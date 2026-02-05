A lakatlan sziget, üldözöttek menedéke, ami nélkül nem lehetne megrendezni a téli olimpiát

A curling a téli sportágak között is speciális műfaj. Bár csapatjáték, a mérkőzések során nincs közvetlen fizikai kontaktus az ellenfelek között. A hangsúly nem az erőn, nem a gyorsaságon és nem is az állóképességen, hanem a pontosságon, az érzéken és a taktikán van. Nehéz igazán rokon sportágat találni: talán a biliárd áll hozzá a legközelebb, a játékszer, a kő mozgását itt is a fizika törvényeinek kihasználásával befolyásolják, de belép egy pluszelem, a jég. Továbbá a curling olimpiai sportág.

A milánói–cortinai téli olimpia a curling versenyeivel már a megnyitóünnepség előtt megkezdődött. A sportághoz speciális márvány kell Ailsa Craig szigetéről. Fotó: Koji Ito/Yomiuri

E helyütt nem célunk sem a curling szabályainak részletes ismertetése, sem a sportág történetének vagy olimpiai esélyeinek elemzése, csupán arra szorítkozunk, miként korábban, így a milánói–cortinai téli olimpiára sem jutottak ki magyarok ebben a játékban. A fókusz most egyetlen tárgyon van: azon a kövön, amely nélkül a curling elképzelhetetlen.

Így néz ki a curling kő

A curling kő első pillantásra egyszerű tárgynak tűnik. Kör alakú, alacsony hengerformájú, a tetején fogantyúval. Tömege szabály szerint nagyjából 17–20 kilogramm (a profiknál általában 19,1 kg), az átmérője körülbelül 30 centiméter, magassága 12 centiméter. A lényeg azonban nem is annyira a méret, hanem az anyag és a kialakítás.

A kő ugyanis nem teljes felületén érintkezik a jéggel: a csúszás egy keskeny futóélen, az úgynevezett „running banden” történik. Ennek minősége alapvetően meghatározza, hogyan görbül a kő pályája, mennyire kiszámítható a mozgása, és hogyan reagál az ütközésekre.

Megmunkálás előtt így néznek ki Ailsa Craig szigetének gránittömbjei. Ez a curling nélkülözhetetlen alapanyaga. Fotó: AFP/Andy Buchanan

Miért éppen az Ailsa Craig gránitja?

Ennek a követelménynek a természetben viszonylag könnyen elérhető anyagok közül a gránit felel meg a legjobban.

A gránit mint vulkanikus kőzet szerte a Földön fellelhető, ám gránit és gránit között hatalmas különbség van, a curlinghez igazából egyetlen helyről származó gránit felel meg. Az, amelyik az Ailsa Craig nevű skót szigeten található.

Hogy miért? Az innen származó mikrogránit rendkívül sűrű, homogén szerkezetű, alacsony vízfelvételű kőzet. Ez különösen a futóél szempontjából döntő: a kő nem repedezik, nem mállik, és a fagy–olvadás váltakozása sem tesz kárt benne. Az Ailsa Craig úgynevezett Blue Hone gránitja világszerte egyedülálló ebből a szempontból.