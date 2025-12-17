Hiába a vb-címek, nem tört meg a magyar olimpiai átok

Kevesebb mint két hónap van hátra a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia rajtjáig, egyre jobban körvonalazódik, hogy mekkora lehet a magyar csapat. Immár az is eldőlt, hogy curlingben nem törik meg a magyar átok: Joó Linda és Kárász Raul négy vereség után ugyan javítottak a kanadai selejtezőtornán, de az olimpiára már nem juthat ki a magyar duó. A vegyes párosok között korábban világbajnok játékos, Kiss Zsolt edzőként sem tudott ötkarikás kvótát szerezni.

Kárász Raul, Joó Linda és Kiss Zsolt edző közös munkája sem hozta meg a magyar curling első téli olimpiai szereplését (Fotó: Magyar Curling Szövetség)

A kanadai tornán az utolsó két kvótáért tizenhat páros vágott neki a küzdelemnek két csoportban. A magyar kettős Kína, Ausztrália, Dánia és Hollandia ellen is vereséget szenvedett, mielőtt Spanyolország ellen megszerezte első győzelmét a versenyen. Ha Új-Zéland és Franciaország ellen is nyernek Kárászék, akkor is a legjobb esetben a negyedik helyen végezhetnek a csoportjukban, a kvóta-rájátszásban csak az első két helyezett vehet részt.

Téli olimpia: lesz debütáns curlingben, de nem Magyarország

A férfi és a női négyes csapatok cortinai mezőnye már kialakult, utóbbiak között az olimpiai előselejtezőig eljutott a magyar válogatott, de ennél közelebb nem került az ötkarikás részvételhez.