 41 éves szervezet annyi sérülés után?

Gyerekkori emlék, amely irányt mutat

A válaszkeresés közepette Vonn váratlanul személyes hangot ütött meg. Instagram-történetben emlékezett meg gyermekkori nevelőedzőjéről, Erich Sailerről, aki 2025 augusztusában, 99 éves korában hunyt el. Az egykori mestere sírjánál készült fotóhoz Vonn ezt írta: „Pontosan tudom, mit mondana… bárcsak itt lenne, hogy elmondja.”

Sailer – aki csak névrokona volt az osztrák legendának, Toni Sailernek – meghatározó szerepet játszott Vonn pályafutásának kezdetén. Most, amikor talán az utolsó olimpiai esélye forog kockán, ismét az alapokhoz, a gyerekkorhoz nyúl vissza a síkirálynő.

A pénteken kezdődő téli olimpia előtt az egész sportvilág lélegzet-visszafojtva várja Lindsey Vonn döntését. A kérdés már nem csak az, hogy képes-e rajthoz állni, egészségesen, miént St. Moritz-ban is bizonyította, esélyes lenne lesiklásban.

 

