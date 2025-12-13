Újabb magyar olimpiai kvóta, ehhez most jégre sem kellett lépni

A tavaly júliusban honosított versenyző a norvégiai Hamarban ezen a távon ugyan nem indult, így a vk-pontversenyben a 25. helyre csúszott vissza, ami már éppen nem ért kvótát, azonban további hét versenyző – köztük Kim Minszok – a szezon során elért legjobb időeredmények alapján indulási joghoz jutott. A dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes gyorskorcsolyázónak még az első tengerentúli, Salt Lake Cityben rendezett vk-viadalon elért 1:07.855 perces ideje az ötödik leggyorsabb volt a vk-pontversenyben kvótáról lemaradó versenyzők között.

Kim Minszok a férfiak 500 méteres mezőnyében a gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának lengyelországi állomásán, Tomaszow Mazowieckiben 2025. február 21-én Fotó: Grzegorz Michalowski / MTI/EPA/PAP

Kim Minszok 1000 és 1500 méteren is indul az olimpián

Kim Minszok pénteken, 1500 méteren a vk-rangsor 16. helyezettjeként már kivívta a részvételét a februári, milánói téli olimpiára, emlékeztetett az MTI.

A magyarokat ezúttal ketten képviselték 1000 méteren: a második vonalat jelentő B divízióban Nagy Konrád 1:12.10 perccel 29., míg Bödei Bálint 1:12.63 perccel 32. lett a 35 induló közül.