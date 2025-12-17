téli olimpia 2026curlingmagyar csapat

Hiába a vb-címek, nem tört meg a magyar olimpiai átok

Curlingben sosem volt még magyar olimpikon, s ez így marad 2026-ban, Cortina d’Ampezzóban is. A vegyes páros 2018-as olimpiai programba emelése jó esélynek tűnt Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt két vb-címe ismeretében, az ötkarikás szereplés azonban nekik sem jött össze. Kiss idén edzőként próbálkozott, Joó Linda és Kárász Raul duója mellett, de már az olimpiai selejtezőtorna közepére eldőlt, hogy nem lesz magyar kvóta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 12:21
Cortina d’Ampezzo, az olimpiai öt karika: 2026-ban sem lesz magyar curlinges a téli olimpián Fotó: AFP/Tiziana Fabi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kevesebb mint két hónap van hátra a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia rajtjáig, egyre jobban körvonalazódik, hogy mekkora lehet a magyar csapat. Immár az is eldőlt, hogy curlingben nem törik meg a magyar átok: Joó Linda és Kárász Raul négy vereség után ugyan javítottak a kanadai selejtezőtornán, de az olimpiára már nem juthat ki a magyar duó. A vegyes párosok között korábban világbajnok játékos, Kiss Zsolt edzőként sem tudott ötkarikás kvótát szerezni.

Kárász Raul, Joó Linda és Kiss Zsolt edző közös munkája sem hozta meg a magyar curling első téli olimpiai szereplését
Kárász Raul, Joó Linda és Kiss Zsolt edző közös munkája sem hozta meg a magyar curling első téli olimpiai szereplését (Fotó: Magyar Curling Szövetség)

A kanadai tornán az utolsó két kvótáért tizenhat páros vágott neki a küzdelemnek két csoportban. A magyar kettős Kína, Ausztrália, Dánia és Hollandia ellen is vereséget szenvedett, mielőtt Spanyolország ellen megszerezte első győzelmét a versenyen. Ha Új-Zéland és Franciaország ellen is nyernek Kárászék, akkor is a legjobb esetben a negyedik helyen végezhetnek a csoportjukban, a kvóta-rájátszásban csak az első két helyezett vehet részt.

Téli olimpia: lesz debütáns curlingben, de nem Magyarország

A férfi és a női négyes csapatok cortinai mezőnye már kialakult, utóbbiak között az olimpiai előselejtezőig eljutott a magyar válogatott, de ennél közelebb nem került az ötkarikás részvételhez.

A történelmi első magyar curlingkvótában komolyan az után kezdhettünk bízni, hogy a 2018-as játékokra a vegyes páros is bekerült a programba, ebben a számban ugyanis Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt 2013-ban és 2015-ben is világbajnok lett. A phjongcshangi olimpiára viszont nem jutottak el, s a magyar debütálás azóta sem jön össze a sportágban.

Hogy a vegyes páros másoknak is ad esélyt, azt bizonyítja, hogy 2026-ban ebben a számban vehet részt először észt curlinges olimpián.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu